વાઈબ્રન્ટ ગુજરાત રીઝનલ કોન્ફરન્સ: કચ્છમાં પેરિસ સિટીથી 5 ગણો મોટો હાઈબ્રિડ એનર્જી પાર્ક બની રહ્યો છે- PM મોદી
કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્ર ક્ષેત્ર માટે વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત પ્રાદેશિક પરિષદ (VGRC)ની આ બીજી આવૃત્તિ છે.
Published : January 11, 2026 at 3:19 PM IST|
Updated : January 11, 2026 at 4:16 PM IST
રાજકોટ: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી હાલ ગુજરાતના પ્રવાસે છે. સોમનાથમાં સ્વાભિમાન પર્વમાં હાજરી આપ્યા બાદ તેઓ રાજકોટ પહોંચ્યા હતા. જ્યાં તેમણે બે દિવસીય વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત રીઝનલ કોન્ફરન્સનું ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું. કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્ર ક્ષેત્ર માટે વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત પ્રાદેશિક પરિષદ (VGRC)ની આ બીજી આવૃત્તિ છે. આ કાર્યક્રમ સમગ્ર પ્રદેશના ઉદ્યોગો, MSME, સરકારી સંસ્થાઓ અને ઉદ્યોગસાહસિકો માટે એક મજબૂત પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડશે.
આ બાદ વડાપ્રધાન મોદીએ મુખ્યમંત્રી અને નાયબ મુખ્યમંત્રી સાથે કોન્ફરન્સમાં રહેલા વિવિધ પ્રદર્શનો અને પ્રોજેક્ટ નીહાળ્યા હતા અને તેની માહિતી પણ મેળવી હતી. વડાપ્રધાને અમરેલી, ભાવનગર, જામનગર, કચ્છ, મોરબી, રાજકોટ અને સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં 13 નવા સ્માર્ટ ઈન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટનું ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું.
#WATCH | Gujarat | PM Narendra Modi inaugurates the Vibrant Gujarat Regional Conference for Kutch and Saurashtra region. CM Bhupendra Patel and Dy CM Harsh Sanghavi were also present.— ANI (@ANI) January 11, 2026
વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત પ્રાદેશિક પરિષદમાં, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું, "2026ની શરૂઆત પછી આ મારી ગુજરાતની પહેલી મુલાકાત છે. તે વધુ સુખદ છે કારણ કે મારી 2026ની યાત્રા સોમનાથ દાદાના ચરણોમાં શ્રદ્ધાંજલિ આપવાથી શરૂ થઈ હતી. હું ગુજરાતના હૃદયમાં આવેલા રાજકોટમાં આ ભવ્ય કાર્યક્રમમાં ભાગ લઈ રહ્યો છું. આનો અર્થ વિકાસ અને વારસો બંને છે. આ મંત્ર બધે ગુંજી રહ્યો છે. જ્યારે પણ વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત સમિટ પ્લેટફોર્મ સ્થાપિત થાય છે, ત્યારે મને ફક્ત સમિટ જ દેખાતી નથી, હું 21મી સદીમાં આધુનિક ભારતની સફર જોઉં છું, એક એવી સફર જે એક સ્વપ્નથી શરૂ થઈ હતી અને હવે અટલ આત્મવિશ્વાસના બિંદુએ પહોંચી છે. બે દાયકામાં, વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત સફર એક વૈશ્વિક માપદંડ બની ગઈ છે. અત્યાર સુધીમાં દસ આવૃત્તિઓ યોજાઈ છે, અને દરેક આવૃત્તિ સાથે, આ સમિટની ઓળખ અને ભૂમિકા વધુ મજબૂત બની છે."
