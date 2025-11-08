PM મોદી 15 નવેમ્બરે આવશે ગુજરાત, નર્મદાના ડેડિયાપાડામાં આયોજીત આ કાર્યક્રમમાં રહેશે ઉપસ્થિત

ETV Bharat / state

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી 15 નવેમ્બરના રોજ નર્મદાના ડેડિયાપાડાની મુલાકાત લેશે અને આદિવાસી સ્વાતંત્ર્ય સેનાની બિરસા મુંડાની 150મી જન્મજયંતિ નિમિત્તે યોજાનારા ભવ્ય સમારોહમાં ઉપસ્થિત રહેશે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 8, 2025 at 7:38 AM IST

સુરત: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી ફરી એક વખત ગુજરાતની મુલાકાતે આવી રહ્યાં છે. આગામી 15 નવેમ્બરના રોજ તેઓ નર્મદાના ડેડિયાપાડાની મુલાકાતે આવશે જ્યાં તેઓ આદિવાસી સ્વાતંત્ર્ય સેનાની બિરસા મુંડાની 150મી જન્મજયંતિ નિમિત્તે યોજાનારા ભવ્ય સમારોહમાં ઉપસ્થિત રહેશે.

આ કાર્યક્રમ અંતર્ગત જનજાતિય ગૌરવ દિવસ (આદિવાસી ગૌરવ દિવસ)ની ઉજવણી ભાગરૂપે યોજાઈ રહ્યો છે, જેનો હેતુ ભારતના ઇતિહાસ અને વિકાસમાં આદિવાસી સમુદાયોના અમૂલ્ય યોગદાનને સન્માનિત કરવાનો છે.

આ દરમિયાન, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આદિવાસી લોકોના વિશાળ જનસમુદાયે પણ સંબોધિત કરશે અને તેમના કલ્યાણ અને વિકાસ પર કેન્દ્રિત વિવિધ સરકારી પહેલો પર પ્રકાશ પાડશે.

પીએમ મોદી પોતાના નર્મદા જિલ્લાના પ્રવાસ દરમિયાન દેવમોગરા માતા મંદિરે પણ જશે અને ત્યાં પૂજા આરતી અને માતાના દર્શન કરશે. આ પ્રસંગનું વિશેષ મહત્વ છે કારણ કે તે આદિવાસી સમુદાયોને સશક્ત બનાવવા અને તેમના સમૃદ્ધ સાંસ્કૃતિક વારસાને જાળવવા માટે સરકારની વર્તમાન પ્રતિબદ્ધતાને પ્રતિબિંબિત કરે છે.

પ્રધાનમંત્રીની મુલાકાત પહેલા, ગુજરાતના આદિજાતિ વિકાસ મંત્રી નરેશ પટેલે જાહેરાત કરી હતી કે 7 થી 13 નવેમ્બર દરમિયાન રાજ્યભરમાં જનજાતિય ગૌરવ યાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવશે. આ યાત્રા 1,378 કિલોમીટરની હશે, જે અંબાજીથી એકતા નગર અને ઉમરગામથી એકતા નગર સુધી શરૂ થશે. 14 જિલ્લાઓના 88 ગામડાઓમાંથી પસાર થતી આ યાત્રા આદિવાસી સંસ્કૃતિ, પરંપરાઓ અને આદિવાસી પ્રદેશોમાં સરકારના વિકાસના પ્રયાસોને પ્રદર્શિત કરશે.

મંત્રી નરેશ પટેલે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "આદિવાસી ગૌરવ યાત્રા રાજ્યના વિવિધ ભાગોના લોકોને બિરસા મુંડાની ભાવના અને વારસાની ઉજવણીમાં એક કરશે. આ આદિવાસી સમુદાયના યોગદાન અને અધિકારો વિશે જાગૃતિ ફેલાવવાની તક છે," પ્રધાનમંત્રી મોદી 15 નવેમ્બરના રોજ આદિવાસી ગૌરવ દિવસ નિમિત્તે ડેડિયાપાડામાં યોજાનાર મુખ્ય કાર્યક્રમમાં દેશભરના આદિવાસી સમુદાયને સંબોધિત કરશે અને અનેક વિકાસ યોજનાઓની જાહેરાત કરે તેવી શક્યતા છે.

