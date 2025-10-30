PM મોદીએ SoU ખાતે 1220 કરોડના વિકાસકાર્યોનું ખાતમુહૂર્ત-લોકાર્પણ, સરદાર પટેલના સિક્કાનું અનાવરણ કર્યું

ETV Bharat / state

એકતાનગર: રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસની પૂર્વ સંધ્યાએ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી પરિસરના પ્રવાસન આકર્ષણો, સ્પોર્ટ્સ સહિતના રૂ. 1220 કરોડના વિકાસ કામોની ભેટ આપી હતી. એક ભારત, શ્રેષ્ઠ ભારતની સંકલ્પના સાકાર કરતાં રંગારંગ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમને માણ્યો હતો.

વડોદરાથી એકતાનગર ખાતે આવી પહોંચેલા વડાપ્રધાન મોદી સીધા ડેમ વ્યુ પોઇન્ટ ખાતે પહોંચ્યા હતા. જ્યાં તેમણે સર્વ પ્રથમ, ભારત રત્ન સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની સાર્ધશતિ શતાબ્દિ નિમિત્તે રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા દ્વારા ચલણમાં મૂકવા માટેના રૂ.150 ના સ્મૃતિ સિક્કા અને ખાસ ટપાલ ટિકિટનું અનાવરણ કર્યું હતું. બાદમાં ઉકત વિકાસ કામોનું ખાતમુહૂર્ત અને લોકાર્પણ કર્યું હતું.

વડાપ્રધાન મોદીએ 367.24 કરોડના ખર્ચે ધ મ્યુઝિયમ ઑફ રોયલ કિંગડમ્સ ઑફ ઈન્ડિયા, રૂ.140.45 કરોડના ખર્ચે વિઝિટર સેન્ટર, રૂ.90.46 કરોડના ખર્ચે વીર બાલક ઉદ્યાન, રૂ.27.43 કરોડના ખર્ચે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ખાતે ટ્રાવેલેટરનું એક્સ્ટેન્શન, રૂ.23.60 કરોડના ખર્ચે સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ, રૂ.22.29ના ખર્ચે 24 મીટર એકતા નગર કોલોની રોડ, રૂ.12.50 કરોડના ખર્ચે જેટી ડેવલપમેન્ટ, રૂ.3.48 કરોડના સેન્ટ્રલ ઇન્સ્ટ્રિયલ સિક્યુરિટી ફોર્સ બેરેકસ, રૂ. 12.50 કરોડના ખર્ચે શૂલપાણેશ્વર મંદિર પાસે જેટીનું કામકાજ, 12.85 કરોડના ખર્ચે રેઇન ફોરેસ્ટ જેવા મહત્વના વિકાસ કામોનું ખાતમુહૂર્ત કર્યું હતું અને ઈ-બસનું લોકાર્પણ કર્યું હતું.

વડાપ્રધાન મોદીના હસ્તે પ્રવાસીઓની સુવિધા માટે નવી 25 ઈ-બસોનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું. હાલ એકતા નગરમાં પહેલાથી જ 30 ઈ-બસો દોડતી હોવાથી હવે કુલ 55 ઈ-બસો પ્રવાસીઓને સેવામા કાર્યરત રહશે. આ તમામ ઈ-બસો પ્રવાસીઓ માટે મફત મુસાફરી સેવા પૂરી પાડે છે, જેથી એકતા નગરમાં પ્રવાસ વધુ આરામદાયક અને પર્યાવરણમિત્ર બને. ઉલ્લેખનીય છે કે, નવી ઉમેરાયેલી ઈ-બસો 9 મીટર લાંબી મિનિ એસી બસો છે, જે એક વખત ચાર્જ કર્યા પછી 180 કિલોમીટર સુધી દોડી શકે છે. દરેક બસમાં બે ઇમર્જન્સી એક્ઝિટ બારીઓ સાથે દિવ્યાંગજનો માટે ખાસ સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી છે. મહિલાઓ માટે અલગથી 4 પિન્ક બેઠક તૈયાર કરવામાં આવી છે, જેથી તેઓ સુરક્ષિત અને આરામદાયક રીતે મુસાફરી કરી શકે.

