"પીએમ મોદી વારસો અને વિકાસ સાથે આગળ વધ્યા છે": CM ભૂપેન્દ્ર પટેલ

પ્રધાનમંત્રી મોદી 11 જાન્યુઆરીએ સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વ ઉજવણીમાં ભાગ લેવા માટે સોમનાથની મુલાકાત લેવાના છે.

CM ભૂપેન્દ્ર પટેલ
CM ભૂપેન્દ્ર પટેલ (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 8, 2026 at 1:42 PM IST

ગાંધીનગર : ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે ગુરુવારે ભારતના સાંસ્કૃતિક વારસાને પ્રોત્સાહન આપવામાં વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની ભૂમિકાની પ્રશંસા કરતા કહ્યું કે વડા પ્રધાને રાષ્ટ્રની પરંપરાઓનું જતન કરીને વિકાસને આગળ વધાર્યો છે.

પ્રધાનમંત્રી મોદી 11 જાન્યુઆરીએ સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વ ઉજવણીમાં ભાગ લેવા માટે સોમનાથની મુલાકાત લેવાના છે.

ભૂપેન્દ્ર પટેલે પત્રકારોને જણાવ્યું હતું કે, "સોમનાથ મંદિર પર એક હજાર વર્ષ પહેલાં હુમલો થયો હતો. મંદિર આપણી શ્રદ્ધાનું પ્રતીક છે. પીએમ મોદી આપણા વારસાને વિકાસ સાથે લઈને આગળ વધ્યા છે. આપણી પાસે આપણી સંસ્કૃતિ સાથે જોડાવાની તક છે. ચાલો આપણે બધા સાથે જોડાઈએ અને આપણું ગૌરવ દર્શાવીએ."

ગુજરાતના નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ ગુરુવારે જણાવ્યું હતું કે ત્રણ દિવસીય સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વ 8 જાન્યુઆરીએ શરૂ થયો, જેમાં ઋષિકુમારોના સ્વરોથી 72 કલાકના ઓમકાર જાપની શરૂઆત થઈ હતી. ગુજરાતના નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ તેમનો જન્મદિવસ દિવ્યાંગ બાળકો સાથે ઉજવ્યો, અને બાદમાં ગાંધીનગરમાં સોમનાથ મંદિરની મુલાકાત લીધી.

હર્ષ સંઘવીએ જણાવ્યું હતું કે, ત્રણ દિવસીય સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વ 8 જાન્યુઆરીએ ઋષિકુમારો અને દેશભરના હજારો ભક્તોના નેતૃત્વમાં 72 કલાકના ઓમકાર જાપ સાથે શરૂ થયો હતો. તેમણે ભાર મૂક્યો હતો કે સ્વાભિમાન પર્વ ઉજવણી દરમિયાન વિવિધ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવશે.

હર્ષ સંઘવીએ પત્રકારોને જણાવ્યું કે, "સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વ આજથી શરૂ થઈ રહ્યું છે. આજે સવારે 9 વાગ્યાથી, ઋષિકુમારોના અવાજો સાથે, રાજ્યો અને દેશભરમાંથી આવેલા હજારો સોમનાથ ભક્તો સાથે, 72 કલાકનો ઓમકાર જાપ શરૂ થયો છે. ગઝનીના ઘણા આક્રમણો અને અનેક પ્રયાસો છતાં, તેઓ આજ સુધી આપણી શ્રદ્ધાને કંઈ કરી શક્યા નથી. 8મી, 9મી અને 10મી તારીખે, લોકો 72 કલાક સુધી જાપ પણ કરશે, અને સાંજે, લોકો મહા આરતી માટે એકસાથે હાજર રહેશે… સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમોનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. 10મી તારીખે, વડા પ્રધાન મોદી પણ સોમનાથ આવી રહ્યા છે."

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ગુરુવારે સોમનાથ મંદિરની તેમની અગાઉની મુલાકાતોની યાદો શેર કરી, જેમાં મંદિર પર વારંવારના ઐતિહાસિક હુમલાઓ છતાં શ્રદ્ધાની સ્થિતિસ્થાપકતા પર પ્રકાશ પાડ્યો.

સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ 'X' પર એક પોસ્ટમાં, પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું કે જાન્યુઆરી 1026માં સોમનાથ મંદિર પર હુમલો અને ત્યારબાદ થયેલા અનેક હુમલાઓ લોકોના આધ્યાત્મિક સંકલ્પને નબળો પાડવામાં નિષ્ફળ ગયા. તેના બદલે, તેમણે નોંધ્યું કે, આ ઘટનાઓએ ભારતની સાંસ્કૃતિક એકતાને મજબૂત બનાવી અને મંદિરનું વારંવાર પુનર્નિર્માણ કર્યું.

PM મોદીએ 'X' પર લખ્યું કે, "સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વ આજથી શુભ રીતે શરૂ થઈ રહ્યું છે. એક હજાર વર્ષ પહેલાં, જાન્યુઆરી 1026માં સોમનાથ મંદિર પર તેના ઇતિહાસમાં પહેલો હુમલો થયો હતો. 1026ના વર્ષનો હુમલો અને ત્યારબાદ થયેલા અસંખ્ય હુમલાઓ આપણી શાશ્વત શ્રદ્ધાને ડગાવી શક્યા નહીં. તેનાથી વિપરીત, આનાથી ભારતની સાંસ્કૃતિક એકતાની ભાવના મજબૂત થઈ, અને સોમનાથ મંદિરને વારંવાર પુનર્જીવિત અને પુનઃનિર્માણ કરવામાં આવ્યું. હું સોમનાથની મારી અગાઉની મુલાકાતોના કેટલાક ફોટા શેર કરી રહ્યો છું. જો તમે પણ સોમનાથ ગયા છો, તો કૃપા કરીને #Somnath SwabhimanParv સાથે તમારા ચિત્રો શેર કરો."

સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વ 8 જાન્યુઆરી થી 11 જાન્યુઆરી સુધી ઉજવવામાં આવશે, જે દરમિયાન ભારતના આધ્યાત્મિક વારસા, સાંસ્કૃતિક ગૌરવ અને સામાજિક મૂલ્યોને ઉજાગર કરતા વિવિધ કાર્યક્રમો યોજાશે.

સંપાદકની પસંદ

