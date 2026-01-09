ETV Bharat / state

PM મોદી રાજકોટમાં વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત પ્રાદેશિક એક્સપોનું ઉદ્ધાટન કરશે, 1500થી વધુ MoU થવાની શક્યતા

કચ્છ-સૌરાષ્ટ્રના ઉદ્યોગો તથા કલા-કારીગરીને વિશ્વ સમક્ષ પ્રદર્શિત કરવાનું માધ્યમ બનશે વાઈબ્રન્ટ ગુજરાત રિજિયોનલ કોન્ફરન્સીસ

PM મોદી રાજકોટમાં વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત પ્રાદેશિક એક્સપોનું ઉદ્દઘાટન કરશે
PM મોદી રાજકોટમાં વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત પ્રાદેશિક એક્સપોનું ઉદ્દઘાટન કરશે (x.com/CMOGuj)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 9, 2026 at 5:25 PM IST

2 Min Read
ગાંધીનગર: રાજકોટમાં આગામી સમયમાં એક મહત્ત્વપૂર્ણ કાર્યક્રમ યોજાવાનો છે, જેમાં 1500થી વધુ MoU પર હસ્તાક્ષર થવાની અપેક્ષા છે. 110 આંતરરાષ્ટ્રીય ખરીદદારો આ પ્રદર્શનમાં ભાગ લેશે અને 1800થી વધુ બિઝનેસ મીટિંગો રિવર્સ બાયર સેલર મીટ (RBSM) દરમિયાન યોજાશે. કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્ર ક્ષેત્ર માટે આ પ્રદર્શન 11થી 15 જાન્યુઆરી 2026 દરમિયાન યોજાશે.

વડાપ્રધાન મોદી કરશે ઉદ્દઘાટન

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પ્રદર્શનનું ઉદ્ઘાટન કરશે અને ત્યારબાદ પરિષદનું ઉદ્ઘાટન સત્ર યોજાશે, જે રાજકોટમાં વૈશ્વિક વ્યાપાર નેતાઓના એકત્ર થવા માટેનો માર્ગ મોકળો કરશે.

26,000 ચોરસ મીટરમાં ફેલાયેલા આ પ્રદર્શનમાં 400થી વધુ પ્રદર્શકો વિવિધ ક્ષેત્રોનું પ્રતિનિધિત્ત્વ કરશે. જેમાં એગ્રો અને ફૂડ પ્રોસેસિંગ, મત્સ્ય ઉદ્યોગ, ડિફેન્સ, ઉર્જા, પેટ્રો-કેમિકલ્સ, એન્જિનિયરિંગ અને પોર્ટ્સ અને લોજિસ્ટિક્સ સામેલ છે. સાથે જ ટોરેન્ટ પાવર લિમિટેડ, KOSOL, અદાણી ગ્રીન, એસ્સાર ગ્રુપ, નાયરા એનર્જી, જ્યોતિ CNC અને અન્ય ઘણા અગ્રણી કંપનીઓ ભાગ લેશે.

રિવર્સ બાયર્સ-સેલર્સ મીટ (RBSM) સ્થાનિક MSME, હેન્ડલૂમ અને હસ્તકલા ઉદ્યોગોને આંતરરાષ્ટ્રીય બજારો સાથે જોડીને નોંધપાત્ર પ્રોત્સાહન આપશે. આ કાર્યક્રમ દરમિયાન 1,800 થી વધુ B2B મીટિંગ્સનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં 1,500 થી વધુ MoU પર હસ્તાક્ષર થવાની અપેક્ષા છે. આ મીટમાં USA, યુરોપ અને ઓસ્ટ્રેલિયા સહિત 16થી વધુ દેશોનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા 110 આંતરરાષ્ટ્રીય ખરીદદારો ભાગ લેશે, જે એન્જિનિયરિંગ, કૃષિ અને કાપડ જેવા વિવિધ ક્ષેત્રોમાં છે. 20 રાષ્ટ્રીય ખરીદદારો પણ મીટનો ભાગ બનશે, જે સહયોગ અને વૃદ્ધિ માટેની તકોને વધુ મજબૂત બનાવશે.

આ પ્રદર્શન છ થીમવાળા ડોમમાં આયોજિત કરવામાં આવશે, દરેક ડોમ ઉભરતી તકો અને ટકાઉ ઇનોવેશનને બતાવવા માટે ડિઝાઇન કરવાાં આવી છે, જેમાં ગેટવે ટુ ગ્લોબલ ગ્રોથ, ગ્રીન એનર્જી ઇકોસિસ્ટમ અને પેટ્રોકેમિકલ્સ, ક્રાફ્ટ્સ વિલેજ અને MSME પેવેલિયન, ઓશન ઓફ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ, એન્ટરપ્રાઇઝ એક્સેલન્સ પેવેલિયન અને પબ્લિક સેક્ટર પાવરહાઉસનો સમાવેશ થાય છે. દરેક ડોમમાં એક સમર્પિત ડિસ્પ્લે પોપ-અપ સ્ટેજ પણ હશે, જે પ્રદર્શકોને નવા ઉત્પાદનો લોન્ચ કરવા, તેમની નવીનતાઓ પ્રદર્શિત કરવા અને મુલાકાતીઓ સાથે સક્રિય રીતે જોડાવાની વિશિષ્ટ તકો પૂરી પાડશે.

આ કાર્યક્રમ આત્મનિર્ભર ભારત, વોકલ ફોર લોકલ અને સસ્ટેનેબલ આર્થિક વિકાસના વિઝનને આગળ વધારવા માટે એન્ટરપ્રેન્યોસ, ઇન્વેસ્ટર્સ, MSMEs,સ્ટાર્ટઅપ્સ, વિદેશી ખરીદદારો, કોર્પોરેટ્સ, સરકારી વિભાગો, PSUs અને વૈશ્વિક ભાગીદારોને એકસાથે લાવશે.

એન્ટરપ્રેન્યોર્સ, મેન્ટર્સ અને સંસ્થાઓ વચ્ચે નેટવર્કિંગને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ઉદ્યોગસાહસિક મેળાનું આયોજન કરવામાં આવશે. તે સરકારી યોજનાઓ અને નીતિઓ વિશે જાગૃતિ લાવશે, ઇનોવેશન, એન્ટરપ્રાઇઝ ડેવલપમેન્ટ અને ગુજરાતના સમૃદ્ધ સ્ટાર્ટઅપ ઇકોસિસ્ટમમાં ભાગીદારીને પ્રોત્સાહન આપશે.

આ કાર્યક્રમ ભારતની વિકાસ યાત્રામાં ગુજરાતની મુખ્ય ભૂમિકાની પૃષ્ટી કરશે, પ્રાદેશિક સશક્તિકરણ, વૈશ્વિક સહયોગ અને સસ્ટેનેબલ પ્રગતિને ભાર આપશે -વિકસિત ગુજરાતથી વિકસિત ભારત સુધીના વિઝનને સાકાર કરવાની એક પગલું નજીક છે.

