13-14 નવેમ્બરે PM મોદી ગુજરાતના પ્રવાસે: જાણો તેમના પ્રવાસની સમગ્ર વિગત
15 દિવસના ગાળામાં વડાપ્રધાન બીજીવાર ગુજરાતની મુલાકાતે આવશે
Published : November 11, 2026 at 1:23 PM IST
અમદાવાદ: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ફરી એકવાર ગુજરાતના પ્રવાસે આવી રહ્યા છે. આગામી 13 અને 14 નવેમ્બરના રોજ વડાપ્રધાન ગુજરાતની મુલાકાતે આવે તેવી સંભાવના છે. વડાપ્રધાનના આ સંભવિત પ્રવાસને લઈને રાજ્યના વહીવટી તંત્ર દ્વારા તૈયારીઓ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે અને સમગ્ર કાર્યક્રમને આખરી ઓપ આપવામાં આવી રહ્યો છે.
પ્રવાસ દરમિયાન 14 નવેમ્બરના રોજ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ અંબાજી મંદિરની મુલાકાત લઈ દર્શન અને પૂજા-અર્ચના કરે તેવી શક્યતા છે. વડાપ્રધાનના અંબાજી પ્રવાસને લઈને સ્થાનિક વહીવટી તંત્ર અને સંબંધિત વિભાગો દ્વારા પણ તૈયારીઓ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.
આ ઉપરાંત વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી જનજાતીય ગૌરવ દિવસ નિમિત્તે આયોજિત કાર્યક્રમમાં પણ હાજરી આપે તેવી સંભાવના છે. ભગવાન બિરસા મુંડાની જન્મજયંતિ નિમિત્તે યોજાનારા આ કાર્યક્રમને લઈને પણ તૈયારીઓ ચાલી રહી છે.
વડાપ્રધાનના ગુજરાત પ્રવાસને લઈને સુરક્ષા વ્યવસ્થા સહિતની વિવિધ તૈયારીઓની સમીક્ષા કરવામાં આવી રહી છે. જોકે, પ્રવાસનું અંતિમ સમયપત્રક અને કાર્યક્રમ અંગે સત્તાવાર જાહેરાતની રાહ જોવાઈ રહી છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, તાજેતરમાં જ 30 અને 31 ઑક્ટોબરે વડાપ્રધાને બનાસકાંઠા અને ત્યારબાદ સ્ટેચ્ય્યુ ઑફ યુનિટીની મુલાકાત લીધી હતી. બનાસકાંઠામાં વિવિધ વિકાસકાર્યોના પ્રોજેક્ટના ઉદઘાટન બાદ PM સરદાર પટેલની જન્મજયંતિ નિમિત્તે સ્ટેચ્ય્યુ ઑફ યુનિટી ગયા હતા. આમ 15 દિવસથી પણ ઓછા સમયગાળામાં વડાપ્રધાન બીજીવાર ગુજરાતનો પ્રવાસ કરી રહ્યા છે. આ ઉપરાંત તાજેતરમાં જ ગૃહમંત્રી અમિત શાહ પણ ગુજરાતના પ્રવાસે આવ્યા હતા જેમાં તેમણે પરિવાર સાથે દિવાળીની ઉજવણી કરવાની સાથે કેટલાક કાર્યક્રમોમાં ભાગ લીધો હતો.
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