PMએ કહ્યું, "સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છ ગુજરાતના એવા પ્રદેશો છે જે આપણને શીખવે છે કે ગમે તેટલો મોટો પડકાર હોય, જો આપણે પ્રામાણિકતા અને સખત મહેનત સાથે દ્રઢ રહીએ, તો સફળતા અનિવાર્ય છે. આ એ જ કચ્છ છે જેણે આ સદીની શરૂઆતમાં વિનાશક ભૂકંપનો સામનો કર્યો હતો. આ એ જ સૌરાષ્ટ્ર છે જ્યાં વર્ષોથી દુષ્કાળ સામાન્ય હતો. મહિલાઓ અને છોકરીઓને પીવાનું પાણી લાવવા માટે માઇલો સુધી ચાલવું પડતું હતું. ત્યાં કોઈ વિશ્વસનીય વીજળી નહોતી... સમય બદલાય છે, અને તે ચોક્કસપણે બદલાય છે. સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના લોકોએ તેમની મહેનત દ્વારા પોતાનું ભાગ્ય બદલ્યું છે. આજે, સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છ ફક્ત તકોના પ્રદેશો નથી, પરંતુ તેઓ ભારતના વિકાસ માટે એક મુખ્ય ક્ષેત્ર બની ગયા છે."
Speaking at the Vibrant Gujarat Regional Conference for Kutch and Saurashtra Region.— Narendra Modi (@narendramodi) January 11, 2026
વડાપ્રધાને આગળ કહ્યું, "આત્મનિર્ભર ભારત અભિયાનને વેગ આપવા માટે સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છ પ્રદેશ એક મુખ્ય કેન્દ્ર બની રહ્યું છે. ભારતને વૈશ્વિક ઉત્પાદન કેન્દ્ર બનાવવામાં સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છની ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા છે, અને આ ભૂમિકા બજાર-આધારિત છે, જે રોકાણકારો માટે સૌથી વધુ વિશ્વાસ બનાવે છે. રાજકોટમાં, 2,50,000 થી વધુ MSME છે. અહીંના વિવિધ ઔદ્યોગિક ક્લસ્ટરોમાં, સ્ક્રુડ્રાઇવર્સથી લઈને ઓટો પાર્ટ્સ, મશીન ટૂલ્સ, લક્ઝરી કાર લાઇનર્સ અને વિમાન, ફાઇટર પ્લેન અને રોકેટના ભાગો પણ આપણા રાજકોટમાં બનાવવામાં આવે છે."
વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ જણાવ્યું કે, "સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છ ભારતના ગ્રીન ડેવલપમેન્ટ, ગ્રીન મોબિલિટી અને ઉર્જા સુરક્ષા માટે પણ એક મુખ્ય કેન્દ્ર બની રહ્યા છે. કચ્છમાં 30 ગીગાવોટ ક્ષમતાનો રિન્યુએબલ એનર્જી પાર્ક બનાવવામાં આવી રહ્યો છે. આ વિશ્વનો સૌથી મોટો હાઇબ્રિડ રિન્યુએબલ એનર્જી પાર્ક હશે. તમે કલ્પના કરી શકો છો કે આ પાર્ક પેરિસ શહેર કરતા પાંચ ગણો મોટો છે. એટલે કે, આ પ્રદેશમાં, સ્વચ્છ ઉર્જા પ્રત્યે પ્રતિબદ્ધતાની સાથે, વ્યવસાયિક ધોરણે અમલીકરણની વાસ્તવિકતા પણ છે. તમે બધા ગ્રીન હાઇડ્રોજનની સંભાવનાથી પરિચિત છો. ભારતમાં, આ દિશામાં અભૂતપૂર્વ ગતિ અને કાર્યનું પ્રમાણ ચાલી રહ્યું છે. અહીં, કચ્છ અને જામનગર ગ્રીન હાઇડ્રોજન ઉત્પાદન માટે મુખ્ય કેન્દ્રો બની રહ્યા છે. કચ્છમાં એક વિશાળ બેટરી એનર્જી સ્ટોરેજ સિસ્ટમ સ્થાપિત થઈ રહી છે."
