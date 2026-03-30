સોલાર સિસ્ટમ ઇન્સ્ટોલ કરી આત્મનિર્ભર બની સુરેન્દ્રનગરના ભરાડા ગામની દીકરી, PM મોદીએ 'મન કી બાત'માં કર્યા વખાણ
સુરેન્દ્રનગરની પાયલ મુજપરા સોલાર સિસ્ટમ ઇન્સ્ટોલેશનનો કોર્ષ કરી સોલાર પેનલ ઇન્સ્ટોલેશન દ્વારા આત્મનિર્ભર બની. PM મોદીએ કર્યા વખાણ
Published : March 30, 2026 at 7:56 AM IST
સુરેન્દ્રનગર: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 'મન કી બાત' કાર્યક્રમમાં સુરેન્દ્રનગરની ભરાડા ગામની દીકરી પાયલ મુજપરાના વખાણ કર્યા હતા. પાયલ મુજપરા સોલાર સિસ્ટમ ઇન્સ્ટોલેશન દ્વારા આત્મનિર્ભર બની છે. આ દરમિયાન ETV ભારત સાથે પાયલ મુજપરાએ ખાસ વાતચીત કરી હતી અને પોતાના અનુભવ જણાવ્યા હતા.
PM મોદીએ 'મન કી બાત'માં સુરેન્દ્રનગરની દીકરીના કર્યા વખાણ
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ધાંગધ્રા તાલુકાના ભરાડા ગામની પાયલ મુજપરાને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા 'મન કી બાત' કાર્યક્રમમાં યાદ કરવામાં આવી હતી. વડાપ્રધાન મોદીએ 'મન કી બાત' કાર્યક્રમમાં જણાવ્યું કે, તમે દેશના કોઇ નાના મોટા શહેરમાં જશો તો તમે બદલાવ જોશો. મોટી સંખ્યામાં ઘરની છત પર સોલાર પેનલ લાગેલી જોવા મળશે. કેટલાક વર્ષ પહેલા આ થોડા ઘરોમાં જ જોવા મળતી હતી પણ આજે PM સૂર્યઘર મફત વીજળી યોજનાનો પ્રભાવ દેશના ખૂણે ખુણામાં જોવા મળ્યો છે.
આ યોજનાને કારણે, "ગુજરાતના સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની પાયલ મુજપરાના જીવનમાં ઘણો મોટો બદલાવ આવ્યો છે, તેને સૂર્ય પહેલના માધ્યમથી સોલાર પાવર ટેકનોલોજીની ટ્રેનિંગ લીધી અને ચાર મહિનાનો સોલાર પીવી ટેકનીશિયનનો કોર્સ પૂર્ણ કર્યો. તે હવે કુશલ સોલાર ટેકનીશિયન બની ગઇ છે. પાયલ સોલાર ઉદ્યમી તરીકે પોતાની ઓળખ બનાવી રહી છે. તે આસપાસના જિલ્લામાં સોલાર રૂફટોપ ઇન્સ્ટોલેશનનું કામ કરે છે અને તેને દર મહિને હજારો રૂપિયાની આવક થાય છે."
પાયલ મુજપરા પોતે આત્મનિર્ભર બનીને પગભર બની છે અને પોતાના પરિવારને પણ મદદરૂપ થઇ રહી છે. એક સમયે પાયલની આર્થિક પરિસ્થિતિ કફોડી હતી. પાયલ દ્વારા ત્રણ મહિનાનો સોલાર ઇન્સ્ટોલેશનનો કોર્સ કર્યો અને ત્યારબાદ આસપાસના ગ્રામીણ ક્ષેત્રમાં પોતે સોલાર વિશેની માહિતી પુરી પાડી હતી અને તેનું મહત્ત્વ સમજાવ્યું હતું. તે બાદ પાયલની વાતોથી પ્રભાવિત થઇ આસપાસના જિલ્લાના લોકોએ સોલાર પેનલ લગાવવાનું નક્કી કર્યું હતું.
વડાપ્રધાન મોદીએ 'મન કી બાત' કાર્યક્રમમાં પાયલ મુજપરાનો ઉલ્લેખ કરતા તેને જણાવ્યું કે, 'પહેલા ખેતી કામ કરતા હતા ત્યારે આર્થિક પરિસ્થિતિ ખૂબ ખરાબ હતી અને ત્યારબાદ ત્રણ મહિનાનો સોલાર પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત કોર્ષ કર્યો અને વિગતો મેળવી. તે બાદ સોલાર પેનલ ઇન્સ્ટોલસમેન્ટ તેમજ તેના રીપેરીંગ માટે હાથ અજમાવ્યો અને આજે ગ્રામીણ વિસ્તારોના લોકોને પણ આ અંગે જાગૃતતા લાવવામાં આવી રહી છે અને સૌર ઊર્જા વિશે માહિતી આપી સોલાર પેનલ ઇન્સ્ટોલેશન અને તેના રીપેરીંગનું કામ હાથ ધરવામાં આવી રહ્યું છે. વડાપ્રધાન મોદીએ મારા કામની નોંધ લીધી તે માટે આભારી છું.
"ખેતીવાડીમાં કામ કરતી દીકરીએ સોલાર ઉપર હાથ અજમાવ્યો અને વડાપ્રધાને તેની નોંધ લેતા ખૂબ આભારી છું" - પાયલ મુજપરા, સોલાર પેનલ ઇન્સ્ટોલ કરનાર દીકરી
