વડોદરામાં PM મોદીના પ્રવાસ પહેલા સુરક્ષા તંત્ર સજ્જ: 2 હજાર પોલીસ તૈનાત, કોનવોયનું રિહર્સલ યોજાયું
પ્રધાનમંત્રી વડોદરામાં ₹35,000 કરોડથી વધુના વિકાસ પ્રોજેક્ટ્સનું લોકાર્પણ કરશે જેમાં ₹20,700 કરોડના WDFCના ત્રણ મહત્વપૂર્ણ વિભાગો રાષ્ટ્રને સમર્પિત કરવાનો સમાવેશ થાય છે.
Published : September 7, 2026 at 6:06 PM IST
વડોદરા: શહેરમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના પ્રવાસને લઈને સુરક્ષા તંત્ર સંપૂર્ણપણે સજ્જ બની ગયું છે. 8 સપ્ટેમ્બરના રોજ PM મોદી વડોદરાની મુલાકાતે આવી રહ્યા છે, ત્યારે શહેર પોલીસ દ્વારા તૈયારીઓને અંતિમ ઓપ આપવામાં આવી રહ્યો છે. વડાપ્રધાનના એરપોર્ટથી પેવેલિયન ગ્રાઉન્ડ સુધીના કોનવોયનું આજે સફળતાપૂર્વક રિહર્સલ યોજવામાં આવ્યું હતું. આ રિહર્સલમાં કોનવોય કયા રૂટ પરથી પસાર થશે, કેટલી સ્પીડ રાખવામાં આવશે અને સુરક્ષાના કયા પગલાં લેવામાં આવશે તેની ઝીણવટભરી તપાસ કરવામાં આવી હતી.
સુરક્ષા વ્યવસ્થા માટે શહેરમાં મોટો પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો છે. જેમાં જોઈન્ટ પોલીસ કમિશનર, એક એડિશનલ પોલીસ કમિશનર, 11 ડેપ્યુટી પોલીસ કમિશનર અને 17 આસિસ્ટન્ટ પોલીસ કમિશનર સહિત આશરે 2 હજાર પોલીસ જવાનો તૈનાત રહેશે. એરપોર્ટથી લઈને પેવેલિયન ગ્રાઉન્ડ સુધીના સમગ્ર રૂટ પર ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત રહેશે. રૂટ પર આવતા સંવેદનશીલ સ્થળો પર ખાસ નજર રાખવામાં આવી રહી છે. પોલીસની ટીમો દ્વારા મહત્વના સ્થળોનું સતત નિરીક્ષણ કરવામાં આવી રહ્યું છે, જેથી કોનવોયના રૂટમાં કોઈ અડચણ ન આવે.
માત્ર સુરક્ષા જ નહીં, પરંતુ ટ્રાફિક વ્યવસ્થા માટે પણ વિશેષ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. એરપોર્ટથી કાર્યક્રમ સ્થળ સુધીના મુખ્ય માર્ગો પર ટ્રાફિકનું વ્યવસ્થિત સંચાલન કરવામાં આવશે. જરૂરિયાત મુજબ કેટલાક માર્ગો પર ટ્રાફિક ડાયવર્ઝન પણ લાગુ કરવામાં આવશે, જેથી સામાન્ય નાગરિકોને ઓછી અગવડ પડે. કાર્યક્રમમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો આવવાની શક્યતા છે, તેથી પાર્કિંગની પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. કાર્યક્રમ સ્થળની આસપાસ વાહનોનું વ્યવસ્થિત પાર્કિંગ થાય તે માટે પોલીસે આયોજન કર્યું છે.
હવે વાત કરીએ વડાપ્રધાનના કાર્યક્રમની. PIB અમદાવાદ દ્વારા આપવામાં આવેલી માહિતી મુજબ, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી 8 સપ્ટેમ્બર 2026ના રોજ ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રની મુલાકાત લેશે. બપોરે લગભગ 12 વાગ્યે તેઓ વડોદરામાં 35,000 કરોડ રૂપિયાથી વધુના વિકાસ કાર્યોનું લોકાર્પણ, ખાતમુહૂર્ત અને રાષ્ટ્રને સમર્પણ કરશે. આ પ્રસંગે તેઓ જનસભાને પણ સંબોધશે.
વડોદરામાં વડાપ્રધાનનો મુખ્ય કાર્યક્રમ વેસ્ટર્ન ડેડિકેટેડ ફ્રેટ કોરિડોરને લઈને છે. તેઓ 326 રૂટ કિલોમીટરને આવરી લેતા અને 20,700 કરોડ રૂપિયાથી વધુના ખર્ચે બનેલા ત્રણ મહત્વપૂર્ણ વિભાગો રાષ્ટ્રને સમર્પિત કરશે. જેમાં સાણંદ ઉત્તર-મકરપુરા, ન્યૂ ઉમરગામ-ન્યૂ સફાળે અને ન્યૂ સફાળે-JNPT વિભાગોનો સમાવેશ થાય છે. આ કોરિડોરથી જવાહરલાલ નેહરુ પોર્ટ ઓથોરિટી સાથે સીધું કનેક્શન મળશે, જેનાથી EXIM કાર્ગોની હેરફેર ઝડપી બનશે. ઔદ્યોગિક કેન્દ્રો અને બંદરો વચ્ચે કનેક્ટિવિટી મજબૂત થશે, લોજિસ્ટિક્સ ખર્ચ ઘટશે અને મુંબઈના રેલવે નેટવર્ક પરનું ભારણ ઓછું થશે.