#WATCH | Rajkot, Gujarat | At the Vibrant Gujarat Regional Conference, Prime Minister Narendra Modi says, " this is my first visit to gujarat since the beginning of 2026. it is all the more pleasant because my 2026 journey began with paying my respects at the feet of somnath dada.… pic.twitter.com/m0wpdPfoGg— ANI (@ANI) January 11, 2026
તેમણે કહ્યું, "આજનું ભારત વિકસિત બનવાના લક્ષ્ય તરફ ઝડપથી કામ કરી રહ્યું છે, અને 'રિફોર્મ એક્સપ્રેસ' આપણા આ લક્ષ્યને પ્રાપ્ત કરવામાં ખૂબ મોટી ભૂમિકા ભજવે છે. રિફોર્મ એક્સપ્રેસ એટલે દરેક ક્ષેત્રમાં આગામી પેઢીના સુધારા. થોડા સમય પહેલા જ, દેશે આગામી પેઢીના GST સુધારાઓ લાગુ કર્યા. તેની દરેક ક્ષેત્ર પર સારી અસર જોવા મળી છે... ભારતે, રિફોર્મ એક્સપ્રેસ પર સવાર થઈને, વીમા ક્ષેત્રમાં એક મોટો સુધારો કર્યો છે... તેવી જ રીતે, લગભગ છ દાયકા પછી, આવકવેરા કાયદાનું આધુનિકીકરણ થયું છે. તેનાથી કરોડો કરદાતાઓને ફાયદો થયો છે. ભારતે ઐતિહાસિક શ્રમ સુધારાઓ પણ લાગુ કર્યા છે... મતલબ કે, કામદારો હોય કે ઉદ્યોગ, દરેકને આનો લાભ મળે છે."
વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત પ્રાદેશિક પરિષદમાં, અદાણી પોર્ટ્સ અને સ્પેશિયલ ઇકોનોમિક ઝોન લિમિટેડના એમડી કરણ અદાણી જણાવ્યું કે, ભારત આજે રોકાણ અને ઉત્પાદન માટે વિશ્વના સૌથી આકર્ષક સ્થળોમાંના એક તરીકે ઉભરી રહ્યું છે. એવા સમયે જ્યારે વૈશ્વિક અર્થતંત્ર અનિશ્ચિતતા અને વિભાજનનો સામનો કરી રહ્યું છે, ત્યારે ભારત એક તેજસ્વી સ્થળ તરીકે ઉભરી રહ્યું છે, 8% ની નજીક વધી રહ્યું છે, તેના ઉત્પાદન આધારને વિસ્તૃત કરી રહ્યું છે અને આત્મવિશ્વાસપૂર્વક પાંચ ટ્રિલિયન ડોલરની અર્થવ્યવસ્થા અને વિશ્વનું ત્રીજું સૌથી મોટું બનવા તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. આ રાષ્ટ્રીય યાત્રામાં, કચ્છ પરિવર્તનના શક્તિશાળી પ્રતીક તરીકે સેવા આપે છે. એક સમયે દૂરસ્થ અને પડકારજનક માનવામાં આવતું, કચ્છ આજે ભારતના સૌથી વ્યૂહાત્મક ઔદ્યોગિક લોજિસ્ટિક્સ અને ઊર્જા કેન્દ્રોમાંના એક તરીકે ઉભરી આવ્યું છે. અદાણી ગ્રુપ માટે, મુન્દ્રા અમારી કર્મબૂમી છે. તે માત્ર ભારતનું સૌથી મોટું વાણિજ્યિક બંદર અને સંપૂર્ણ સંકલિત મલ્ટિમોડલ લોજિસ્ટિક્સ ગેટવે જ નહીં, પણ ભારતના સૌથી મોટા કોપર સ્મેલ્ટર પ્લાન્ટ, કોલસાથી પીવીસી સંકુલ અને સૌર ઉત્પાદન સંકુલનું ઘર પણ છે. મુન્દ્રા દર્શાવે છે કે કેવી રીતે લાંબા ગાળાના દ્રષ્ટિકોણથી ફક્ત એક પ્રદેશ જ નહીં, પણ ઉદ્યોગો કેવી રીતે પરિવર્તન લાવી શકે છે તે પણ બદલી શકાય છે. ખાવડા ખાતે, અમે 37 ગીગાવોટ ક્ષમતા ધરાવતો વિશ્વનો સૌથી મોટો નવીનીકરણીય ઉર્જા પાર્ક વિકસાવી રહ્યા છીએ. આ ફક્ત એક ઉર્જા પ્રોજેક્ટ નથી. ભારતનું વિશ્વને નિવેદન છે કે આર્થિક વિકાસ, આબોહવા જવાબદારી અને ઉર્જા સુરક્ષા એકસાથે આગળ વધી શકે છે. અદાણી ગ્રુપ માટે, ગુજરાત ફક્ત રોકાણનું રાજ્ય નથી. તે અમારો પાયો છે
