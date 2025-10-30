કેવડિયાની મુલાકાતે PM મોદી, “મ્યુઝિયમ ઓફ રોયલ કિંગડમ ઓફ ઇન્ડિયા"નો શિલાન્યાસ કરશે
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા કેવડિયામાં રૂ. 1220 કરોડથી વધુના વિવિધ પ્રોજેક્ટનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવશે.
Published : October 30, 2025 at 10:18 AM IST|
Updated : October 30, 2025 at 10:31 AM IST
નર્મદા : આવતીકાલ 31 ઓક્ટોબરના રોજ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ખાતે 'રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસ'ની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. જેમાં સહભાગી થવા દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આજે ગુરૂવારે સાંજે 5 વાગ્યે કેવડિયા આવી પહોંચશે.
કેવડિયાની મુલાકાતે PM મોદી : વડાપ્રધાન મોદીના કાર્યક્રમની રૂપરેખા અનુસાર તેઓ આજે સાંજે 5 વાગ્યે હેલીપેડ પર પહોંચશે. ત્યારબાદ તેઓ નવી 25 ઇ-બસોનું લોકાર્પણ કરશે. ત્યાંથી તેઓ 6:30 વાગ્યે નર્મદા ડેમ વ્યુ પોઇન્ટ નંબર 1 જશે. જ્યાં તેમના હસ્તે રૂપિયા 1,220 કરોડથી વધુના વિવિધ પ્રોજેકટનું ભૂમિપૂજન અને લોકાર્પણ કરવામાં આવશે. સાંજે 6:45 કલાકે કલ્ચર પ્રોગ્રામ યોજાશે. જેમાં પીએમ મોદી નેશનલ સ્કૂલ ઓફ ડ્રામાના વિધાર્થીઓ દ્વારા નિર્મિત 'લોહપુરુષ' નાટક નિહાળશે.
'રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસ'ની ઉજવણી
આજના કાર્યક્રમ બાદ વડાપ્રધાન મોદી VVIP સરકીટ હાઉસ ખાતે રોકાણ કરશે. બીજા દિવસે શુક્રવારે સવારે 8:10 કલાકે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની પ્રતિમાના ચરણ પર પુષ્પાંજલિ આપશે. બાદમાં 8:15 કલાકથી 10:30 સુધી રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસની ઉજવણીમાં જોડાશે. અહીં પરેડ નિહાળ્યા બાદ વડાપ્રધાન સભાને સંબોધન કરશે. આ કાર્યક્રમ બાદ બપોરે 12:20 કલાકે તેઓ કેવડિયાથી વડોદરા જશે. અને ત્યાંથી બપોરે 1 વાગ્યે દિલ્હી જવા રવાના થશે.
કેવડિયાને મળશે રૂ. 1220 કરોડની ભેટ
આજે સાંજે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી નવા પ્રોજેક્ટનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત કરશે. જેમાં વોકવે ફેઝ 2, સ્માર્ટ બસ સ્ટોપ ફેઝ 2, પ્રોટેક્શન વોલ લેન્ડ લેવલીંગ વિયર ડેમ નજીક, સાતપુડા પ્રોટેક્શન વોલ, બોન્સાઈ ગાર્ડન, ઇ-બસ ચાર્જિંગ સ્ટેશન, નર્મદા ઘાટ પાર્કિંગ, નવા રહેણાંક મકાન, મોખડી નજીક એપ્રોચ રોડ, કૌશલ્ય પથ, લીમડી ટેન્ટ સિટી એપ્રોચ રોડ, ગાર્ડન, ટાટા નર્મદા ઘાટનું વિસ્તરણ, ડેમ રેપ્લિકા જેવા અનેક પ્રોજેક્ટનો સમાવેશ થાય છે.
“મ્યુઝિયમ ઓફ રોયલ કિંગડમ ઓફ ઇન્ડિયા"
અગાઉ 31 ઓક્ટોબર, 2018ના દિવસે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ તકે તેમણે દેશના રાજવીઓના બલિદાનને યાદ કરીને એક મ્યુઝિયમ બનાવવાની વાત ઉચ્ચારી હતી. તે વાતને આ 31 ઓક્ટોબર, 2025 ના રોજ 8 વર્ષ થશે. આવતીકાલે વડાપ્રધાન મોદી અનેક વિકાસ પ્રોજેક્ટ સાથે “મ્યુઝિયમ ઓફ રોયલ કિંગડમ ઓફ ઇન્ડિયા'નું શિલાન્યાસ કરશે.
જણાવી દઈએ કે, સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ખાતે રાજપૂત રાજા-રજવાડાઓનું ભવ્ય મ્યુઝિયમ-સ્ટેચ્યુ બને તેવી માંગ વર્ષોથી રાજપૂત કરણી સેના અને ક્ષત્રિય આગેવાનો દ્વારા કરાઈ રહી છે. લીંબડી ગામ નજીક 5.5 એકર વિસ્તારમાં ફેલાયેલું આ મ્યુઝિયમ રૂ. 367.25 કરોડના ખર્ચે વિશ્વસ્તરીય ધોરણે તૈયાર થવાનું છે. ઓક્ટોબર 2027 સુધી તેનું નિર્માણ પૂર્ણ થવાનું અનુમાન છે.
