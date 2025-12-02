'PM મોદીએ સરદાર પટેલને ઇતિહાસના પાનામાં ચમકતા સિતારા તરીકે પુનઃસ્થાપિત કર્યા', રક્ષામંત્રી રાજનાથ સિંહ
પદયાત્રાના સાતમા દિવસે, સાધલી ખાતે એક ભવ્ય 'સરદાર સભા'નું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
Published : December 2, 2025 at 8:15 PM IST
વડોદરા: સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની 150મી જન્મજયંતિની ઉજવણી અંતર્ગત ગુજરાત ભરમાં એકતા પદયાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે. જે અંતર્ગત આજે વડોદરા જિલ્લામાંથી પસાર થઈ રહી હતી, જેમાં કેન્દ્રિય સંરક્ષણ મંત્રી રાજનાથ સિંહ, કેન્દ્રિય મંત્રી મનસુખ માંડવિયા હિતના નેતાઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. પદયાત્રાના સાતમા દિવસે, સાધલી ખાતે એક ભવ્ય 'સરદાર સભા'નું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
આ સભામાં વરિષ્ઠ નેતા અને કેન્દ્રીય સંરક્ષણ મંત્રી રાજનાથ સિંહ, કેન્દ્રીય મંત્રી મનસુખ માંડવિયાએ ઉપસ્થિત જનમેદની અને પદયાત્રીઓને સંબોધન કર્યું હતું. રાજનાથસિંહે જણાવ્યું કે, એક રાજકીય વર્ગ ઈચ્છતો હતો કે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ ઇતિહાસના પાનામાં ખોવાઈ જાય. પરંતુ, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ તેમને ઇતિહાસના પાનામાં ચમકતા સિતારા તરીકે પુનઃસ્થાપિત કરવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી છે. સરદાર પટેલે ભારતને આઝાદ કરાવવામાં અને તેની એકતા-અખંડિતતા સુરક્ષિત રાખવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. આઝાદ ભારતમાં રાજકીય ક્ષેત્રે કામ કરનારા નેતાઓ પ્રત્યે અવિશ્વાસનું સંકટ પેદા થયું હતું, જ્યાં લોકો કહેતા હતા કે નેતા બોલે છે કંઈક અને કરે છે કંઈક!
રક્ષા મંત્રીએ ઉમેર્યું કે, કહેવું અને કરવું (કથની અને કરની) વચ્ચે અંતર ન હોવું જોઈએ. આ પ્રેરણા વર્તમાન સરકારે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ પાસેથી લીધી છે. ભારતના રાજકારણમાં કામ કરનારા લોકોએ કથની અને કરનીમાં અંતર પેદા કરીને નેતાઓ પ્રત્યે અવિશ્વાસનું સંકટ ઊભું કર્યું હતું. જેને વડાપ્રધાન મોદીના નેતૃત્વમાં અમારી સરકારે વિશ્વાસના રૂપમાં સ્વીકાર્યું અને દૂર કર્યું છે. અમે જે કહીએ છીએ તે કરીએ છીએ, અને જે અમે કરી શકતા નથી, તે અમે બોલતા નથી. સરદાર પટેલે ફક્ત સરકાર બનાવવાની રાજનીતિ નહોતી કરી, પણ ભારત દેશના નિર્માણ માટે રાજનીતિ કરી હતી
તેમણે કહ્યું કે, સરદાર પટેલે ભારતને એકતાના સૂત્રમાં પરોવવામાં જે ભૂમિકા ભજવી છે, તે અસાધારણ હતી. જે સમસ્યાઓના સમાધાનની જવાબદારી તેમને નહોતી અપાઈ, તેને ઉકેલવામાં દાયકાઓ લાગ્યા. જ્યારે, સરદાર પટેલે પોતાની જવાબદારીનું બખૂબી નિભાવી હતી. જેના પરિણામે આજે ભારત એક અને અખંડ છે. તેમણે શાંતિની કૂટનીતિ અને શિવાજીના શૌર્ય અને પરાક્રમનો સમન્વય તેમના નેતૃત્વમાં દર્શાવ્યો હતો. તેમણે દેશના દેશી રજવાડાઓનું ભારતમાં વિલીનીકરણ કરાવ્યું હતું. ગાંધીજીએ જે વિચાર્યું, તેને સરદાર પટેલે અમલમાં મૂક્યું હતું.