#WATCH | Rajkot, Gujarat | At the Vibrant Gujarat Regional Conference, Karan Adani, MD of Adani Ports & Special Economic Zone Ltd, says, " ... as prime minister, you have taken this philosophy across india. through cooperative and competitive federalism, states have become engine… pic.twitter.com/h25ZyiW7Np— ANI (@ANI) January 11, 2026
તેમણે આગળ કહ્યું, અદાણી ગ્રુપ આગામી પાંચ વર્ષમાં કચ્છ ક્ષેત્રમાં 1.5 લાખ કરોડનું રોકાણ કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે. અમે અમારો કાવડા પ્રોજેક્ટ પૂર્ણ કરીશું અને 2030 સુધીમાં સંપૂર્ણ 37 ગીગાવોટ ક્ષમતા શરૂ કરીશું. અને અમે આગામી 10 વર્ષમાં મુન્દ્રા ખાતે અમારી બંદર ક્ષમતાને પણ બમણી કરીશું. જેમ જેમ ભારત વિકાસ ભારત 2047 તરફ આગળ વધી રહ્યું છે, તેમ તેમ ગુજરાત આ રાષ્ટ્રીય પરિવર્તનનો આધારસ્તંભ રહેશે. અદાણી ગ્રુપ મજબૂત, આત્મનિર્ભર અને વૈશ્વિક સ્તરે આદરણીય ભારતનું નિર્માણ કરવામાં વિશ્વસનીય ભાગીદાર બનવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે."
રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડના ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર મુકેશ અંબાણીએ કહ્યું, છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં, અમે રૂ. 3.5 લાખ કરોડથી વધુનું રોકાણ કર્યું છે. આજે, મને જાહેરાત કરતા આનંદ થાય છે કે અમે આગામી પાંચ વર્ષમાં આને બમણું કરીને રૂ. 7 લાખ કરોડ કરીશું. જામનગરમાં, અમે એક જ ધ્યેય સાથે, ભારતનું સૌથી મોટા આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સ માટે તૈયાર ડેટા સેન્ટર બનાવી રહ્યા છીએ, દરેક ભારતીય માટે સસ્તું AI. Jio ભારતમાં બનેલ એક પીપલ-ફર્સ્ટ ઇન્ટેલિજન્સ પ્લેટફોર્મ લોન્ચ કરશે. ભારત અને વિશ્વ માટે, ગુજરાતથી શરૂ કરીને, દરેક નાગરિકને દરરોજ તેમના પોતાના ઉપકરણ પર તેમની પોતાની ભાષામાં AI સેવાઓનો ઉપયોગ કરવા સક્ષમ બનાવવું, તેમને વધુ કાર્યક્ષમ અને ઉત્પાદક બનાવવું."
#WATCH | Rajkot, Gujarat | At the Vibrant Gujarat Regional Conference, Chairman & Managing Director of Reliance Industries Limited, Mukesh Ambani says, " the reliance foundation stands ready to serve the prime minister's vision of bringing the 2036 olympics to ahmedabad as a… pic.twitter.com/NJWnAIOwi8— ANI (@ANI) January 11, 2026
તેમણે કહ્યું, રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશન 2036 ઓલિમ્પિક્સને અમદાવાદમાં લાવવાના વડા પ્રધાનના વિઝનને એક નક્કર પગલા તરીકે સેવા આપવા માટે તૈયાર છે. રિલાયન્સ નારણપુરામાં વીર સાવરકર મલ્ટીસ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સનું સંચાલન કરવા માટે ગુજરાત સરકાર સાથે ભાગીદારી કરશે, જે રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય કાર્યક્રમોનું આયોજન અને ભારતના ભાવિ ચેમ્પિયનોને તાલીમ આપવાનું કેન્દ્ર છે. અમે સૌરાષ્ટ્રના જામનગરમાં એક વિશ્વ કક્ષાની હોસ્પિટલ પણ સ્થાપિત કરી રહ્યા છીએ અને અમારી શિક્ષણ સુવિધાઓનો અનેકગણો વિસ્તાર કરી રહ્યા છીએ.
