PM મોદીની ટેક્સટાઈલ ઉદ્યોગકારો સાથે મેરેથોન બેઠક: ભારતને ગ્લોબલ હબ બનાવવા સુરતના પ્રતિનિધિએ રજૂ કર્યા મહત્વના પ્રશ્નો
દક્ષિણ ગુજરાત પ્રોસેસિંગ હાઉસ એસોસિયેશનના ચેરમેન, મિલ પ્રોસેસિંગ યુનિટના પ્રમુખ જીતુ વખારીયાએ સુરતના પ્રતિનિધિ તરીકે પીએમ મોદી સમક્ષ ત્રણ મુખ્ય માંગણીઓ પર ભાર મૂક્યો હતો
Published : March 7, 2026 at 9:11 PM IST
સુરત: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ભારતને વિશ્વનું ટેક્સટાઇલ હબ બનાવવા માટે કમર કસી છે. તાજેતરમાં પીએમ મોદીએ દેશના કાપડ ઉદ્યોગના 60થી 65 અગ્રણીઓ સાથે અઢી કલાક લાંબી વર્ચ્યુઅલ બેઠક યોજી હતી. આ બેઠકમાં કોમર્સ અને ઇન્ડસ્ટ્રીયલ મંત્રાલયના ઉચ્ચ અધિકારીઓની હાજરીમાં પીએમએ ઉદ્યોગપતિઓના પ્રશ્નો સાંભળ્યા અને નિકાસ (એક્સપોર્ટ) વધારવા માટે સીધા સૂચનો મંગાવ્યા હતા.
દક્ષિણ ગુજરાત પ્રોસેસિંગ હાઉસ એસોસિયેશનના ચેરમેન અને મિલ પ્રોસેસિંગ યુનિટના પ્રમુખ જીતુ વખારીયાએ સુરતના પ્રતિનિધિ તરીકે પીએમ મોદી સમક્ષ ત્રણ મુખ્ય માંગણીઓ પર ભાર મૂક્યો હતો:
વ્યાજદરમાં ઘટાડો: ઉદ્યોગકારોને ઓછા વ્યાજે લોન અને સીસી લિમિટની સુવિધા મળવી જોઈએ.
કાચા માલમાં સ્થિરતા: રો-મટીરીયલના ભાવમાં વારંવાર થતા ફેરફાર લાંબા ગાળાના એક્સપોર્ટ ઓર્ડરમાં આર્થિક નુકસાન કરાવે છે.
અવિરત પાવર સપ્લાય: ઉત્પાદન ખર્ચ ઘટાડવા અને ગુણવત્તા જાળવવા વીજ પુરવઠો સાતત્યપૂર્ણ હોવો જરૂરી છે.
બેઠકમાં જીતુ વખારીયાએ ગર્વ સાથે જણાવ્યું હતું કે, છેલ્લા 5-7 વર્ષમાં સુરત ટેકનિકલ રીતે અત્યંત સક્ષમ બન્યું છે. હાલ સુરતમાં 200થી 300 મિલોમાં અત્યાધુનિક ડિજિટલ પ્રિન્ટિંગ અને હાઈ-સ્પીડ રેપિઅર જેકાર્ડ લૂમ્સ કાર્યરત છે. જો સરકાર વ્યાજબી ભાવની નીતિ અને નાણાકીય રાહત આપે, તો સુરતની ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રી વિશ્વના કોઈપણ દેશ સાથે સ્પર્ધા કરવા સક્ષમ છે.
PM મોદી સાથેની આ સીધી વાતચીતથી ઉદ્યોગકારોમાં ભારે ઉત્સાહ છે. સરકારના સકારાત્મક અભિગમથી ભારત ચોક્કસપણે ઇન્ટરનેશનલ માર્કેટમાં પોતાનું સ્થાન મજબૂત કરશે.
જીતુ વખારીયા, ચેરમેન, દક્ષિણ ગુજરાત પ્રોસેસિંગ હાઉસ એસો.
સવા અગિયારથી અઢી વાગ્યા સુધી ચાલેલી આ બેઠકમાં પીએમ મોદીએ દરેક વિસ્તારના પ્રતિનિધિઓને પૂરતો સમય આપ્યો હતો. પીએમએ સ્પષ્ટ કર્યું કે ભારત પાસે કૌશલ્ય છે, હવે તેને વૈશ્વિક માપદંડો સાથે જોડવાની જરૂર છે. બેઠકના અંતે તેમણે ઉદારતા દાખવતા કહ્યું કે, જો કોઈ મુદ્દા રહી ગયા હોય તો આગામી એક સપ્તાહમાં લેખિત પત્ર દ્વારા મોકલી શકાય છે.
