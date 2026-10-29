PM મોદી આવતીકાલે બનાસકાંઠામાં: નવા બાયો-CNG પ્લાન્ટનું ખાતમુહૂર્ત, ફ્રેન્ચ ફ્રાઇસ પ્રોસેસિંગ પ્લાન્ટનું ઉદ્દઘાટન કરશે
ભીલડીમાં PM મોદીના હસ્તે આવતીકાલે બનાસ ડેરીના 407.56 કરોડના વિકાસકાર્યોનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત કરાશે.
Published : October 29, 2026 at 2:40 PM IST
અમદાવાદ: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં 30 ઓક્ટોબરે બનાસકાંઠાના ભીલડીમાં બનાસ ડેરીના 407.56 કરોડના વિકાસકાર્યોનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત કરાશે. PM મોદી 324.77 કરોડના ખર્ચે 127 એકરમાં નિર્મિત 'ભારત બોવાઇન બ્રીડિંગ એન્ડ રિસર્ચ સેન્ટર' (BBBRC) પશુપાલકોને અર્પણ કરશે...
51.65 કરોડના ખર્ચે નિર્મિત ફ્રેન્ચ ફ્રાઈસ પ્રોસેસિંગ પ્લાન્ટ અને 31.14 કરોડના ખર્ચે નિર્મિત 'ઑટોમેટેડ સ્ટોરેજ એન્ડ રીટ્રાઇવલ સિસ્ટમ' (ASRS)નું લોકાર્પણ કરાશે. આ સાથે બનાસ ડેરીના થરાદ અને રાધનપુર ખાતે નવા બે બાયો-CNG પ્લાન્ટ્સનું ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવશે.
નવા બાયો-CNG પ્લાન્ટ્સનું ખાતમુહૂર્ત કરાશે
ભીલડીથી બનાસ ડેરીના થરાદ અને રાધનપુર ખાતેના નવા બાયો-CNG પ્લાન્ટ્સનું ખાતમુહૂર્ત કરશે. થરાદ પ્લાન્ટમાં પ્રતિદિન 75 મેટ્રિક ટન અને રાધનપુર ખાતેના પ્લાન્ટમાં પ્રતિદિન 100 મેટ્રિક ટન છાણનું પ્રોસેસિંગ કરી શકાશે; સ્વચ્છ ઊર્જા અને સેન્દ્રિય ખાતરના ઉત્પાદનને વેગ મળશે. નવા બે પ્લાન્ટ્સ સાથે બનાસ ડેરીના બાયો-CNG પ્લાન્ટ્સની સંખ્યા છ થશે; છાણના પ્રોસેસિંગની ક્ષમતા પ્રતિદિન 515 મેટ્રિક ટન સુધી પહોંચશે. ગોબરમાંથી તૈયાર થતો બાયો-CNG રાહતદરે ઉપલબ્ધ છે. બનાસ ડેરી દ્વારા દરરોજ આશરે 6,100 કિલોનું વેચાણ થશે. 6 બાયો-CNG પ્લાન્ટ્સ વાર્ષિક અંદાજે 33,400થી 34,600 ટન કાર્બન ઉત્સર્જન અટકાવશે.
PM મોદી સનાદરમાં ફ્રેન્ચ ફ્રાઇસ પ્રોસેસિંગ પ્લાન્ટનું ઇ-ઉદ્દઘાટન કરશે
વડાપ્રધાન મોદી 30 ઓક્ટોબરે વાવ-થરાદ વિસ્તારના સનાદરમાં બનાસ ડેરીના ફ્રેન્ચ ફ્રાઇસ પ્રોસેસિંગ પ્લાન્ટનું ઇ-ઉદ્દઘાટન કરશે. એપ્રિલ, 2026માં બનાસ ડેરીએ તેના ફ્રેન્ચ ફ્રાઇસ પ્રોસેસિંગ અને પેકિંગ યુનિટના વિસ્તરણનું કામ શરૂ કર્યું હતું. 51.65 કરોડના રોકાણ સાથે, તેની ક્ષમતા પ્રતિ કલાક 2 ટનથી વધારીને 5 ટન કરવામાં આવી છે. આ વિસ્તરણથી બનાસકાંઠામાં જે ભારતનો સૌથી મોટા બટાકા ઉત્પાદક જિલ્લો છે. બટાકા પ્રોસેસિંગ ક્ષેત્ર વધુ મજબૂત બનશે.
બનાસ ડેરીએ 2019માં 'અમૂલ' બ્રાન્ડ હેઠળ ફ્રેન્ચ ફ્રાઈસના ક્ષેત્રમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. ત્યારથી, સંસ્થાએ 'સીડ-ટુ-ફ્રાય' (બિયારણથી ફ્રાઈસ સુધીની) એક સંકલિત સપ્લાય ચેઈન વિકસાવવા માટે કામ કર્યું છે. આ મોડેલ ગુણવત્તાયુક્ત વાવેતર સામગ્રી વિકસાવવાથી લઈને બટાકાની ખેતી, ઉત્પાદન મેળવવા અને ફ્રેન્ચ ફ્રાઈસમાં પ્રક્રિયા કરવા સુધીની પ્રક્રિયાને આવરી લે છે.
PM કિસાન ઉત્સવ દિવસ ઉજવાશે
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં 30 ઓક્ટોબરે બનાસકાંઠાના ભીલડીમાં રાષ્ટ્રીય કક્ષાનો 'પીએમ કિસાન ઉત્સવ દિવસ' ઉજવાશે. કૃષિ મંત્રી જીતુ વાઘાણીએ ભીલડી ખાતે તૈયારીઓની સમીક્ષા કરી હતી અને સ્થાનિક વહીવટી તંત્ર સાથે બેઠક યોજી માર્ગદર્શન આપ્યું હતું. PM મોદી ભીલડીથી 'પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજના'નો 24મો હપતો રિલીઝ કરશે.
દેશના 9.34 કરોડથી વધુ ખેડૂત પરિવારોને ₹18,680 કરોડથી વધુની સહાય મળશે; ગુજરાતના 52.33 લાખથી વધુ ખેડૂત પરિવારોને ₹1,051 કરોડથી વધુની સહાય મળશે.
PM મોદી 'ભારત બોવાઇન બ્રીડિંગ એન્ડ રિસર્ચ સેન્ટર' (BBRC), બનાસ ડેરીના નવા પોટેટો એક્સપાન્શન અને UHT-ASRSનું લોકાર્પણ કરશે તેમજ બનાસ ડેરીના થરાદ અને રાધનપુર ખાતે નવા 2 કોમ્પ્રેસ્ડ બાયોગેસ પ્લાન્ટનું ભૂમિપૂજન કરાશે.
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