સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વ: 'ગઝની-ઔરંગઝેબ બધા દફન થયા, પરંતુ સોમનાથ ત્યાંનું ત્યાં જ અડીખમ છે', PM મોદી

PMએ કહ્યું, "આઝાદી પછી, જ્યારે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે સોમનાથ મંદિરનો જીર્ણોદ્ધાર કરવાનું વચન આપ્યું હતું, ત્યારે તેમને તેમ કરવાથી અટકાવવામાં આવ્યા હતા.

સોમનાથમાં PM મોદી
સોમનાથમાં PM મોદી (youtube/@narendramodi)
ગીર સોમનાથ: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી હાલ ગુજરાતના પ્રવાસે છે. સોમનાથ મંદિર પર 1026ના વર્ષમાં મહંમદ ગઝનવી દ્વારા હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. આ હુમલાને એક હજાર વર્ષનો સમય થયો છે. ત્યારે સોમનાથમાં સ્વાભિમાન પર્વ તરીકે ઉજવણી કરાઈ રહી છે. જેમાં આજે PM મોદીએ સોમનાથ મંદિરમાં શૌર્ય યાત્રામાં ભાગ લીધો હતો અને બાદમાં મંદિરમાં પૂજા-અર્ચના કરી હતી.

સોમનાથ મંદિરથી પીએમ મોદીનું સંબોધન, "જ્યારે આપણા પૂર્વજોએ પોતાનો જીવ જોખમમાં મૂક્યો હતો."
વડાપ્રધાને સોમનાથમાં ઉપસ્થિત લોકો અને દેશવાસીઓને સંબોધન કર્યું હતું. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું, "આ આપણા માટે ગર્વની ક્ષણ છે, સમગ્ર રાષ્ટ્ર માટે ગર્વની ક્ષણ છે. આ એક દૈવી અને ભવ્ય પ્રસંગ છે. આપણે બધા મહાદેવના સીધા આશીર્વાદ મેળવી રહ્યા છીએ. કલ્પના કરો કે બરાબર એક હજાર વર્ષ પહેલાં, જ્યાં આપણે આજે બેઠા છીએ, જ્યારે આપણા પૂર્વજોએ મહાદેવ માટે પોતાનો જીવ, પોતાની શ્રદ્ધા, પોતાની માન્યતા અને બધું જ જોખમમાં મૂક્યું હતું, ત્યાં વાતાવરણ કેવું હશે." તેમણે કહ્યું, "આજે, જ્યારે હું તમારી સાથે વાત કરી રહ્યો છું, ત્યારે મારા મનમાં વારંવાર પ્રશ્ન આવી રહ્યો છે કે બરાબર 1000 વર્ષ પહેલાં, આ જ સ્થળે વાતાવરણ કેવું હોત? આપણા પૂર્વજોએ પોતાની શ્રદ્ધા, પોતાની માન્યતા, પોતાના મહાદેવ માટે બધું જ બલિદાન આપ્યું હતું. 1000 વર્ષ પહેલાં, તે આક્રમણકારો વિચારી રહ્યા હતા કે તેમણે આપણને જીતી લીધા છે, પરંતુ આજે પણ, 1000 વર્ષ પછી, સોમનાથ મહાદેવના મંદિર પર લહેરાતો ધ્વજ સમગ્ર બ્રહ્માંડને ભારતની શક્તિ, તેની શક્તિ વિશે પોકાર કરી રહ્યો છે. આ સ્થળનો દરેક કણ બહાદુરી અને હિંમતનો સાક્ષી છે."

પીએમ મોદીએ કહ્યું, "મારા તરફથી સૌને જય સોમનાથ."
પીએમ મોદીએ પોતાના સંબોધનમાં કહ્યું, "આજે, દેશના ખૂણે ખૂણેથી લાખો લોકો આપણી સાથે જોડાયા છે, મારા તરફથી સૌને જય સોમનાથ. આ સમય અદ્ભુત છે, આ વાતાવરણ અદ્ભુત છે, આ ઉજવણી અદ્ભુત છે. એક તરફ, ભગવાન મહાદેવ, બીજી તરફ, સમુદ્રના મોજા, સૂર્યના કિરણો, મંત્રોનો પડઘો, શ્રદ્ધાનો આ ઉછાળો, અને આ દિવ્ય વાતાવરણમાં ભગવાન સોમનાથના ભક્તોની હાજરી... આ પ્રસંગને ભવ્ય અને દિવ્ય બનાવી રહ્યા છે." તેમણે કહ્યું, "આ વખતે, આ વાતાવરણ અને આ પ્રસંગ દિવ્ય છે... હું ભાગ્યશાળી છું કે મને સોમનાથ મંદિર ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટી તરીકે આ પ્રસંગની સેવા કરવાની તક મળી."

