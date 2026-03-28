ETV Bharat / state

PM મોદીનો ગુજરાત પ્રવાસ, સાણંદ અને નરોડા GIDCના ₹271 કરોડથી વધુના વિકાસલક્ષી પ્રોજેક્ટ્સનું કરશે લોકાર્પણ

આગામી 31 માર્ચે ગુજરાતના એક દિવસીય પ્રવાસે આવી રહેલા PM મોદી રાજ્યની ઔદ્યોગિક ક્ષમતાને બળ આપતા પ્રકલ્પો જનતાને સમર્પિત કરાશે

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 28, 2026 at 1:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ગાંધીનગર: વિકસિત ગુજરાતથી વિકસિત ભારતના સંકલ્પને સાકાર કરવાના મંત્ર સાથે દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આગામી 31મી માર્ચ, 2026ના રોજ ગુજરાતની મુલાકાતે આવી રહ્યા છે. આ મુલાકાત દરમિયાન તેઓ અમદાવાદના સાણંદ ખાતેથી ગુજરાત ઔદ્યોગિક વિકાસ નિગમ (GIDC) દ્વારા સંપન્ન થયેલા ₹271.20 કરોડના વિવિધ વિકાસલક્ષી પ્રોજેક્ટ્સનું લોકાર્પણ કરશે.

અમદાવાદના સાણંદ ખાતે આશરે 2,056 હેક્ટરમાં ફેલાયેલી ઔદ્યોગિક વસાહત આજે સેમિકન્ડક્ટર, ઓટોમોબાઈલ અને ફાર્માસ્યુટિકલ્સ જેવા હાઈ-ટેક ઉદ્યોગોનું હબ બની છે. અહીં 1,150થી વધુ એકમો કાર્યરત છે. ચોમાસા દરમિયાન આ વિસ્તારમાં ભરાતા વરસાદી પાણીની ગંભીર સમસ્યાના કાયમી નિવારણ માટે GIDC દ્વારા બે મહત્વકાંક્ષી પ્રોજેક્ટ્સ પૂર્ણ કરવામાં આવ્યા છે.

જેમાં પૂર્વ અને પશ્ચિમ ડ્રેઈન પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત વસાહતની બંને બાજુએ 18.71 કિ.મી. લાંબી RCC સ્ટોર્મ વોટર ડ્રેઈન બનાવવામાં આવી છે, જે આંતરિક અને ઉપરવાસના પાણીનો નિકાલ કરશે. તે ઉપરાંત સાણંદ-વિરમગામ હાઈવે પરના મુખ્ય પ્રવેશદ્વારો પાસે 18.35 કિ.મી. લાંબી ડ્રેઈન સિસ્ટમ વિકસાવવામાં આવી છે.

માર્ચ 2026 પૂર્ણ થયેલા આ પ્રોજેક્ટ્સથી સાણંદ વસાહત હવે 'ઝીરો વોટર લોગિંગ' ઝોન બનવા તરફ આગળ વધી રહ્યું છે.

1963માં સ્થપાયેલી રાજ્યની સૌથી જૂની વસાહતોમાંની એક એવી નરોડા ઔદ્યોગિક વસાહતને પણ રાજ્ય સરકારની 'Assistance for Industrial Infrastructure (A.I.I.)' યોજના હેઠળ નવું કલેવર આપવામાં આવ્યું છે. ₹27.20 કરોડ ના ખર્ચે અહીં વિવિધ કામો પૂર્ણ કરાયા છે. જે અંતર્ગત આંતરિક માર્ગોનું મજબૂતીકરણ અને વિસ્તરણ, સ્ટોર્મ વોટર ડ્રેઈન અને કુદરતી નાળાનું લાઈનિંગ, 1.19 લાખ ચો.મી. વિસ્તારમાં પેવર બ્લોક, ફૂટપાથ અને પાર્કિંગની સુવિધા તેમજ નવી સ્ટ્રીટ લાઈટ્સ, હાઈ-માસ્ટ લાઈટ્સ, સેક્યુરિટી કેબિન અને ટોયલેટ બ્લોક્સનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે.

આ પ્રોજેક્ટ્સના લોકાર્પણથી સાણંદ અને નરોડાના હજારો લઘુ અને મોટા ઉદ્યોગોને સીધો ફાયદો થશે. આધુનિક ડ્રેઈન સિસ્ટમ, સ્માર્ટ વોટર મીટર, CCTV સર્વેલન્સ અને મજબૂતીકરણ કરેલ રસ્તાઓને કારણે માલ-સામાનની હેરફેર સરળ બનશે અને વૈશ્વિક રોકાણકારો માટે ગુજરાત વધુ આકર્ષક બનશે.

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના હસ્તે થનારા આ લોકાર્પણ પ્રસંગે રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ, નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી તેમજ મંત્રીમંડળના સભ્યો અને અગ્રણી ઉદ્યોગપતિઓ ઉપસ્થિત રહેશે.

  1. PM મોદી રાજ્યમાં ₹891 કરોડના રેલવે પ્રોજેક્ટ્સનું કરશે લોકાર્પણ, ખેડબ્રહ્માથી અમદાવાદ ટ્રેનને આપશે લીલી ઝંડી
  2. PM મોદી ગુજરાતના શહેરોમાં કરશે 5,295 કરોડથી વધુના 44 વિકાસ પ્રકલ્પોનું ઉદ્ધાટન-ખાતમુહૂર્ત

TAGGED:

DEVELOPMENT PROJECT OF GUJARAT
PM MODI URBAN DEVELOPMENT
AATMANIRBHAR BHARAT GUJARAT
GOVERNMENT OF GUJARAT
PM MODI TO GUJARAT VISIT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.