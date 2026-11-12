PM મોદીનો અંબાજી પ્રવાસ રદ: દર્શનાર્થીઓની ભીડને ધ્યાનમાં રાખીને લેવાયો નિર્ણય
અંબાજી મંદિરમાં દર્શનાર્થીઓની ભીડને ધ્યાનમાં રાખીને વડાપ્રધાન મોદીનો પ્રવાસ રદ કરવામાં આવ્યો છે.
Published : November 12, 2026 at 10:48 PM IST
અમદાવાદઃ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનો અંબાજીનો પ્રવાસ રદ કરવામાં આવ્યો છે. આગામી 13 અને 14 નવેમ્બરના રોજ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી ગુજરાતની મુલાકાતે આવવાના હતા. આ પ્રવાસ દરમિયાન 14 નવેમ્બરના રોજ બનાસકાંઠાના અંબાજી મંદિરમાં માતા અંબાના દર્શન કરવાનો તેમનો કાર્યક્રમ પણ નિર્ધારિત હતો. જોકે, હવે વડાપ્રધાન કાર્યાલય (PMO) દ્વારા અંબાજીનો આ કાર્યક્રમ રદ કરવામાં આવ્યો છે.
અંબાજી મંદિરમાં હાલ દર્શનાર્થીઓની મોટી ભીડને ધ્યાનમાં રાખીને આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે. દિવાળી વેકેશનના કારણે અંબાજી મંદિરમાં દરરોજ મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ માતાજીનાં દર્શન કરવા માટે પહોંચી રહ્યા છે. ગુરુવારે પણ મોટી સંખ્યામાં દર્શનાર્થીઓ અંબાજી પહોંચ્યા હતા. આગામી શનિવારે લાભ પાંચમના પવિત્ર દિવસે પણ દર્શનાર્થીઓનો મોટો ધસારો રહેવાની શક્યતા છે.
આવી સ્થિતિમાં પ્રધાનમંત્રીના આગમનને પગલે સુરક્ષા અને વહીવટી વ્યવસ્થાના કારણે સામાન્ય દર્શનાર્થીઓને કોઈ મુશ્કેલી ન પડે તે બાબતને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવી છે. પ્રધાનમંત્રીના કાર્યક્રમ દરમિયાન સુરક્ષા વ્યવસ્થા, માર્ગ વ્યવસ્થા અને દર્શન વ્યવસ્થામાં ફેરફાર કરવો પડે તેમ હોવાથી શ્રદ્ધાળુઓને અગવડતા ન પડે તે હેતુથી અંબાજીનો પ્રવાસ રદ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.
આ અંગે બનાસકાંઠા જિલ્લા કલેક્ટરે પણ જણાવ્યું હતું કે, અંબાજીમાં વેકેશનના કારણે મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ દર્શનાર્થે આવી રહ્યા છે. આગામી લાભ પાંચમના દિવસે પણ દર્શનાર્થીઓની સંખ્યા વધવાની સંભાવના છે. આવી સ્થિતિમાં સામાન્ય શ્રદ્ધાળુઓને દર્શન કરવામાં કોઈ મુશ્કેલી ન પડે તે બાબતને ધ્યાનમાં રાખીને પ્રધાનમંત્રીનો અંબાજી પ્રવાસ રદ કરવામાં આવ્યો છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની ગુજરાત મુલાકાતને લઈને વહીવટી તંત્ર દ્વારા તૈયારીઓ શરૂ કરવામાં આવી હતી. ખાસ કરીને અંબાજી મંદિર ખાતે પ્રધાનમંત્રીના દર્શન કાર્યક્રમને લઈને સુરક્ષા અને અન્ય વ્યવસ્થાઓની તૈયારી કરવામાં આવી રહી હતી. જોકે, હવે PMO દ્વારા કાર્યક્રમ રદ કરવામાં આવતા પ્રધાનમંત્રીની અંબાજી મુલાકાત નહીં થાય.
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