PM નરેન્દ્ર મોદીનું ગુજરાતમાં આગમન, લોકભવનમાં સરકાર અને સંગઠન સાથે કરશે ડિનર બેઠક
લોક ભવનમાં રાત્રે 9 વાગ્યે તેઓ રાજ્યના મંત્રીમંડળના મંત્રીઓ તથા અધિકારીઓ સાથે મુલાકાત કરશે અને બેઠક બાદ તેમની સાથે ભોજન ગ્રહણ કરવાના છે.
Published : November 13, 2026 at 8:23 PM IST
ગાંધીનગર: PM નરેન્દ્ર મોદી પોતાના ગુજરાત પ્રવાસ નિમિત્તે આજે મોડી સાંજે અમદાવાદ એરપોર્ટ પહોંચ્યા હતા. જ્યાં CM ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રત સહિત રાજકીય આગેવાનોએ તેમનું સ્વાગત કર્યું હતું. અહીંથી તેઓ પોતાના કાફલા દ્વારા લોક ભવન ખાતે પહોંચ્યા છે.
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ગુજરાતની મુલાકાત દરમિયાન ગાંધીનગરના લોકભવન પહોંચ્યા છે. અહીં આજે રાત્રે 9 વાગ્યે રાજ્યના મુખ્યમંત્રી, નાયબ મુખ્યમંત્રી, મંત્રીમંડળના સભ્યો અને ઉચ્ચ અધિકારીઓ સાથે મુખ્યમંત્રી નિવાસ્થાને મહત્વપૂર્ણ બેઠક યોજાવાની છે. આ બેઠક બાદ વડાપ્રધાન રાજ્યના મંત્રીમંડળના સભ્યો તેમજ પ્રદેશ ભાજપના હોદ્દેદારો સાથે રાત્રિભોજન પણ કરશે. વડાપ્રધાનની આ મુલાકાતને માત્ર ઔપચારિક બેઠક કે રાત્રિભોજન પૂરતી નહીં, પરંતુ સરકાર અને સંગઠનના ભવિષ્યના આયોજનની દૃષ્ટિએ પણ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહી છે.
લોકભવન ખાતે યોજાનારી બેઠકમાં રાજ્ય સરકારની કામગીરી, વિકાસલક્ષી યોજનાઓ, વહીવટી વ્યવસ્થા અને આગામી સમયની પ્રાથમિકતાઓ અંગે ચર્ચા થવાની શક્યતા છે. સાથે જ સરકાર અને સંગઠન વચ્ચે વધુ સારા સંકલન, જનતા સુધી સરકારની કામગીરી પહોંચાડવા તેમજ ભવિષ્યલક્ષી આયોજન અંગે વડાપ્રધાન માર્ગદર્શન આપી શકે છે. ખાસ કરીને આગામી વર્ષે યોજાનારી ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખીને રાજકીય રોડમેપ અંગે પણ ચર્ચા થાય તેવી સંભાવના છે.
આ બેઠકનું રાજકીય મહત્વ એટલા માટે પણ વધી જાય છે કે તાજેતરના સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓ દરમિયાન ભાજપના કેટલાક વિસ્તારોમાં આંતરિક અસંતોષ અને જૂથવાદની સ્થિતિ સામે આવી હતી. વિવિધ સ્થળોએ પક્ષના નેતાઓ અને કાર્યકરો વચ્ચે મતભેદો જોવા મળ્યા હતા. ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી બાદ મેયર, ડેપ્યુટી મેયર અને અન્ય પદાધિકારીઓની નિમણૂક સમયે પણ રાજકીય ખેંચતાણની ચર્ચાઓ સામે આવી હતી. સામાન્ય સભા નિર્ધારિત સમય કરતાં અંદાજે બે કલાક મોડી શરૂ થઈ હતી. આ પ્રકારની સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને સંગઠનમાં એકતા, સંકલન અને આગામી ચૂંટણીની તૈયારીઓ અંગે વડાપ્રધાન દ્વારા મહત્વપૂર્ણ માર્ગદર્શન આપવામાં આવે તેવી શક્યતા છે.
બીજી તરફ, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આજે સવારે સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ અંબાજી ખાતે દર્શન કરવા જવાના હતા, પરંતુ તેમનો આ કાર્યક્રમ રદ કરવામાં આવ્યો હતો. દિવાળીના તહેવારો દરમિયાન મોટી સંખ્યામાં દર્શનાર્થે આવતા શ્રદ્ધાળુઓને કોઈ મુશ્કેલી ન પડે તે હેતુથી કાર્યક્રમ રદ કરવામાં આવ્યો હોવાની ચર્ચા છે.