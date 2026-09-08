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PM મોદીનો વડોદરામાં Gen-Z સાથે સંવાદ, હવે ભારત ચીપથી લઇને શીપ તૈયાર કરે છે

પહેલા ફાઇલો અટકતી,લટકતી અને ભટકતી હતી: PM મોદી

PM મોદીનો વડોદરામાં Gen-Z સાથે સંવાદ
PM મોદીનો વડોદરામાં Gen-Z સાથે સંવાદ (X/BJP4Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 8, 2026 at 1:30 PM IST

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વડોદરા: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ વડોદરામાં 35 હજાર કરોડથી વધુના વિવિધ વિકાસકામોનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત કર્યું હતું. આ દરમિયાન રેલ્વે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવ, મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ, નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી સહિતના નેતાઓ હાજર રહ્યા હતા.

• ₹20,703 કરોડના ખર્ચે WDFCના ત્રણ વિભાગોનું લોકાર્પણ

• ₹489.20 કરોડના ખર્ચે 110 મેગાવોટના ફ્લોટિંગ સોલાર પ્રોજેક્ટનું ખાતમુહૂર્ત

• PMAY-G હેઠળ ₹236.10 કરોડના ખર્ચે નિર્મિત 13,888 આવાસોનું લોકાર્પણ

વડાપ્રધાન મોદીની મહત્ત્વની વાતો

  • છેલ્લા 20 વર્ષમાં વડોદરાની કાયાપલટ થઇ
  • હવે ભારત ચીપથી લઇને શીપ તૈયાર કરે છે
  • MSME ક્ષેત્રમાં પણ વડોદરાનો વિકાસ અકલ્પનીય
  • આત્મનિર્ભર ભારત હેઠળ દરેક વસ્તુ ભારતમાં બને છે

PM મોદીએ કહ્યું કે, વડોદરા હવે દેશના પ્રથમ 'મેડ ઇન ઇન્ડિયા મિલિટ્રી ટ્રાન્સપોર્ટ એરક્રાફ્ટ' માટે પણ ઓળખાઇ રહ્યું છે. PM મોદીએ કહ્યું કે, વડોદરા ગતિશક્તિ યુનિવર્સિટીનું શહેર છે. આજે અહીંથી ડેડિકેટેડ ફ્રેટ કોરિડોરની અંતિમ કડીઓ પણ જોડાઇ ગઇ છે.

પહેલા ફાઇલો અટકતી,લટકતી અને ભટકતી હતી: PM મોદી

વડાપ્રધાન મોદીએ વડોદરામાં જણાવ્યું કે, આ ડેડિકેટેડ ફ્રેટ કોરિડોર આ વાતનું સાક્ષી છે કે ગત 12 વર્ષમાં દેશની કામ કરવાની સંસ્કૃતિ કેવી રીતે બદલાઇ છે. આ ડેડિકેટેડ ફ્રેટ કોરિડોર પર 2004માં વિચાર શરૂ થયો હતો. 2006માં આ કામને કરવા માટે એક વિશેષ કંપની બનાવવામાં આવી અને પછી 2014 સુધી ફાઇલો અહીંથી ત્યાં થતી રહેતી હતી. દુર્ભાગ્ય જુઓ કે આ ફાઇલોને પણ કોઇ ડેડિકેટેડ કોરિડોર નસીબ થયો નહતો. ફાઇલો અટકતી હતી, લટકતી હતી અને ભટકતી હતી.

આ ફ્રેટ કોરિડોર એક અન્ય કારણથી કમાલનો છે. તાજેતરમાં JNPT પોર્ટથી વડોદરા સુધી ડબલ સ્ટેક કન્ટેનર માલગાડીનું સંચાલન કરવામાં આવ્યું છે. ડબ્બા ઉપર એક ડબ્બો લગાવીને માલગાડીને ચલાવવામાં આવી છે. આ માલગાડી ચાલવાથી એક વખતમાં જ 250થી વધુ ટ્રકોના બરાબરનો સામાન મુંબઇથી વડોદરા લાવવામાં આવ્યો હતો.

નારાજ ફૂફાજી છે, તે બુમો પાડશે કે ટ્રકવાળાઓનું શું થશે, ટ્રક ક્યા જશે, જેમણે ટ્રક ખરીદ્યા છે તેમનું શું થશે? હવે મોટી માત્રામાં સામાન ઝડપથી દેશના એક ખુણાથી બીજા ખુણા સુધી પહોંચી શકશે.

વડોદરાથી મુંબઇ માત્ર દોઢ કલાકમાં

આ દરમિયાન રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે જાહેરાત કરી હતી કે સુરત-વાપી બુલેટ ટ્રેન સેક્શન ડિસેમ્બર સુધી તૈયાર થઇ જશે જેને કારણે વડોદરાથી મુંબઇ માત્ર દોઢ કલાકમાં જ પહોંચી શકાશે.

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