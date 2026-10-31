સ્ટેચ્યૂ ઓફ યુનિટી ખાતે શરૂ થયું 'એકતા ક્રૂઝ': હવે લગ્ન-એનિવર્સરી કે પાર્ટી માટે ભાડેથી મળશે ક્રૂઝ
સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી વિશ્વની સૌથી ઊંચી પ્રતિમા અને દેશ-વિદેશના પ્રવાસીઓ માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બનેલું એકતાનગરના પ્રવાસન આકર્ષણોમાં વધુ એક નવો અધ્યાય ઉમેરાયો છે.
Published : October 31, 2026 at 6:54 PM IST
નર્મદા: રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસની ઉજવણી નિમિત્તે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ સ્ટેચ્યૂ ઓફ યુનિટી આવતા પ્રવાસીઓ માટે ક્રૂઝ સેવાનું લોકાર્પણ કર્યું. એકતાનગરમાં નર્મદા નદી પર પ્રવાસનના આકર્ષણમાં વધારો કરતી 600 પ્રવાસીઓની ક્ષમતા ધરાવતી નવી 'એકતા ક્રૂઝ'નું વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના હસ્તે લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું છે. અગાઉ 250 પ્રવાસીઓની ક્ષમતા ધરાવતી ક્રૂઝ કાર્યરત હતી, ત્યારે હવે વધુ ક્ષમતા ધરાવતી નવી ક્રૂઝ પ્રવાસીઓને નવો અનુભવ કરાવશે.
સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી વિશ્વની સૌથી ઊંચી પ્રતિમા અને દેશ-વિદેશના પ્રવાસીઓ માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બનેલું એકતાનગર ત્યારે હવે એકતાનગરના પ્રવાસન આકર્ષણોમાં વધુ એક નવો અધ્યાય ઉમેરાયો છે.
હવે નવી ક્રૂઝ દ્વારા એકસાથે વધુ પ્રવાસીઓ નર્મદા નદીની સફરનો આનંદ માણી શકશે. નવી એકતા ક્રૂઝ માત્ર નદીમાં સફર કરવાનું માધ્યમ જ નહીં, પરંતુ પ્રવાસીઓ માટે વિવિધ કાર્યક્રમોનું પણ નવું સ્થળ બનશે. આ ક્રૂઝમાં વેડિંગ ડેસ્ટિનેશન સહિત વિવિધ સામાજિક અને મનોરંજનના કાર્યક્રમો યોજવાની સુવિધા ઉપલબ્ધ થશે.
ખાસ વાત એ છે કે નર્મદા નદીની વચ્ચે ક્રૂઝની સફર દરમિયાન પ્રવાસીઓને સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની વિશ્વવિખ્યાત પ્રતિમાને નજીકથી નિહાળવાની અનોખી તક મળશે. કુદરતી સૌંદર્ય, નર્મદા નદીનો નજારો અને સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીનું ભવ્ય દૃશ્ય પ્રવાસીઓ માટે યાદગાર અનુભવ બની રહેશે.
રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસના પાવન અવસરે શરૂ થયેલી આ નવી ક્રૂઝ એકતાનગરના પ્રવાસન ક્ષેત્રને નવી ઓળખ આપશે તેવી આશા છે. વધુ પ્રવાસીઓને સમાવી શકે તેવી ક્ષમતા અને વિવિધ કાર્યક્રમોની સુવિધા સાથે એકતા ક્રૂઝ હવે પ્રવાસીઓ માટે નર્મદા નદીના પ્રવાસનું નવું આકર્ષણ બનશે.
આ અંગે ક્રૂઝ મેનેજર પ્રદીપ ડિસુઝાએ જણાવ્યું કે, આજે પ્રધાનમંત્રીએ લક્ઝરી ક્રૂઝનું લોકાર્પણ કર્યું છે. આ દિવસમાં 5 સ્લોટમાં ચાલશે. પહેલા સ્લોટમાં સવારે 8 વાગ્યે, પછી 10, 12, 2 અને સાંજે 4 વાગ્યે ચાલશે. આ સાથે રાત્રે એન્ટરટેઇનમેન્ટ માટે ડિનરમાં ચાલશે. આ દિવસમાં 2 વાગ્યે અને સાંજે 7 વાગ્યે અહીંથી ઉપડશે. જવાના સમયે આરતી દર્શન બતાવશે આ પછી લેઝર શો અને પાછા આવતા સમયે DJ ડાસ, સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ રહેશે. આ ક્રૂઝ ખાસ ઈવેન્ટ માટે ડિઝાઈન કરાયું છે. લગ્ન, નવી પ્રોડક્ટ લોન્ચ, એનિવર્સરી આ બધુ અહીં ઉજવી શકાશે. આમાં 500 લોકોની જગ્યા છે અને 6 કલાક માટે મળશે. જેના બે સ્લોટ છે. પહેલો સ્લોટ સવારે 9 વાગ્યાથી અને બીજો બપોરે 2 વાગ્યાથી રાત્રે 10 વાગ્યા સુધી રહેશે.
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