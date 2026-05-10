વડાપ્રધાન મોદી આજે જામનગરમાં, દિગજામ સર્કલથી લાલ બંગલા સુધી યોજાશે મેગા રોડ શો; જનસભાને પણ સંબોધશે

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આગામી 10 અને 11 મેના રોજ જામનગરની મુલાકાતે આવી રહ્યા છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 10, 2026 at 2:50 PM IST

Updated : May 10, 2026 at 3:50 PM IST

જામનગર: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આગામી 10 અને 11 મેના રોજ જામનગરની મુલાકાતે આવી રહ્યા છે. પશ્ચિમ બંગાળ અને આસામમાં ભાજપની ભવ્ય જીત બાદ વડાપ્રધાન મોદી રાત્રે જામનગર આવી રહ્યા છે. PM મોદીના આગમનને વધાવવા માટે સમગ્ર શહેરને ભવ્ય રીતે શણગારવામાં આવ્યું છે. જામનગરમાં વડાપ્રધાનના આગમનને લઇને દિવાળી જેવો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. વડાપ્રધાન મોદીના જામનગરમાં ભવ્ય રોડ-શોનું આયોજન પણ કરાયું છે.

વડાપ્રધાન મોદીનો જામનગરમાં ભવ્ય રોડ શો યોજાશે

​નિર્ધારિત કાર્યક્રમ મુજબ, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આજે રાત્રે આશરે 8:00 વાગ્યે જામનગર એરફોર્સ સ્ટેશન પર ઉતરાણ કરશે. ત્યાંથી તેઓ જામનગર સર્કિટ હાઉસ ખાતે જશે, જ્યાં તેમનું રાત્રિ રોકાણ આયોજિત છે. જોકે, સર્કિટ હાઉસ પહોંચતા પૂર્વે વડાપ્રધાન જામનગરના રાજમાર્ગો પર એક ભવ્ય રોડ-શો દ્વારા જનતાનું અભિવાદન ઝીલશે.

​આ રોડ-શો દિગજામ સર્કલથી શરૂ થઈને લાલ બંગલો સુધી યોજાશે. આ રૂટ પર ઠેર-ઠેર સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો અને સ્વાગત પોઈન્ટ્સ બનાવવામાં આવ્યા છે. જામનગરના ઈતિહાસમાં આ એક યાદગાર પ્રસંગ બની રહેશે, કારણ કે વડાપ્રધાન બન્યા બાદ મોદીજીનો આ રૂટ પરનો આ પ્રથમ મોટો મેગા રોડ-શો છે.

​લાલ બંગલો ખાતે જંગી સભા

​રોડ-શોના અંતે લાલ બંગલો સર્કલ ખાતે એક વિશાળ સ્ટેજ તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે. અહીં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ઉપસ્થિત મેદનીને સંબોધન કરશે. વિવિધ રાજ્યોમાં ભાજપના વિજય બાદ ગુજરાતમાં આ તેમનો પ્રથમ પ્રવાસ હોવાથી, તેઓ કાર્યકરોમાં નવો જોમ ભરે તેવી શક્યતા છે. આ કાર્યક્રમમાં રાજ્યના મુખ્યમંત્રી, ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખ અને સ્થાનિક સાંસદ-ધારાસભ્યો પણ હાજર રહેશે.

સુરક્ષાનો ચુસ્ત બંદોબસ્ત

​વડાપ્રધાનની મુલાકાતને ધ્યાને રાખીને જામનગર પોલીસ અને સુરક્ષા એજન્સીઓ દ્વારા લોખંડી બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યો છે. ​SPG અને સ્થાનિક પોલીસ: એરપોર્ટથી લઈ સર્કિટ હાઉસ સુધીના તમામ માર્ગો પર ચુસ્ત પહેરો છે.

ડ્રોન અને સર્વેલન્સ: રૂટ પર સીસીટીવી કેમેરા અને ડ્રોન દ્વારા સતત મોનિટરિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે. બૉમ્બ સ્ક્વોડ: ડૉગ સ્ક્વોડ અને બૉમ્બ ડિસ્પોઝલ ટીમે કાર્યક્રમ સ્થળ અને આસપાસના વિસ્તારોમાં સઘન ચેકિંગ પૂર્ણ કર્યું છે.

​બીજા દિવસે સોમનાથ પ્રસ્થાન

​જામનગરમાં રાત્રિ રોકાણ કર્યા બાદ, બીજા દિવસે સવારે વડાપ્રધાન સોમનાથ જવા રવાના થશે. સોમનાથ ખાતે તેઓ 'સોમનાથ અમૃત મહોત્સવ' માં સહભાગી થશે અને પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ મહાદેવના ચરણોમાં શીશ ઝુકાવી વિશેષ પૂજા-અર્ચના કરશે. ત્યાં પણ વડાપ્રધાનના હસ્તે કરોડોના વિકાસકામોનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત થવાનું છે.

