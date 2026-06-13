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"વડા પ્રધાન મોદીની કલ્યાણકારી યોજનાઓએ છેલ્લા 12 વર્ષમાં 25 કરોડ લોકોને ગરીબીમાંથી બહાર કાઢ્યા છે," મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ

સભાને સંબોધતા, મુખ્યમંત્રી પટેલે વંચિતો પ્રત્યે પ્રધાનમંત્રીની પ્રતિબદ્ધતાની પ્રશંસા કરી અને કહ્યું કે સરકારનું પ્રાથમિક ધ્યાન હાંસિયામાં ધકેલાઈ ગયેલા લોકોનું ઉત્થાન રહ્યું છે.

ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ
ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ (Photo/@Bhupendrapbjp)
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By ANI

Published : June 13, 2026 at 11:36 AM IST

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ગાંધીનગર: ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે શુક્રવારે ગાંધીનગરમાં રાજ્ય ભાજપ મુખ્યાલય ખાતે "વિશ્વાસ, વિકાસ અને જન કલ્યાણના 12 વર્ષ" શીર્ષક હેઠળ રાજ્યવ્યાપી આઉટરીચ અભિયાનની શરૂઆત કરતી મીડિયા વાર્તાલાપનું ઉદ્ઘાટન કર્યું.

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના સતત 12 વર્ષના કાર્યકાળના સીમાચિહ્નની ઉજવણી માટે આ બહુ-દિવસીય કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે, જેનાથી તેઓ ભારતના ઇતિહાસમાં સૌથી લાંબા સમય સુધી ચૂંટાયેલા પ્રધાનમંત્રી તરીકે સેવા આપનારા વડા પ્રધાન તરીકે સ્થાપિત થયા છે.

સભાને સંબોધતા, મુખ્યમંત્રી પટેલે વંચિતો પ્રત્યે પ્રધાનમંત્રીની પ્રતિબદ્ધતાની પ્રશંસા કરી અને કહ્યું કે સરકારનું પ્રાથમિક ધ્યાન હાંસિયામાં ધકેલાઈ ગયેલા લોકોનું ઉત્થાન રહ્યું છે.

મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું, "મોદીજીએ ગરીબ, વંચિત અને હાંસિયામાં ધકેલાઈ ગયેલા લોકોને વિકાસના મુખ્ય પ્રવાહમાં લાવવાનો ઉમદા પ્રયાસ કર્યો છે. મોદીજીએ એવા લોકોને સન્માન આપ્યું છે જેમની કોઈએ કાળજી લીધી ન હતી. છેલ્લા 12 વર્ષોમાં, શ્રી મોદીજીના આદરણીય નેતૃત્વ હેઠળ, જન કલ્યાણકારી યોજનાઓના અસરકારક અમલીકરણને કારણે દેશના 25 કરોડ લોકો ગરીબીમાંથી બહાર આવ્યા છે.

આધુનિકતા અને પરંપરા વચ્ચેના સંતુલન પર પ્રકાશ પાડતા, પટેલે ભાર મૂક્યો કે વર્તમાન વહીવટીતંત્રે સર્વાંગી વિકાસના યુગની શરૂઆત કરી છે.

તેમણે કહ્યું, "મોદીજીના નેતૃત્વ હેઠળ, છેલ્લા 12 વર્ષોમાં 'વિરાસત સાથે વિકાસ' ના મંત્ર સાથે સાંસ્કૃતિક પુનરુત્થાન જોવા મળ્યું છે. દેશના લોકો આવનારા વર્ષોમાં મોદીજીના સુશાસનના સફળ ટ્રેક રેકોર્ડને સંપૂર્ણ સમર્થન આપતા રહેશે."

મુખ્યમંત્રીએ પ્રધાનમંત્રીના માર્ગદર્શન હેઠળ ગુજરાતની વિકાસ યાત્રાનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો અને કહ્યું કે રાજ્યએ વૈશ્વિક ધોરણો સ્થાપિત કર્યા છે.

"ભલે તે માળખાગત વિકાસ હોય કે ઔદ્યોગિક વિકાસ, માનનીય નેતૃત્વ અને માર્ગદર્શન હેઠળ..." પટેલે કહ્યું, "મોદીજી, ગુજરાતે વિશ્વ કક્ષાનો વિકાસ જોયો છે."

ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ, નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી અને અનેક ભાજપના નેતાઓએ પણ ગુજરાતના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને ભાજપના વરિષ્ઠ નેતા વિજય રૂપાણીને શ્રદ્ધાંજલિ આપી, જેમનું 2025માં એર ઇન્ડિયાની ફ્લાઇટ AI-171ના અકસ્માતમાં મૃત્યુ થયું હતું.

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