તેમણે કહ્યું, "1000 વર્ષ પહેલાં, આક્રમણકારો માનતા હતા કે તેમણે આ ભૂમિ પર વિજય મેળવ્યો છે, પરંતુ આજે, 1000 વર્ષ પછી પણ, સોમનાથ મંદિર પર લહેરાતો ધ્વજ સમગ્ર વિશ્વને ભારતની શક્તિ અને ક્ષમતા વિશે જણાવી રહ્યો છે."

પીએમ મોદીએ કહ્યું, સોમનાથનો ઇતિહાસ વિનાશ અને હારનો નથી
પીએમ મોદીએ કહ્યું, "સોમનાથનો ઇતિહાસ વિનાશ અને હારનો નથી; તે વિજય અને પુનર્નિર્માણનો છે. તે આપણા પૂર્વજોની બહાદુરી, તેમના બલિદાન અને સમર્પણની વાર્તા છે. આક્રમણકારો આવતા રહ્યા, પરંતુ સોમનાથ દરેક યુગમાં પુનઃસ્થાપિત થયું. આટલી સદીઓનો સંઘર્ષ, આટલી મોટી ધીરજ, સર્જન અને પુનર્નિર્માણની આ ભાવના, વિશ્વ ઇતિહાસમાં આવું ઉદાહરણ શોધવું મુશ્કેલ છે."

"સોમનાથ મંદિરની લૂંટ માત્ર ખજાનાની લૂંટ નહોતી," પીએમ મોદી

પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું, "દુર્ભાગ્યવશ, આઝાદી પછી, વસાહતી માનસિકતા ધરાવતા લોકોએ આપણા ભવ્ય ભૂતકાળને ભૂંસી નાખવાનો પ્રયાસ કર્યો. તેઓએ ઇતિહાસ ભૂંસી નાખવાનો શ્રેષ્ઠ પ્રયાસ કર્યો. સોમનાથ મંદિર માટે લડનારાઓને તેમનું યોગ્ય સન્માન અને મહત્વ આપવામાં આવ્યું ન હતું. કેટલાક ઇતિહાસકારો અને રાજકારણીઓએ તો આ આક્રમણકારોના ઇતિહાસને અસ્પષ્ટ કરવાનો પ્રયાસ પણ કર્યો. ધાર્મિક હુમલાને લૂંટ કહેવામાં આવી. અમને અમારા પુસ્તકોમાં શીખવવામાં આવ્યું હતું કે સોમનાથ મંદિરનો નાશ તેના ખજાનાને લૂંટવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો. નફરત, જુલમ અને આતંકનો ક્રૂર ઇતિહાસ આપણાથી છુપાયેલો હતો."

"દુર્ભાગ્યવશ, આજે પણ, મંદિરના પુનર્વિકાસનો વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો છે," પીએમ મોદી
PMએ કહ્યું, "આઝાદી પછી, જ્યારે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે સોમનાથ મંદિરનો જીર્ણોદ્ધાર કરવાનું વચન આપ્યું હતું, ત્યારે તેમને તેમ કરવાથી અટકાવવામાં આવ્યા હતા. 1951માં જ્યારે તત્કાલીન રાષ્ટ્રપતિ રાજેન્દ્ર પ્રસાદે સોમનાથની મુલાકાત લીધી ત્યારે પણ વાંધો ઉઠાવવામાં આવ્યો હતો. કમનસીબે, આજે પણ, સોમનાથ મંદિરના પુનર્વિકાસનો વિરોધ કરતી શક્તિઓ હાજર અને સક્રિય છે. ભારત વિરુદ્ધ છુપાયેલા કાવતરાઓએ તલવારોનું સ્થાન લીધું છે. આપણે તેમનાથી વધુ જાગૃત રહેવાની જરૂર છે. આપણે પોતાને મજબૂત બનાવવા જોઈએ અને એકતામાં રહેવું જોઈએ. આપણે દરેક શક્તિને હરાવવી જોઈએ જે આપણને વિભાજીત કરવાનો પ્રયાસ કરે છે. છેલ્લા 1000 વર્ષોની યાત્રા આપણને આગામી 1000 વર્ષો માટે તૈયાર રહેવા માટે પ્રેરણા આપશે."

