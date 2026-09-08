'હું Gen-Z નથી, મા દુર્ગા છું', નવસારીમાં નાની બાળકીને મળીને ખુશ થયા PM મોદી
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી જ્યારે ‘નમો કમલમ’ તરફ જઈ રહ્યા હતા ત્યારે માર્ગમાં નાની બાળકીઓએ તેમનું ઉત્સાહભેર સ્વાગત કર્યું હતું.
Published : September 8, 2026 at 7:55 PM IST
નવસારી: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ નવસારીમાં 'નમો કમલમ'નું લોકાર્પણ કર્યું હતું. આ દરમિયાન નાની બાળકી ભારત માતાના વેશમાં જોવા મળી હતી અને તેને જોઇને PM મોદી ખુશ થયા હતા અને તને મળવા માટે સ્ટેજ પરથી ઉતરીને નીચે પહોંચ્યા હતા. PM મોદીએ નાની બે બાળકીઓ સાથે વાતચીત પણ કરી હતી.
નાની જેનિફરને મળીને 'મોદી દાદા' ખુશ થયા
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ નવસારીમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના અત્યાધુનિક ‘નમો કમલમ’ કાર્યાલયનું લોકાર્પણ કર્યું. આશરે 40 હજાર સ્ક્વેર ફૂટ વિસ્તારમાં રૂ.10 કરોડથી વધુના ખર્ચે તૈયાર થયેલું આ કાર્યાલય આધુનિક સુવિધાઓથી સજ્જ છે. નવસારીનું આ ‘નમો કમલમ’ સમગ્ર દેશના ભાજપ સંગઠન માટે એક મોડેલરૂપ કાર્યાલય બની રહે તેવો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે. કાર્યાલયમાં સંગઠનાત્મક કામગીરી સાથે કાર્યકર્તાઓ માટે વિવિધ આધુનિક સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના હસ્તે લોકાર્પણ થતાં નવસારી ભાજપમાં પણ ઉત્સાહનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો.
દરમિયાન, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી જ્યારે ‘નમો કમલમ’ તરફ જઈ રહ્યા હતા ત્યારે માર્ગમાં નાની બાળકીઓએ તેમનું ઉત્સાહભેર સ્વાગત કર્યું હતું. વડાપ્રધાને પણ બાળકીઓ સાથે આત્મીયતાથી વાતચીત કરી હતી.
આ મુલાકાતમાં સુરતની નાનકડી જેનિફર પટેલ ખાસ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની હતી. જેનિફરે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને લાડકવાયા સ્વરે કહ્યું કે, “હું Gen-Z નથી, મા દુર્ગા છું. તમે મારા ઈન્ડિયાની રક્ષા કરજો.”
નાની બાળકીની નિર્દોષ અને લાગણીસભર વાત સાંભળીને વડાપ્રધાન મોદી પણ ખુશ થઈ ગયા હતા અને તેમણે બાળકીની વાતનો જવાબ આપતા કહ્યું, “શ્યોર.”વડાપ્રધાન સાથે વાતચીત કર્યા બાદ જેનિફર પટેલ પણ ખૂબ જ ખુશ જોવા મળી હતી. તેણે મીડિયા સમક્ષ મોદી દાદા સાથે વાત કરવાનો હર્ષ વ્યક્ત કર્યો હતો.
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