એકતા નગર ખાતે રૂ.56.33 કરોડના ખર્ચે સ્ટાફ ક્વાર્ટર્સ, રૂ.303 કરોડના ખર્ચે બિરસા મુંડા ભવન,રૂ.54.65 કરોડના ખર્ચે હોસ્પિટાલિટી ડિસ્ટ્રિક્ટ (ફેઝ-1), રૂ.30 કરોડના ખર્ચે 25 ઈ-બસો, રૂ.20.72 કરોડના ખર્ચે સાતપુડા પ્રોટેક્શન વોલ તથા રિવરફ્રન્ટ, રૂ.18.68 કરોડના ખર્ચે વામન વૃક્ષ વાટિકા (બોન્સાઈ ગાર્ડન), રૂ.8.09 કરોડના ખર્ચે વોક વે(ફેઝ-2),રૂ.5.55 કરોડનો એપ્રોચ રોડ, રૂ.5.52 કરોડના ખર્ચે ઈ-બસ ચાર્જિંગ ડેપો,રૂ.4.68 કરોડના ખર્ચે સ્માર્ટ બસ સ્ટોપ (ફેઝ-2), રૂ.3.18 કરોડના ખર્ચે સીસી રોડ,રૂ.1.48 કરોડના ખર્ચે ડેમ રિપ્લિકા એન્ડ ગાર્ડન,રૂ1.09 કરોડના ખર્ચે એસબીબી ગાર્ડનનું વડાપ્રધાને લોકાર્પણ કર્યું હતું.

કાર્યક્રમની શરૂઆત દ્રશ્ય શ્રાવ્ય માધ્યમથી સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલના જીવન કવન આધારિત નાટિકાની પ્રસ્તુતિથી થઇ હતી. જેમાં સરદાર પટેલના બાલ્ય કાળના સાહસો, અપ્રમાણિક શિક્ષકનો વિરોધ, માતૃશોક હોવા છતાં કોર્ટમાં દલીલો શરૂ રાખવી, અમદાવાદ અને બારડોલીના આંદોલન, ટિળક – ગાંધીજી મિલન, જૂનાગઢ, હૈદરાબાદ, કાશ્મીર સહિતના રજવાડાનું વિલીનીકરણ સહિતની ઐતિહાસિક ઘટનાનું જોશપૂર્ણ ગીત ’ના દેંગે ધાન, ના હિ દેંગે લગાન’ ગાયન સાથે સુપેરે મંચન થયું હતું. આ નાટકના અંતને પ્રેક્ષકોએ તાળીઓના હર્ષનાદ સાથે વધાવી લીધું હતું. આ કાર્યક્રમમાં સુરક્ષા દળોના વરિષ્ઠ, અધિકારીઓ, સેનાના જવાનો સહિત અધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યાં હતાં.

આ વર્ષના રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસ પરેડમાં NSG, NDRF, ગુજરાત, જમ્મુ અને કાશ્મીર, આંદામાન અને નિકોબાર ટાપુઓ, મણિપુર, મહારાષ્ટ્ર, છત્તીસગઢ, ઉત્તરાખંડ અને પુડુચેરીના દસ ટેબ્લો રજૂ કરાશે, જે 'વિવિધતામાં એકતા' થીમ દર્શાવે છે. 900 કલાકારો દર્શાવતો સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ ભારતીય સંસ્કૃતિની સમૃદ્ધિ અને વિવિધતાનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા ભારતના શાસ્ત્રીય નૃત્યો રજૂ કરશે. આ વર્ષે રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસની ઉજવણીનું વિશેષ મહત્ત્વ છે, કારણ કે રાષ્ટ્ર સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની 150મી જન્મજયંતિ ઉજવી રહ્યું છે.

