કોબાથી વિશ્વને શાંતિનો સંદેશ: વડાપ્રધાન મોદીએ ‘સમ્રાટ સંપ્રતિ મ્યુઝિયમ’નું કર્યું લોકાર્પણ
ભગવાન મહાવીર જન્મજયંતિના પાવન અવસરે 7 હાઇ-ટેક ગેલેરીઓ ધરાવતું મ્યુઝિયમ દેશને સમર્પિત, 2000થી વધુ દુર્લભ કલાકૃતિઓનો સંગ્રહ કરાયેલો છે અહીં.
Published : March 31, 2026 at 4:32 PM IST
ગાંધીનગર: ગુજરાતના ગાંધીનગર ખાતે આવેલા કોબા જૈન તીર્થ ખાતે આજે એક ઐતિહાસિક ક્ષણ સર્જાઈ જ્યારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ભવ્ય ‘સમ્રાટ સંપ્રતિ મ્યુઝિયમ’નું લોકાર્પણ કર્યું. ભગવાન મહાવીરની જન્મજયંતિના પાવન અવસરે આયોજિત આ કાર્યક્રમમાં આધ્યાત્મિકતા અને રાષ્ટ્રભક્તિનો અનોખો સંગમ જોવા મળ્યો.
સાંસ્કૃતિક અને જ્ઞાનનો ભંડાર
આ મ્યુઝિયમ માત્ર એક પ્રદર્શન કેન્દ્ર નથી, પરંતુ ભારતની હજારો વર્ષ જૂની જ્ઞાન પરંપરાનું જીવંત પ્રતીક છે. કુલ 7 ગેલેરીઓમાં વિભાજિત આ મ્યુઝિયમમાં ભારતના ઐતિહાસિક વિકાસ, ધર્મ અને તત્વજ્ઞાનને આધુનિક ટેકનોલોજીના માધ્યમથી રજૂ કરવામાં આવ્યા છે. અહીં 2000થી વધુ દુર્લભ કલાકૃતિઓ અને વેદ-પુરાણ જેવા પ્રાચીન ગ્રંથોનું સંરક્ષણ કરવામાં આવ્યું છે. ખાસ કરીને પ્રાચીન પાંડુલિપિઓને ડિજિટલ સ્વરૂપે સાચવીને નવી પેઢી માટે જ્ઞાનનો માર્ગ મોકળો કરાયો છે.
આચાર્યશ્રીનું અદ્વિતીય પ્રદાન
આ પ્રોજેક્ટ પાછળ રાષ્ટ્રસંત આચાર્ય પદ્મ સાગર સુરીશ્વરજી મહારાજ સાહેબનું છ દાયકાનું તપ રહેલું છે. તેમણે 2 લાખ કિલોમીટરથી વધુની પદયાત્રા કરીને ભારતની સંસ્કૃતિ અને ઇતિહાસના અંશો એકત્રિત કર્યા છે, જે આજે આ મ્યુઝિયમમાં સ્થાન પામ્યા છે.
વડાપ્રધાનનું સંબોધન
સભાને સંબોધતા વડાપ્રધાન મોદીએ જણાવ્યું હતું કે, “કોબા તીર્થની ઉર્જા અલૌકિક છે. અહીં ભારતની વિવિધતામાં એકતાના દર્શન થાય છે.” તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું કે, જ્યારે વિશ્વ સંઘર્ષ અને અસહિષ્ણુતા સામે ઝઝૂમી રહ્યું છે, ત્યારે ભારતની અહિંસા અને ‘જીવો અને જીવવા દો’ની વિચારધારા જ એકમાત્ર શાંતિનો માર્ગ છે.
આ પ્રસંગે ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ મ્યુઝિયમને જૈન સમાજ અને રાષ્ટ્ર માટે ઐતિહાસિક ભેટ ગણાવી હતી. પદ્મશ્રી કુમારપાળ દેસાઈ અને અભિનેતા શૈલેષ લોઢાએ પણ અહિંસાના મૂલ્યો પર ભાર મૂક્યો હતો.
વડાપ્રધાને ગુજરાતમાં પાલિતાણા, તારંગા અને લોથલ જેવા ઐતિહાસિક સ્થળોએ થઈ રહેલા વિકાસ કાર્યોનો ઉલ્લેખ કરી જણાવ્યું હતું કે, ભારત પોતાની વિરાસત પર ગર્વ કરીને જ વિકાસના પથ પર આગળ વધી રહ્યું છે. આ મ્યુઝિયમ આવનારી પેઢીઓને ભારતીય મૂલ્યો સાથે જોડવામાં પાયાનો પથ્થર સાબિત થશે.