આ ત્રણ વિભાગો શરૂ થવાની સાથે જ ડેડિકેટેડ ફ્રેટ કોરિડોર નેટવર્ક તેની સંપૂર્ણ લંબાઈ પર કાર્યરત થઈ જશે. આનાથી દેશની લોજિસ્ટિક્સ વ્યવસ્થા વધુ મજબૂત બનશે. વડાપ્રધાન ન્યૂ સાણંદ ઉત્તર, ન્યૂ મકરપુરા, ન્યૂ ઉમરગામ અને ન્યૂ JNPT મુંબઈથી માલગાડી સેવાઓને લીલી ઝંડી બતાવશે. આ ઉપરાંત તેઓ ટાંડા રોડ અને વડોદરા પ્રતાપનગર વચ્ચે નવી પેસેન્જર ટ્રેન સેવા પણ શરૂ કરાવશે.
વડાપ્રધાન છોટાઉદેપુર-ધાર પ્રોજેક્ટના ભાગરૂપે બનેલી જોબટ-ટાંડા રોડ નવી રેલ લાઇન પણ રાષ્ટ્રને સમર્પિત કરશે. આ નવી લાઇન અલીરાજપુરના અંતરિયાળ અને આદિવાસી વિસ્તારોને રાષ્ટ્રીય રેલ નેટવર્ક સાથે જોડશે, જેનાથી આદિવાસી વિસ્તારના લોકોને મોટો ફાયદો થશે.
આ ઉપરાંત વડાપ્રધાન 329 કિલોમીટરમાં ફેલાયેલા અને 9,700 કરોડ રૂપિયાથી વધુના ખર્ચના ત્રણ રેલવે પ્રોજેક્ટ્સનું ખાતમુહૂર્ત કરશે. જેમાં વડોદરા-રતલામ ત્રીજી અને ચોથી લાઇન, મિયાગામ કરજણ-ચોરંડા-માલસર ગેજ રૂપાંતરણ અને વિશ્વામિત્રી-ડભોઈ ડબલિંગ પ્રોજેક્ટનો સમાવેશ થાય છે. આ પ્રોજેક્ટ્સથી પેસેન્જર અને માલગાડીઓની ક્ષમતા વધશે અને ગુજરાત તથા મધ્યપ્રદેશ વચ્ચે કનેક્ટિવિટી વધુ મજબૂત બનશે.
રેલવેની સાથે સાથે હાઇવેના પ્રોજેક્ટ્સનું પણ ખાતમુહૂર્ત થશે
વડાપ્રધાન લગભગ 1,780 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે બનનારા ત્રણ નેશનલ હાઇવે પ્રોજેક્ટ્સનું ખાતમુહૂર્ત કરશે. જેમાં NH-48ના કામરેજ-ચલથાણ વિભાગને સિક્સ-લેન બનાવવો, વડોદરા-સુરત વિભાગ પર તાપી અને નર્મદા નદી પર મોટા પુલો બનાવવા અને NH-53 પર આભવા, મિંઢોળા અને ખજોદ જંકશન પર ગ્રેડ સેપરેટેડ સ્ટ્રક્ચર બનાવવાનો સમાવેશ થાય છે.
ગુજરાત સરકારના લગભગ 2,600 કરોડ રૂપિયાના પ્રોજેક્ટ્સનું પણ ખાતમુહૂર્ત અને લોકાર્પણ કરવામાં આવશે. જેમાં વડોદરા અર્બન ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટીનો રિંગ રોડ ફેઝ-2, કડાણા ડેમ ખાતે 110 મેગાવોટનો ફ્લોટિંગ સોલાર પ્રોજેક્ટ અને વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની નવી કચેરીનું નિર્માણ સામેલ છે. લોકાર્પણ થનારા પ્રોજેક્ટ્સમાં પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના હેઠળના મકાનો અને પૂર્વ વડોદરાના 11 ગામો માટે પાણી પુરવઠા યોજનાનો સમાવેશ થાય છે.
વડોદરાના કાર્યક્રમ બાદ વડાપ્રધાન સાંજે મુંબઈ જશે
સાંજે 5:45 વાગ્યે તેઓ મુંબઈમાં ગ્લોબલ ફિનટેક ફેસ્ટ 2026નું ઉદ્ઘાટન કરશે. આ વિશ્વની સૌથી મોટી ફિનટેક પરિષદોમાંની એક છે. આ ફેસ્ટની સાતમી આવૃત્તિ 8થી 11 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન મુંબઈમાં યોજાઈ રહી છે. 2020થી આ ફેસ્ટ ફાઇનાન્સના ભવિષ્યને આકાર આપવા માટેનું મોટું પ્લેટફોર્મ બની ગયો છે. આ વર્ષની થીમ "Potential to Impact: Agentic AI, Tokenisation, Quantum - Trusted, Connected, Global Systems for Inclusive Finance" છે. આ ફેસ્ટમાં એજન્ટિક AI, પ્રોગ્રામેબલ ફાઇનાન્સ અને ક્વોન્ટમ ટેકનોલોજી જેવા વિષયો પર ચર્ચા થશે.
એકંદરે, 8 સપ્ટેમ્બરે વડોદરાને વિકાસની મોટી ભેટ મળવાની છે અને તેને લઈને વહીવટી તંત્ર અને પોલીસ તંત્ર બંને સંપૂર્ણ તૈયાર છે.
આ પણ વાંચો...