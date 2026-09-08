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નવસારીમાં ભાજપના AIથી સજ્જ હાઇ-ટેક કાર્યાલયનું PMએ કર્યું ઉદ્ઘાટન, મુલાકાતીઓ-નેતાઓ માટે કેબિન સહિત ખાસ સુવિધા

પ્રધાનમંત્રી બન્યા બાદ આ પહેલીવાર છે જ્યારે વડાપ્રધાનના હસ્તે જિલ્લા સ્તરીય ભાજપના કાર્યાલયનું ઉદ્ઘાટન થયું છે. અનામિકા રત્નાનો અહેવાલ.

નવસારીમાં ભાજપનું કાર્યાલય
નવસારીમાં ભાજપનું કાર્યાલય (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 8, 2026 at 3:33 PM IST

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નવસારી: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ આજે ગુજરાતના પ્રવાસે છે. વડોદરામાં વિવિધ વિકાસકાર્યોનું ઉદ્ધાટન અને લોકાર્પણ કર્યા બાદ તેઓ નવસારી પહોંચ્યા હતા. જ્યાં નવસારી ખાતે ભાજપના નવા અને આધુનિક જિલ્લા કાર્યાલય, 'નમો કમલમ'નું ઉદ્ઘાટન કર્યું.

વડાપ્રધાન બન્યા પછી આ પહેલી વાર છે જ્યારે તેમણે જિલ્લા સ્તરીય ભાજપ કાર્યાલયનું ઉદ્ઘાટન કર્યું છે. આ સમારોહ કબીલપોર નજીક રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ પર યોજાયો હતો, જ્યાં આશરે 40,000 ચોરસ ફૂટ વિસ્તારમાં નવી ઇમારત બનાવવામાં આવી છે. તેની કિંમત 10 કરોડ રૂપિયાથી વધુ હોવાનું જાણવા મળે છે.

નવસારીના સાંસદ અને કેન્દ્રીય જળ શક્તિ મંત્રી સી.આર. પાટીલે ડિસેમ્બર 2024માં આ કાર્યાલયનો શિલાન્યાસ કર્યો હતો. સંગઠનના વિસ્તરણ અને પક્ષના કાર્યકરોની વધતી જતી સંખ્યાને કારણે પક્ષનું જૂનું 'કમલમ' કાર્યાલય અપૂરતું બની ગયું હતું.

પાટીલે નવી ઇમારતની યોજનાનું નેતૃત્વ કર્યું અને ખાતરી કરી કે તેનું બાંધકામ બે વર્ષથી ઓછા સમયમાં પૂર્ણ થાય. તેમણે વડા પ્રધાનના આગમન પહેલાં કાર્યાલયનું નિરીક્ષણ પણ કર્યું. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, આ કેન્દ્ર પક્ષના કાર્યકરોને આધુનિક સુવિધાઓથી સજ્જ સંગઠનાત્મક પ્રવૃત્તિઓ કરવા માટે એક આધાર પૂરો પાડશે.

'નમો કમલમ' ને એક હાઇ-ટેક ઓફિસ તરીકે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું છે. તેમાં AI-આધારિત સિસ્ટમ્સ, હાઇ-સ્પીડ ઇન્ટરનેટ, એક વિશાળ ઓડિટોરિયમ, એક કોન્ફરન્સ હોલ અને પદાધિકારીઓ, અધિકારીઓ અને મુલાકાતી નેતાઓ માટે અલગ કેબિન છે. શહેરમાં ટ્રાફિક જામ ઓછો કરવા માટે હાઇવે પર આ ઓફિસ બનાવવામાં આવી હતી. ઉદ્ઘાટન સ્થળની નજીક મોટી સંખ્યામાં લોકોની હાજરી સુનિશ્ચિત કરવા માટે પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી.

પ્રધાનમંત્રીની મુલાકાત પહેલા જિલ્લાના સેંકડો ગામડાઓમાં સ્વચ્છતા અભિયાન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. પાર્ટીનો દાવો છે કે નવી ઓફિસ ફક્ત એક ઇમારત નહીં પરંતુ એક કેન્દ્ર હશે જે જિલ્લા સંગઠનમાં નવી ગતિ લાવશે.

નોંધનીય છે કે વડોદરામાં એક જાહેર સભાને સંબોધિત કરતી વખતે વડાપ્રધાન મોદીએ ₹35,000 કરોડના પ્રોજેક્ટ્સનું ઉદ્ઘાટન અને શિલાન્યાસ કર્યું હતું. આ દરમિયાન તેમણે કહ્યું હતું કે, "ભારતે 2014 થી 50,000 આધુનિક રેલ કોચ બનાવ્યા છે. પાછલી (કોંગ્રેસ) સરકાર 10 વર્ષમાં 50,000 શૌચાલય પણ બનાવી શકી નથી."

મોદીએ વેસ્ટર્ન ડેડિકેટેડ ફ્રેઇટ કોરિડોરના ત્રણ મુખ્ય વિભાગોનું ઉદ્ઘાટન કર્યું. આ કોરિડોર નવી મુંબઈમાં જવાહરલાલ નહેરુ બંદરને ઉત્તર પ્રદેશના દાદરી સાથે જોડે છે. આ વિભાગોના ઉદ્ઘાટન સાથે, પ્રોજેક્ટ પૂર્ણ થયો છે.

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