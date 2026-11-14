ગાંધીનગર લોકભવન ખાતે PM મોદીની CM-મંત્રીઓ સાથે મેરેથોન બેઠક, જાણો શું ચર્ચા થઇ?
ગાંધીનગર લોકભવનમાં મુખ્યમંત્રી, નાયબ મુખ્યમંત્રી સહિત રાજ્યના મંત્રીઓ સાથે ભોજન અને ત્યારબાદ લાંબી બેઠકો યોજાઇ હતી.
Published : November 14, 2026 at 1:28 PM IST
ગાંધીનગર: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની ગુજરાત મુલાકાતનો બીજો દિવસ પણ મહત્વપૂર્ણ રહ્યો હતો. ગાંધીનગર લોકભવનમાં મુખ્યમંત્રી, નાયબ મુખ્યમંત્રી સહિત રાજ્યના મંત્રીઓ સાથે ભોજન અને ત્યારબાદ લાંબી બેઠકો યોજાઇ હતી. મેરેથોન બેઠકોના કારણે વડાપ્રધાનનો કાફલો નિર્ધારિત સમય કરતાં અંદાજે 30 મિનિટ મોડો અમદાવાદ એરપોર્ટ જવા રવાના થયો હતો.
PM મોદીએ આધુનિક ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરવા માર્ગદર્શન આપ્યું
લોકભવન ખાતે યોજાયેલી બેઠકમાં રાજ્ય સરકારના મંત્રીઓ સાથે તેમના વિભાગોની કામગીરી, અત્યાર સુધીના કાર્યકાળમાં થયેલા વિકાસકાર્યો અને આગામી સમયની પ્રાથમિકતાઓ અંગે ચર્ચા થઈ હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે. વડાપ્રધાન દ્વારા મંત્રીઓને કામગીરી વધુ અસરકારક બનાવવા તેમજ AI અને આધુનિક ટેકનોલોજીનો વહીવટમાં વધુ ઉપયોગ કરવા અંગે માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું હોવાની ચર્ચા છે.
બીજી તરફ, ગુજરાતના રાજકીય માહોલને ધ્યાનમાં રાખીને આ બેઠકને વિશેષ મહત્વ આપવામાં આવી રહ્યું છે. તાજેતરની સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓમાં ભાજપને કેટલીક જગ્યાએ નુકસાન થયું છે. ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની વાત કરીએ તો અગાઉની ટર્મમાં કોંગ્રેસની બે અને આમ આદમી પાર્ટીની એક બેઠક મળી કુલ ત્રણ બેઠકો વિપક્ષ પાસે હતી, જ્યારે તાજેતરમાં યોજાયેલી ચૂંટણીમાં વિપક્ષી પક્ષો અને અન્ય ઉમેદવારોની મળીને છ બેઠકો થઈ છે. આ રાજકીય બદલાવને પણ આગામી સમયની રણનીતિના સંદર્ભમાં મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહ્યો છે.
બેઠકમાં પૂર્વ મંત્રીઓ જોવા મળતા તર્ક-વિતર્ક
બેઠકમાં ભાજપના જૂના જોગીઓને પણ સ્થાન આપવામાં આવ્યું હોવાની ચર્ચાએ રાજકીય વર્તુળોમાં અનેક તર્કવિતર્ક શરૂ કર્યા છે. ગુજરાતમાં સંગઠન અને સરકારની કામગીરીની સમીક્ષા સાથે આગામી પડકારો અંગે ચર્ચા થઈ હોવાની અટકળો વચ્ચે વડાપ્રધાનની આ મુલાકાતને રાજકીય રીતે મહત્ત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહી છે.
બીજી તરફ, બેઠક પૂર્ણ થયા બાદ રાત્રે 11:30 વાગ્યે ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્મા લોકભવનમાંથી પોતાની કારમાં ડ્રાઇવર સાથે એકલા જ બહાર નીકળતા જોવા મળ્યા હતા. મોડી રાત સુધી ચાલેલી આ અવરજવરને પગલે રાજકીય ચર્ચાઓ તેજ બની હતી.
PM મોદી સંસ્કારધામ ટ્રસ્ટની બેઠકમાં પણ જોડાશે
વડાપ્રધાનની ગુજરાત મુલાકાતના બીજા દિવસે અમદાવાદના બોપલ-ઘુમા નજીક આવેલા સંસ્કારધામ ખાતે સંસ્કારધામ ટ્રસ્ટની બેઠક યોજાવાની છે. સંઘ પ્રચારક વકીલ સાહેબની સ્મૃતિમાં શૈક્ષણિક ક્ષેત્રે કાર્ય કરવાના હેતુથી નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા આ ટ્રસ્ટની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી. બેઠકમાં ટ્રસ્ટના આગામી આયોજનો, શૈક્ષણિક પ્રવૃત્તિઓ અને વર્તમાન પરિસ્થિતિ અંગે ચર્ચા થવાની શક્યતા છે. ટ્રસ્ટ સાથે સંકળાયેલા દિલીપ ઠાકર, અમૃત પટેલ, દુર્ગેશ અગ્રવાલ અને મૌલિક ભગત સહિતના અગ્રણીઓ ઉપસ્થિત રહેવાના છે.
મુખ્યમંત્રી અને નાયબ મુખ્યમંત્રીએ કરી મુલાકાત
લોકભવન ખાતે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ પણ મુલાકાત કરી હતી. બેઠક અને ભોજન સહિતના કાર્યક્રમો પૂર્ણ થયા બાદ વડાપ્રધાન લોકભવનથી અમદાવાદ એરપોર્ટ જવા રવાના થયા હતા. અહીંથી તેઓ દિલ્હી જવા પ્રસ્થાન કરશે. વડાપ્રધાનની આ મુલાકાત દરમિયાન મંત્રીઓ સાથેની મેરેથોન બેઠક, જૂના નેતાઓની હાજરી, સંગઠન અને સરકારની કામગીરી અંગેની ચર્ચાઓ તથા આગામી કાર્યક્રમોને પગલે ગુજરાતના રાજકીય વર્તુળોમાં અનેક અટકળો તેજ બની છે. જોકે, બેઠકોમાં થયેલી ચર્ચાની સત્તાવાર વિગતો સામે આવી નથી.
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