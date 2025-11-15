વડાપ્રધાન મોદી ગુજરાતમાં, બુલેટ ટ્રેનના કાર્યની સમીક્ષા કરી, ડેડિયાપાડામાં કરશે રોડ શો, બિહારવાસીઓને પણ મળશે
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આજે ગુજરાતના એક દિવસીય પ્રવાસે પહોંચી ગયા છે, જ્યાં તેઓ વિકાસ અને આદિવાસી ગૌરવના મહત્ત્વપૂર્ણ કાર્યક્રમોમાં ભાગ લઈ રહ્યા છે.
Published : November 15, 2025 at 11:30 AM IST
સુરત: PM નરેન્દ્ર મોદી સવારે 9:55 વાગ્યે સુરત એરપોર્ટથી હેલિકોપ્ટરમાં અંત્રોલી પહોંચ્યા હતા. અહીં તેમણે બુલેટ ટ્રેન સ્ટેશનની મુલાકાત લઈને પ્રોજેક્ટની કામગીરીની સમીક્ષા કરી હતી. બેવડા હવામાનના કારણે સુરત તંત્ર દ્વારા હેલિકોપ્ટર અને બાય રોડ એમ બંને પ્રકારના પરિવહન આયોજન તૈયાર રખાયા છે.
ડેડિયાપાડામાં બિરસા મુંડા જયંતિ અને ₹9,700 કરોડના પ્રોજેક્ટ્સ
અંત્રોલી બાદ PM મોદી નર્મદા જિલ્લાના ડેડિયાપાડા જવા રવાના થયા છે, જ્યાં બિરસા મુંડાની જન્મજયંતિની ઉજવણીનો મુખ્ય કાર્યક્રમ યોજાશે.
મુખ્ય કાર્યક્રમો
12:45 | દેવમોગરા મંદિરમાં પૂજા-અર્ચના
01:40 | ડેડીયાપાડા હેલિપેડથી સભા સ્થળ સુધી 2 કિમીનો રોડ-શો
2:15 - 4:00 | બિરસા મુંડાની 150મી જન્મજયંતિ ઉજવણીમાં મુખ્ય કાર્યક્રમ, જ્યાં PM મોદી ₹9,700 કરોડથી વધુના વિવિધ પ્રોજેક્ટ્સનું ઉદ્ઘાટન અને શિલાન્યાસ કરશે તેમજ સભાને સંબોધન કરશે
CR પાટીલ અને હર્ષ સંઘવીની રજૂઆત પર કાર્યક્રમમાં ફેરફાર
PM મોદીના દિલ્હી પ્રવાસ પહેલા સુરત એરપોર્ટ ખાતે એક મહત્ત્વનો ફેરફાર કરાયો છે. PM મોદી દિલ્હી જતા પહેલા સુરતમાં વસતા બિહારના વતનીઓનું અભિવાદન ઝીલશે. સૂત્રો અનુસાર, સી.આર. પાટીલ અને હર્ષ સંઘવીની રજૂઆતને ધ્યાને લઈને પ્રધાનમંત્રીએ એરપોર્ટ બહાર આવવા માટે સહમતિ આપી છે.
સાંજે 5:00 વાગ્યે સુરત એરપોર્ટ આગમન બાદ 5:05 કલાકે દિલ્હી જવા રવાના થતાં પહેલાં, સાંજે 4:00 વાગ્યે સુરત એરપોર્ટ બહાર અંદાજે 10થી 15 હજાર બિહારના લોકો PMનું સ્વાગત કરશે. આ ફેરફારથી સ્પષ્ટ થાય છે કે PM મોદી ગુજરાતમાં વસતા બિહારવાસીઓએ બિહાર ચૂંટણીમાં અપાવેલી પ્રચંડ જીત બદલ ગદગદ છે.