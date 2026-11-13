PM મોદી આજે રાત્રે ગાંધીનગરમાં મંત્રીઓ સાથે કરશે ડિનર બેઠક; મંત્રીઓને સાંજે 7 વાગ્યે લોકભવન પહોંચવા સૂચના
વડાપ્રધાન મોદી આજે રાત્રે આશરે 8:30 વાગ્યે અમદાવાદ એરપોર્ટ પર પહોંચશે અને ત્યારબાદ ગાંધીનગર સ્થિત લોકભવન ખાતે રાત્રિ રોકાણ કરશે.
Published : November 13, 2026 at 1:11 PM IST
ગાંધીનગર: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ગુજરાતના પ્રવાસે આવી રહ્યા છે. અગાઉ 14 નવેમ્બરના રોજ લાભપાંચમના દિવસે બનાસકાંઠાના અંબાજી મંદિરે દર્શન અને પૂજા-અર્ચનાનો તેમનો કાર્યક્રમ નક્કી કરવામાં આવ્યો હતો, જોકે છેલ્લી ઘડીએ આ કાર્યક્રમ મોકૂફ રાખવામાં આવ્યો છે. બનાસકાંઠા જિલ્લા કલેક્ટર દ્વારા કરવામાં આવેલી સત્તાવાર જાહેરાત મુજબ સરકારની સૂચનાથી અંબાજીનો કાર્યક્રમ આગામી સૂચના ન મળે ત્યાં સુધી મુલતવી રાખવામાં આવ્યો છે.
PM મોદીનો અંબાજીનો કાર્યક્રમ મોકૂફ
અંબાજીનો કાર્યક્રમ મોકૂફ રહેતાં વડાપ્રધાનનો ગુજરાત પ્રવાસ હવે ગાંધીનગર સુધી મર્યાદિત રહેશે. મળતી માહિતી મુજબ, વડાપ્રધાન મોદી આજે રાત્રે આશરે 8:30 વાગ્યે અમદાવાદ એરપોર્ટ પર પહોંચશે અને ત્યારબાદ ગાંધીનગર સ્થિત લોકભવન ખાતે રાત્રિ રોકાણ કરશે.
દરમિયાન, વડાપ્રધાનના આ પ્રવાસમાં સૌથી વધુ ચર્ચા ગુજરાતના મંત્રીઓ સાથે યોજાનારી ખાસ ડિનર બેઠકને લઈને થઈ રહી છે. રાજકીય સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, વડાપ્રધાન મોદી આજે રાત્રે રાજ્યના મંત્રીઓ સાથે ભોજન બેઠક યોજશે. આ બેઠક માટે તમામ મંત્રીઓને સાંજે 7 વાગ્યે લોકભવન ખાતે હાજર રહેવા સૂચના આપવામાં આવી હોવાની માહિતી મળી છે.
આ બેઠકમાં મંત્રીઓની હાજરીને લઈને પણ વિશેષ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હોવાની ચર્ચા છે. મંત્રીઓના પર્સનલ આસિસ્ટન્ટ (PA), પર્સનલ સેક્રેટરી (PS) તેમજ સુરક્ષા સાથે જોડાયેલા કમાન્ડોને બેઠકમાં પ્રવેશ નહીં આપવામાં આવે તેવી સૂચના હોવાની રાજકીય વર્તુળોમાં ચર્ચા ચાલી રહી છે. વડાપ્રધાન મંત્રીઓ સાથે સીધો સંવાદ કરશે અને તેમની સાથે ભોજન લેશે તેવી શક્યતા છે.
PM મોદીની મંત્રીઓ સાથે ડિનર બેઠક
ઉલ્લેખનીય છે કે ગુજરાતમાં વર્ષ 2027માં વિધાનસભાની ચૂંટણી યોજાવાની છે. ચૂંટણીને હવે ગણતરીના મહિના બાકી રહેવાના સંજોગોમાં વડાપ્રધાનની મંત્રીઓ સાથેની આ ડિનર બેઠકને રાજકીય રીતે ખૂબ મહત્ત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહી છે. બેઠક દરમિયાન રાજ્ય સરકારના કામકાજ, મંત્રીઓની કામગીરી, વિભાગોની પ્રગતિ, જનતાના પ્રશ્નો તેમજ આગામી સમયમાં સરકાર સામે રહેલા પડકારો અંગે ચર્ચા થઈ શકે છે. આ ઉપરાંત આગામી વિધાનસભા ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખીને સંગઠન અને સરકાર વચ્ચેના સંકલન સહિતના મુદ્દાઓ પર પણ વડાપ્રધાન મંત્રીઓ સાથે ચર્ચા કરે તેવી શક્યતા છે.
જોકે, આ ડિનર બેઠકનો સત્તાવાર એજન્ડા જાહેર કરવામાં આવ્યો નથી. તેથી બેઠકમાં કયા મુદ્દાઓ પર ચર્ચા થશે તે અંગે હાલ રાજકીય અટકળોનો દોર ચાલી રહ્યો છે.બીજી તરફ, વડાપ્રધાન મોદી આવતીકાલે એટલે કે 14 નવેમ્બરની સવારે ગાંધીનગરથી અમદાવાદ એરપોર્ટ પહોંચીને દિલ્હી જવા રવાના થશે. અગાઉ નક્કી થયેલો અંબાજી દર્શનનો કાર્યક્રમ હાલ પૂરતો મોકૂફ રાખવામાં આવ્યો હોવાથી તેમના ગુજરાત પ્રવાસ દરમિયાન ગાંધીનગરમાં યોજાનારી મંત્રીઓ સાથેની ડિનર બેઠક જ રાજકીય વર્તુળોમાં ચર્ચાનું કેન્દ્ર બની છે.
આ પણ વાંચો: