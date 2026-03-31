આજે પીએમ મોદી અમદાવાદ-ધોલેરા એક્સપ્રેસવે દેશને કરશે સમર્પિત, ₹5,100 કરોડથી વધુના ખર્ચે નિર્માણ પામ્યો છે પ્રોજેક્ટ
₹5,100 કરોડથી વધુના ખર્ચે બનેલા અમદાવાદ-ધોલેરા એક્સપ્રેસવે વિકાસ, ગતિશીલતા અને નવા ગુજરાતના વિઝનને વધુ મજબૂત બનાવશે.
Published : March 31, 2026 at 8:47 AM IST
અમદાવાદ : પ્રધાનમંત્રી મોદી પોતાના ગુજરાત પ્રવાસ દરમિયાન આજે (31 માર્ચ) ₹5,100 કરોડથી વધુના ખર્ચે બનેલા અમદાવાદ-ધોલેરા એક્સપ્રેસવે રાષ્ટ્રને સમર્પિત કરશે. આ એક્સપ્રેસવે વિકાસ, ગતિશીલતા અને નવા ગુજરાતના વિઝનને વધુ મજબૂત બનાવશે.
109 કિમી લાંબા 'અમદાવાદ-ધોલેરા ગ્રીનફિલ્ડ એક્સપ્રેસ-વે' (NE-8)નું લોકાર્પણ કરતાની સાથે જ ગુજરાતના અવિરત વિકાસમાં એક નવું સીમાચિન્હ પણ સ્થાપિત થશે. કારણ કે, આ અત્યાધુનિક હાઈવેના કારણે અમદાવાદથી ધોલેરાનું અંતર માત્ર 45 મિનિટમાં અને ભાવનગરનું અંતર 1 કલાક 45 મિનિટમાં કાપી શકાશે.
माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी ₹5,100 करोड़ से अधिक की लागत से निर्मित अहमदाबाद-धोलेरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित करेंगे।— BJP Gujarat (@BJP4Gujarat) March 30, 2026
यह एक्सप्रेसवे विकास, गतिशक्ति और नए गुजरात के विजन को और मजबूती प्रदान करेगा। pic.twitter.com/fquE4BGsD5
8 લેન સુધી વિસ્તરણ ક્ષમતા
અમદાવાદ-ધોલેરા એક્સપ્રેસ-વે પર 11 ઇન્ટરચેન્જ, 14 ફ્લાયઓવર, 86 અન્ડરપાસ અને આધુનિક વે-સાઈડ સુવિધા ઊભી કરવામાં આવી છે. આ હાઈવે સીધો ધોલેરા સ્માર્ટ સિટી અને એરપોર્ટ સાથે જોડાણ ધરાવે છે. તેમજ ભવિષ્યની જરૂરિયાતોને ધ્યાનમાં રાખીને અમદાવાદ-ધોલેરા એક્સપ્રેસ-વે માટે 8 લેન સુધી વિસ્તરણની ક્ષમતા રાખવામાં આવી છે.
60 લાખ ટન કચરાનો પુનઃઉપયોગ કરાયો
પર્યાવરણલક્ષી અભિગમ સાથે બનેલા આ પ્રોજેક્ટમાં આશરે 60 લાખ ટન કચરાનો પુનઃઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. આ એક્સપ્રેસ-વે ધોલેરા SIR અને આગામી ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટને સીધી કનેક્ટિવિટી પૂરી પાડશે, જે લોજિસ્ટિક્સ ક્ષેત્રે ક્રાંતિ લાવવાની સાથે સમગ્ર રાજ્યના આર્થિક વિકાસને નવી ગતિ અને વેગ આપશે.
સ્માર્ટ સિટી તરીકે વિકસાવવામાં આવી રહ્યું છે ધોલેરા
ગુજરાતમાં ધોલેરાને ગ્રીનફિલ્ડ સ્માર્ટ સિટી તરીકે વિકસાવવામાં આવી રહ્યું છે. તે પરિવહનના તમામ મોડ, એરપોર્ટ, સીપોર્ટ, રોડ અને મેટ્રો સાથે જોડાયેલું હશે. આ કાર્યમાં અમદાવાદ-ધોલેરા એક્સપ્રેસ વે પ્રોજેક્ટ મહત્વની ભૂમિકા ભજવશે. દિલ્હી-મુંબઈ ઈન્ડસ્ટ્રીયલ કોરિડોરનો એક ભાગ હોવાને કારણે અહીં એક નવું અત્યાધુનિક એરપોર્ટનું પણ નિર્માણ કરવામાં આવી રહ્યું છે.