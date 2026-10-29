PM મોદી બે દિવસ ગુજરાતમાં: બનાસકાંઠામાં વિકાસકાર્યોનું લોકાર્પણ, ગાંધીનગર લોકભવનમાં નેતાઓ સાથે બેઠકની શક્યતા
વડાપ્રધાન 31 ઓક્ટોબરે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની જન્મજયંતી નિમિત્તે એકતાનગર ખાતે યોજાનારા રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસના કાર્યક્રમમાં પણ ભાગ લેશે
Published : October 29, 2026 at 6:21 PM IST|
Updated : October 29, 2026 at 10:55 PM IST
અમદાવાદ: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી 30 અને 31 ઓક્ટોબરના રોજ બે દિવસના ગુજરાત પ્રવાસે આવશે. આ પ્રવાસ દરમિયાન તેઓ બનાસકાંઠા અને એકતાનગરમાં વિવિધ વિકાસકાર્યોનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત કરશે. આ ઉપરાંત, 31 ઓક્ટોબરે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની જન્મજયંતી નિમિત્તે એકતાનગર ખાતે યોજાનારા રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસના કાર્યક્રમમાં પણ ભાગ લેશે. પ્રવાસ દરમિયાન પ્રધાનમંત્રી ગાંધીનગરના લોકભવન (રાજભવન) ખાતે આશરે ત્રણ કલાક રોકાશે. આ દરમિયાન ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી, નાયબ મુખ્યમંત્રી અને ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્મા સહિતના નેતાઓ સાથે બેઠક યોજાય તેવી શક્યતા છે.
30 ઓક્ટોબરે સવારે બનાસકાંઠાથી પ્રવાસની શરૂઆત
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી 30 ઓક્ટોબરે સવારે 7:15 વાગ્યે દિલ્હીથી વિમાન મારફતે ગુજરાત આવવા રવાના થશે. સવારે 8:45 વાગ્યે તેઓ બનાસકાંઠાના ડીસા એરપોર્ટ પર પહોંચશે. ત્યારબાદ સવારે 8:50 વાગ્યે હેલિકોપ્ટર મારફતે ભીલડી હેલિપેડ પર પહોંચશે. ભીલડીથી રોડ માર્ગે બનાસકાંઠાના વિવિધ કાર્યક્રમોમાં હાજરી આપશે.
બનાસકાંઠાના પ્રવાસ દરમિયાન પ્રધાનમંત્રી ET IVF લેબ અને બીબીઆરસી કેટલ ફાર્મની મુલાકાત લેશે. આ ઉપરાંત, જિલ્લામાં વિવિધ વિકાસકાર્યોનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત પણ કરશે.
ગાંધીનગર લોકભવનમાં ત્રણ કલાક રોકાણ, રાજકીય બેઠકની શક્યતા
બનાસકાંઠામાં કાર્યક્રમો પૂર્ણ કર્યા બાદ પ્રધાનમંત્રી બપોરે 11:40 વાગ્યે ભીલડી હેલિપેડથી હેલિકોપ્ટર મારફતે ગાંધીનગર જવા રવાના થશે. બપોરે 12:35 વાગ્યે તેઓ ગાંધીનગરના સચિવાલય હેલિપેડ પર પહોંચશે અને ત્યારબાદ 12:45 વાગ્યે લોકભવન પહોંચશે.
લોકભવન ખાતે બપોરે 12:45થી 3 વાગ્યા સુધી રોકાણનો કાર્યક્રમ છે. આ દરમિયાન ગુજરાતના રાજકીય નેતાઓ સાથે પ્રધાનમંત્રી બેઠક યોજે તેવી શક્યતા છે. મુખ્યમંત્રી, નાયબ મુખ્યમંત્રી અને ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્મા સહિતના નેતાઓ સાથેની સંભવિત બેઠકને લઈને રાજકીય વર્તુળોમાં પણ ચર્ચા છે.
બપોરે 3 વાગ્યે પ્રધાનમંત્રી લોકભવનથી સચિવાલય હેલિપેડ જવા રવાના થશે. ત્યાંથી હેલિકોપ્ટર મારફતે એકતાનગર પહોંચશે.
31 ઓક્ટોબરે સરદાર પટેલને પુષ્પાંજલિ, રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસની ઉજવણી
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી 31 ઓક્ટોબરે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની જન્મજયંતી નિમિત્તે એકતાનગર ખાતે આયોજિત કાર્યક્રમોમાં ભાગ લેશે. તેઓ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ખાતે સરદાર પટેલને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરશે. આ ઉપરાંત, એકતાનગરમાં વિવિધ વિકાસકાર્યોનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત કરશે તથા રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસની ઉજવણીમાં સહભાગી બનશે.
ગુજરાતના બે દિવસીય પ્રવાસના અંતિમ દિવસે પ્રધાનમંત્રી રાત્રે 9:10 વાગ્યે વડોદરા એરપોર્ટથી વિમાન મારફતે દિલ્હી જવા રવાના થશે.
આમ, પ્રધાનમંત્રીના આ બે દિવસીય ગુજરાત પ્રવાસમાં બનાસકાંઠાના વિકાસકાર્યો, ગાંધીનગરમાં ગુજરાતના નેતાઓ સાથે સંભવિત બેઠક અને એકતાનગર ખાતે રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસની ઉજવણી મુખ્ય આકર્ષણ રહેશે.
આ પણ વાંચો: