એક ભારત, શ્રેષ્ઠ ભારત: PM મોદીએ લોકોને માધવપુર મેળાની મુલાકાત લેવા આમંત્રણ આપ્યું
ભગવાન કૃષ્ણ અને રૂકમણીના લગ્નની સ્મૃતિમાં યોજાતા માધવપુર મેળાનું ઉદ્દઘાટન 27 માર્ચે થયું હતું જે 5 દિવસ ચાલે છે.
Published : March 29, 2026 at 11:30 AM IST
નવી દિલ્હી: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પોરબંદરમાં યોજાઇ રહેલા માધવપુર મેળા માટે શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી અને માધવપુર મેળાની મુલાકાત લેવા માટે લોકોને આમંત્રણ આપ્યું હતું. PM મોદીએ મન કી બાત કાર્યક્રમમાં પણ માધવપુર મેળાનું મહત્ત્વ સમજાવ્યું હતું.
X પરની એક પોસ્ટમાં, પ્રધાનમંત્રીએ આ જીવંત ઉજવણીને ભારતના સમૃદ્ધ સાંસ્કૃતિક વારસા અને ગુજરાત અને પૂર્વોત્તર વચ્ચેના ઊંડા સંબંધોનું પ્રતિબિંબ ગણાવ્યું હતું.
તેમણે કહ્યું કે આ તહેવાર માત્ર ભારતની ભવ્ય સંસ્કૃતિને જ નહીં પરંતુ બંને પ્રદેશો વચ્ચેના કાલાતીત સાંસ્કૃતિક બંધનને પણ મજબૂત બનાવે છે. રાષ્ટ્રીય એકતા પર ભાર મૂકતા, મોદીએ કહ્યું કે આ કાર્યક્રમ વિવિધ પરંપરાઓને એકસાથે લાવે છે અને 'એક ભારત, શ્રેષ્ઠ ભારત' પહેલની સાચી ભાવનાને પ્રતિબિંબિત કરે છે.
My best wishes for the ongoing Madhavpur Mela taking place in Porbandar, Gujarat.— Narendra Modi (@narendramodi) March 29, 2026
This vibrant celebration highlights our glorious culture and at the same time it reinforces the timeless cultural bond between Gujarat and the Northeast.
This festival brings together diverse…
ગુજરાતના પોરબંદરમાં ચાલી રહેલા માધવપુર મેળા માટે મારી હાર્દિક શુભકામનાઓ. આ જીવંત ઉત્ત્સવ આપણી ગૌરવશાળી સંસ્કૃતિને ઉજાગર કરે છે અને સાથે જ આ ગુજરાત અને પૂર્વોત્તર વચ્ચે શાશ્વત સાંસ્કૃતિક બંધને સુદ્રઢ બનાવે છે. આ ઉત્સવ વિવિધ પરંપરાઓને એક સાથે લાવે છે, જે 'એક ભારત, શ્રેષ્ઠ ભારત'ની સાચી ભાવનાને દર્શાવે છે. હું લોકોને આ મેળામાં પધારવાનું આમંત્રણ આપુ છું."
આ દરમિયાન વડાપ્રધાન મોદીએ 27 માર્ચ 2022ના 'મન કી બાત' કાર્યક્રમનો એક વીડિયો પણ શેર કર્યો છે જેમાં તેમણે માધવપુર મેળાનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. PM મોદીએ પોસ્ટમાં લખ્યુ, "2022ની 'મન કી બાત' કાર્યક્રમમાં મેં માધવપુર મેળાનું મહત્ત્વ અને આપણી સંસ્કૃતિમાં તેના મહત્ત્વ વિશે વાત કરી હતી."
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ મન કી બાત કાર્યક્રમમાં પણ માધવપુર મેળાનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. PM મોદીએ જણાવ્યું કે, આપણા ઐતિહાસિક સ્થળ અને પૌરાણિક કથાઓનું યોગદાન હોય છે. તમે વિચારતા હશો કે આ વાત હું અત્યારે કેમ કરી રહ્યો છું? તેનું કારણ છે માધવપુર મેળો. માધવપુર મેળો ક્યા લાગે છે, કેમ લાગે છે, કેવી રીતે આ ભારતની વિવિધતા સાથે જોડાયેલો છે, તે વાત મન કી બાતના શ્રોતાઓને રસપ્રદ લાગશે. માધવપુર મેળો ગુજરાતના પોરબંદરમાં દરિયા કિનારે માધવપુર ગામમાં યોજાય છે. ભારતના પૂર્વ છેડા સાથે પણ તેનો ખાસ સંબંધ છે. તમે વિચારશો કે આ કેવી રીતે શક્ય છે. હજારો વર્ષ પૂર્વ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના લગ્ન નોર્થ ઇસ્ટની રાજકુમારી રૂકમણી સાથે થયા હતા. આ લગ્ન પોરબંદરના માધવપુરમાં થયા હતા અને તે લગ્નના પ્રતિકના રૂપમાં આજે પણ માધવપુરમાં મેળો યોજાય છે. ઇસ્ટ અને વેસ્ટનો આ ઊંડો સંબંધ આપણી ધરોહર છે. સમયની સાથે હવે લોકોના પ્રયાસથી માધવપુર મેળામાં નવી નવી વસ્તુઓ જોડાઇ રહી છે. એક અઠવાડિયા ચાલનારા માધવપુર મેળામાં નોર્થ ઇસ્ટના તમામ રાજ્યના આર્ટિસ્ટ પહોંચે છે, હેન્ડિક્રાફ્ટના કલાકાર પહોંચે છે અને આ મેળાને ચાર ચાંદ લગાવે છે. માધવપુર મેળો એક ભારત, શ્રેષ્ઠ ભારતની સુંદર ઉદાહરણ બનેલું છે. તમે પણ આ મેળા વિશે વાંચો અને જાણો..
In the #MannKiBaat programme of April 2022, I spoke about the significance of the Madhavpur Mela and its importance in our culture. Do listen… pic.twitter.com/mJgb4sD77w— Narendra Modi (@narendramodi) March 29, 2026
આ પણ વાંચો: