PM મોદી આજથી બે દિવસ ગુજરાતમાં, સોમનાથ દાદાના સાનિધ્યમાં સ્વાભિમાન પર્વમાં આપશે હાજરી
PM મોદી આજથી બે દિવસ ગુજરાતની મુલાકાતે આવી રહ્યાં છે, સોમનાથમાં તેઓ સ્વાભિમાન પર્વમાં હાજરી આપશે.
By ANI
Published : January 10, 2026 at 9:41 AM IST
નવી દિલ્હી: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આજથી 10 અને 11 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ ગુજરાતની મુલાકાતે આવી રહ્યાં છે. આજે તેઓ સોમનાથની મુલાકાત લેશે અને સોમનાથ દાદાના સાનિધ્યમાં ચાલી રહેલા સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વમાં ભાગ લેશે. પીએમ મોદી આજે 10 જાન્યુઆરીએ રાત્રે 8 વાગ્યે, ઓમકાર મંત્ર જાપમાં ભાગ લેશે, ત્યારબાદ સોમનાથ મંદિરમાં ડ્રોન શો યોજાશે.
પ્રધાનમંત્રી કાર્યાલયના જણાવ્યા અનુસાર, 11 જાન્યુઆરીએ સવારે 9:45 વાગ્યે, પ્રધાનમંત્રી શૌર્ય યાત્રામાં ભાગ લેશે, જે સોમનાથ મંદિરની રક્ષા માટે પોતાના પ્રાણનું બલિદાન આપનારા અસંખ્ય યોદ્ધાઓના સન્માનમાં આયોજિત એક ઔપચારિક શોભાયાત્રા છે. શૌર્ય યાત્રામાં 108 ઘોડાઓની પ્રતીકાત્મક શોભાયાત્રા હશે, જે બહાદુરી અને બલિદાનનું પ્રતીક છે.
સવારે 10:15 વાગ્યે, પ્રધાનમંત્રી સોમનાથ મંદિરની મુલાકાત લેશે અને પ્રાર્થના કરશે. સવારે 11 વાગ્યે, પ્રધાનમંત્રી સોમનાથ ખાતે એક જાહેર કાર્યક્રમમાં ભાગ લેશે અને સંબોધન કરશે.
सोमनाथ स्वाभिमान पर्व हमारी आध्यात्मिक परंपरा का एक सशक्त प्रतीक है, जिसे देशभर में पूरी श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में कल रात करीब 8 बजे सोमनाथ मंदिर में ओंकार मंत्र के दिव्य जाप का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिलेगा। इसके अगले दिन सुबह लगभग 9:45 बजे…— Narendra Modi (@narendramodi) January 9, 2026
8 થી 11 જાન્યુઆરી, 2026 દરમિયાન સોમનાથમાં યોજાયેલા સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વનું આયોજન ભારતના અસંખ્ય નાગરિકોના બલિદાનને યાદ કરવા માટે કરવામાં આવી રહ્યું છે, જેમણે મંદિરના રક્ષણ માટે પોતાના પ્રાણની આહૂતિ આપી જે ભવિષ્યની પેઢીઓને સાંસ્કૃતિક ચેતના અને પ્રેરણા આપતા રહેશે.
આ કાર્યક્રમ 1026 મહમૂદ ગઝનવી દ્વારા સોમનાથ મંદિર પર થયેલા હુમલાની 1000મી વર્ષગાંઠ ઉજવવામાં આવી રહ્યો છે. સદીઓથી તેને નષ્ટ કરવાના વારંવાર પ્રયાસો છતાં, સોમનાથ મંદિર આજે સ્થિતિ સ્થાપકતા, શ્રદ્ધા અને રાષ્ટ્રીય ગૌરવના શક્તિશાળી પ્રતીક તરીકે ઉભું છે, જે સામૂહિક સંકલ્પ અને તેને તેના પ્રાચીન ગૌરવમાં પુનઃસ્થાપિત કરવાના પ્રયાસોને આભારી છે.
આધિકારીક યાદીમાં જણાવાયું છે કે, સ્વતંત્રતા પછી, સરદાર પટેલે મંદિરને પુનઃસ્થાપિત કરવાના પ્રયાસનું નેતૃત્વ કર્યું હતું. પુનઃસ્થાપનની આ યાત્રામાં સૌથી મહત્વપૂર્ણ સીમાચિહ્નો પૈકી એક 1951માં પ્રાપ્ત થયું હતું, જ્યારે પુનઃસ્થાપિત સોમનાથ મંદિરને તત્કાલીન ભારતના રાષ્ટ્રપતિ ડૉ. રાજેન્દ્ર પ્રસાદની હાજરીમાં ભક્તો માટે ઔપચારિક રીતે ખોલવામાં આવ્યું હતું. 2026માં આ ઐતિહાસિક પુનઃસ્થાપનની 75મી વર્ષગાંઠ સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વને વિશેષ મહત્વ આપે છે.
દેશભરમાંથી સેંકડો સંતો આ ઉત્સવમાં ભાગ લઈ રહ્યાં છે, સાથે મંદિર સંકુલમાં 72 કલાક સુધી સતત 'ઓમ'નો જાપ કરશે. સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વમાં પ્રધાનમંત્રીની ભાગીદારી ભારતની સભ્યતાની સ્થાયી ભાવનાને પ્રતિબિંબિત કરે છે અને ભારતની સમૃદ્ધ સાંસ્કૃતિક અને આધ્યાત્મિક વારસાને જાળવવા અને ઉજવવા માટેની તેમની પ્રતિબદ્ધતાને પુનઃપુષ્ટ કરે છે.