રક્ષા મંત્રીએ જણાવ્યું કે, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે પોતે એકવાર કહ્યું હતું કે, હું નેતા નથી, હું સૈનિક છું. તેમનું આખું જીવન એક સૈનિકની જેમ વીત્યું હતું. જેમણે શિસ્તબદ્ધ રહીને પોતાના કર્તવ્યોનું પાલન કર્યું હતું. તેમણે હંમેશા દેશને સર્વપ્રથમ રાખવાનું કામ કર્યું હતું. બ્રિટિશ સરકાર દ્વારા કર વધારવાના વિરોધમાં તેમણે સક્રિય આંદોલન ચલાવ્યું હતું. આ આંદોલન બાદ જ બારડોલીની મહિલાઓએ તેમને 'સરદાર'નું બિરુદ આપ્યું હતું. તેઓ ખેડૂતો પ્રત્યે પણ સંવેદનશીલ હતા અને માનતા હતા કે જ્યાં સુધી દેશનો ખેડૂત ખુશહાલ નહીં હોય, ત્યાં સુધી ભારત ખુશહાલ નહીં થઈ શકે.
વર્ષ 1931માં કોંગ્રેસના લાહોર અધિવેશનની અધ્યક્ષતા સરદાર પટેલે કરી હતી. આ અધિવેશનમાં જ ‘પૂર્ણ સ્વરાજ’ની વ્યાખ્યા સ્પષ્ટ કરવામાં આવી હતી. આર્થિક કાર્યક્રમોના પ્રસ્તાવ સાથે મૌલિક અધિકારો અને *ફરજિયાતપ્રાથમિક શિક્ષણ સંબંધિત પ્રસ્તાવો પણ આ અધિવેશનમાં પારિત કરવામાં આવ્યા હતા. સરદાર પટેલની વિરાસત માત્ર એકતા અને અખંડિતતાની જ નહીં, પરંતુ મજબૂત સિવિલ સર્વિસ (પ્રશાસન) અને જાહેર જીવનમાં પ્રામાણિકતાની પણ છે.
સરદાર પટેલમાં કૌટિલ્યની કૂટનીતિ અને શિવાજીનું પરાક્રમ જોવા મળતું હતું, જેનું પરિણામ હૈદરાબાદના વિલયમાં જોવા મળ્યું હતું. જો કાશ્મીરના વિલય સમયે સરદાર પટેલની તમામ વાતો માનવામાં આવી હોત, તો ભારતે લાંબા સમય સુધી આ સમસ્યાનો સામનો ન કરવો પડ્યો હતો. આજે વડાપ્રધાન મોદીના નેતૃત્વમાં સરકારે આ જ મૂલ્યોને આદર્શ બનાવ્યા છે, અને શાંતિ ન સમજતા લોકોને યોગ્ય જવાબ આપવાની ક્ષમતા ભારત રાખે છે. કલમ 370 નાબૂદ કરીને કાશ્મીરને ભારતના મુખ્ય પ્રવાહ સાથે જોડવાનું કામ સરળ નહોતું, પરંતુ તે મોદી દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. આજે ભારત વિશ્વ સાથે તેની શરતો પર વાત કરે છે. વડાપ્રધાન મોદી ભારતને 2047 સુધીમાં વિકસિત ભારત બનાવવા માટે સાંસ્કૃતિક, સામાજિક, આધ્યાત્મિક અને આર્થિક એકતાના સૂત્રમાં બાંધવાનું કામ કરી રહ્યા છે, જેને દુનિયાની કોઈ તાકાત રોકી નહીં શકે
સરદાર પટેલ તુષ્ટિકરણમાં વિશ્વાસ નહોતા કરતા. તેમણે સરકારી પૈસાનો ઉપયોગ બાબરી મસ્જિદ બનાવવા માટે રોક્યો હતો અને સોમનાથ મંદિરના પુનર્નિર્માણને સમર્થન આપ્યું હતું. આજે અયોધ્યામાં રામ મંદિર પણ સરકારના ખજાનામાંથી નહીં, પરંતુ દેશની જનતાના ખર્ચે બની રહ્યું છે. સરદાર પટેલની આ વિરાસતને જાળવી રાખવાની જવાબદારી દેશની આવનારી પેઢીને સોંપવામાં આવી છે. મંત્રીએ અંતમાં કહ્યું કે આપણે ભારતના સંસ્કારોને પૂરી નિષ્ઠા અને પવિત્રતા સાથે જીવનમાં ઉતારવાનો સંકલ્પ કરવો જોઈએ.
