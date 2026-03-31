ETV Bharat / state

PM મોદી સમ્રાટ સંપ્રતિ સંગ્રહાલયનું કરશે ઉદ્ઘાટન, ગાંધીનગરના કોબામાં નિર્માણ પામ્યું છે આ મ્યુઝિયમ

જૈન પરંપરાના આદરણીય વિભૂતી સમ્રાટ સંપ્રતિના નામ પરથી રાખવામાં આવેલ આ સંગ્રહાલય જૈન ધર્મના સમૃદ્ધ ઐતિહાસિક, સાંસ્કૃતિક અને આધ્યાત્મિક વારસાના દર્શન કરાવે છે.

author img

By ANI

Published : March 31, 2026 at 9:33 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ગાંધીનગર: વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી મહાવીર જન્મ કલ્યાણક પ્રસંગે આજે 31 માર્ચે ગાંધીનગરની મુલાકાત આવી રહ્યાં છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આજે ગાંધીનગરમાં કોબા તીર્થ ખાતે સમ્રાટ સંપ્રતિ મ્યુઝિયમનું ઉદ્ઘાટન કરશે.

આ ઉપરાંત અન્ય બહુવિધ પ્રોજેક્ટ્સનું પણ ઉદ્ઘાટન કરશે. અશોકના પૌત્ર અને જૈન પરંપરાના આદરણીય વિભૂતી સમ્રાટ સંપ્રતિના નામ પરથી રાખવામાં આવેલ આ સંગ્રહાલય જૈન ધર્મના સમૃદ્ધ ઐતિહાસિક, સાંસ્કૃતિક અને આધ્યાત્મિક વારસાને પ્રદર્શિત કરે છે.

સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર આ સંગ્રહાલય જૈન આચાર્ય પદ્મ સાગર સુરીશ્વર મહારાજના જીવનની ઘટનાઓ અને આધ્યાત્મિક યાત્રાને પ્રકાશિત કરતો એક વ્યાપક સંગ્રહ પ્રદર્શિત કરે છે. જેમાં તેમના પદવિહાર (આધ્યાત્મિક યાત્રાઓ) સાથે સંકળાયેલા દસ્તાવેજો અને સંસ્મરણો છે, જે તેમના ધાર્મિક યોગદાન અને ઉપદેશોમાં આંતરદૃષ્ટિ પ્રદાન કરે છે.

પદ્મ સાગર સુરીશ્વર મહારાજે તેમના જીવનકાળ દરમિયાન લગભગ 2.5 લાખ કિલોમીટરની યાત્રા કરી હોવાનું માનવામાં આવે છે, જે જૈન પરંપરામાં મહત્વપૂર્ણ મહત્વ ધરાવે છે. આ સંગ્રહાલયમાં વિવિધ ધાર્મિક કથાઓ અને આધ્યાત્મિક વિષયો દર્શાવતી હસ્તપ્રતો, શિલાલેખો, મૂર્તિઓ, પિત્તળની કલાકૃતિઓ અને ચિત્રોનો સમૃદ્ધ સંગ્રહ છે.

આ પ્રદર્શન મુલાકાતીઓને જૈન પરંપરાઓ , જેમાં તપસ્યા પ્રથાઓ અને સમુદાયના આધ્યાત્મિક વારસાનો સમાવેશ થાય છે, તેની સમજ અને માહિતી પૂરી પાડવા માટે રચાયેલ છે. પ્રધાનમંત્રી મોદીની અપેક્ષિત મુલાકાતને ધ્યાનમાં રાખીને ગાંધીનગરમાં જબરદસ્ત તૈયારીઓ કરવામાં આવી છે.

મહત્વપૂર્ણ છે કે, પીએમ મોદીએ સમ્રાટ સંપ્રતિ મ્યુઝિયમને લઈને સોશિયલ મીડિયા પર પણ આ અંગે સુંદર તસ્વીરો સાથે એક પોસ્ટ શેર કરી હતી, જેમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે, 'કોબા તીર્થ ખાતે સમ્રાટ સંપ્રતિ સંગ્રહાલયની કેટલીક ઝલક અહીં આપેલી છે જેનું આજે ઉદ્ઘાટન થવાનું છે. ભગવાન મહાવીરના વિચારો હંમેશા માનવતાને શક્તિ અને આશા આપે'.

TAGGED:

SAMRAT SAMPRATI MUSEUM
PM MODI SAMRAT SAMPRATI MUSEUM
SAMRAT SAMPRATI MUSEUM GANDHINAGAR
MAHAVIR JAYANTI INAUGURATION
PM MODI GUJARAT VISIT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.