દેશના 750થી વધુ જિલ્લામાં એકતા પદયાત્રા યોજાઈ
તો કાર્યક્રમમાં કેન્દ્રીય મંત્રી મનસુખ માંડવિયાએ જણાવ્યું હતું કે, પ્રધાનમંત્રી દ્વારા સરદાર સાહેબની 150મી જન્મજયંતિની ઉજવણી માટે બે વર્ષ નક્કી કરવામાં આવ્યા છે. આ ઉજવણીનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય એ છે કે દેશ આ બે વર્ષ દરમિયાન સરદાર સાહેબની જીવનગાથાથી પરિચિત થાય અને દેશને એક કરનારા સરદાર સાહેબનું જીવન દેશના યુવાનોને પ્રેરણા આપે. આ ઉદ્દેશ્યને ધ્યાનમાં રાખીને, દેશભરના 750થી વધુ જિલ્લાઓમાં 1500થી વધુ એક દિવસીય પદયાત્રાઓનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
મંત્રીએ માહિતી આપી હતી કે, આ પદયાત્રા સરદાર સાહેબના પૈતૃક ગામ કરમસદથી સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી (એકતા નગર) સુધીની 150 કિલોમીટરની અંતિમ તબક્કાની પદયાત્રા છે. તેમણે જણાવ્યું કે આજે, પદયાત્રાના સાતમા દિવસે, યાત્રાએ વડોદરા જિલ્લામાંથી પસાર થઈને 80 કિલોમીટરનું અંતર પૂર્ણ કર્યું હતું.
યાત્રા દરમિયાન જનતાના ઉત્સાહપૂર્ણ પ્રતિભાવનું વર્ણન કરતા તેમણે કહ્યું કે, જ્યાં પણ પદયાત્રા પસાર થઈ, ત્યાં જનતાએ તેનું ઉમળકાભેર સ્વાગત કર્યું છે. મોટી સંખ્યામાં સ્વયંભૂ આ યાત્રામાં જોડાયા છે. ખેડૂતોએ પણ આ યાત્રામાં અનોખું યોગદાન આપ્યું છે. જેમણે પોતાના ખેતરોમાં પાકેલા કેળા અને જામફળ રસ્તામાં પદયાત્રીઓને ખવડાવીને તેમનું સ્વાગત કર્યું હતું. આ પદયાત્રા દરમિયાન, ખેડૂતોએ રસ્તામાં કુદરતી ખેતીનું પ્રદર્શન કરીને 'આત્મનિર્ભર ભારત'નો સંદેશ ફેલાવ્યો હતો, અને કોલેજોના યુવાનો પણ ઉત્સાહભેર આ યાત્રામાં જોડાયા હતા. આ પદયાત્રા રાષ્ટ્રને એકતા યાત્રા તરીકેનો સંદેશ આપી રહી છે. ઘણા લોકો પોતાની પહેલ પર જોડાયા અને ક્યારેક 5000 થી 7000 લોકો સાથે ચાલીને જતા હતા. આ પદયાત્રા એક ભારત, શ્રેષ્ઠ ભારતના વડાપ્રધાનના સ્વપ્નને સાકાર કરી રહી છે.
