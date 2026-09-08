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PM મોદીએ રાષ્ટ્રને સમર્પિત કર્યા ડેડિકેટેડ ફ્રેટ કોરિડોરના નવા સ્ટેશનો, ગુજરાતના 4 સ્ટેશનોને મળ્યું જોડાણ

રાષ્ટ્રવ્યાપી પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત ગુજરાતના 4 નવા સ્ટેશનોને જોડાણ મળ્યું છે, જેમાં વલસાડ જિલ્લાના ન્યૂ ઉમરગામ સ્ટેશનનો સમાવેશ થાય છે.

PM મોદીએ રાષ્ટ્રને સમર્પિત કર્યા ડેડિકેટેડ ફ્રેટ કોરિડોરના નવા સ્ટેશનો
PM મોદીએ રાષ્ટ્રને સમર્પિત કર્યા ડેડિકેટેડ ફ્રેટ કોરિડોરના નવા સ્ટેશનો (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 8, 2026 at 7:01 PM IST

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વલસાડ: દેશના રેલવે અને માલ પરિવહન ક્ષેત્ર માટે મહત્વપૂર્ણ ગણાતી ડેડિકેટેડ ફ્રેટ કોરિડોર પરિયોજનાના નવા રેલવે સ્ટેશનોનું વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ રાષ્ટ્રને સમર્પણ કર્યું હતું. રૂ. 30,700 કરોડથી વધુના ખર્ચે વિકસાવવામાં આવેલી આ પરિયોજનાના ભાગરૂપે ગુજરાતના ચાર નવા રેલવે સ્ટેશનોને પણ જોડાણ મળ્યું છે. વલસાડ જિલ્લાના ન્યૂ ઉમરગામ રેલવે સ્ટેશન ખાતે આ પ્રસંગે ભવ્ય કાર્યક્રમ યોજાયો હતો.

ગુજરાતમાં ચાર નવા રેલવે સ્ટેશનનો સમાવેશ

ડેડિકેટેડ ફ્રેટ કોરિડોર પરિયોજનાના રાષ્ટ્રવ્યાપી કાર્યક્રમ અંતર્ગત ગુજરાતના કુલ 4 નવા રેલવે સ્ટેશનોને મહત્વપૂર્ણ રેલવે માળખા સાથે જોડવામાં આવ્યા છે. તેમાં વલસાડ જિલ્લાના ન્યૂ ઉમરગામ રેલવે સ્ટેશનનો પણ સમાવેશ થાય છે. અહીં યોજાયેલા કાર્યક્રમમાં રેલવે અધિકારીઓ, ભાજપના ધારાસભ્ય, પક્ષના આગેવાનો અને મોટી સંખ્યામાં સ્થાનિક લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

રાષ્ટ્રવ્યાપી પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત ગુજરાતના 4 નવા સ્ટેશનોને જોડાણ મળ્યું (Etv Bharat Gujarat)

ન્યૂ ઉમરગામથી JNPT સુધી માલ પરિવહનને વેગ

વલસાડ જિલ્લાના ન્યૂ ઉમરગામથી JNPT (જવાહરલાલ નહેરુ પોર્ટ) તરફ માલગાડીઓની અવરજવર માટે ડેડિકેટેડ રેલ માર્ગ ઉપલબ્ધ બન્યો છે. આ માર્ગના કારણે પશ્ચિમ ભારતમાં આવેલા મહત્વપૂર્ણ બંદર સુધી માલ પહોંચાડવામાં રેલવેની ક્ષમતા વધશે. સાથે જ દેશના પૂર્વ અને પશ્ચિમ વિસ્તારો વચ્ચે માલ પરિવહનનું નેટવર્ક વધુ મજબૂત બનશે.

માલગાડીઓ માટે અલગ ટ્રેક, મુસાફરોને સીધો લાભ

ડેડિકેટેડ ફ્રેટ કોરિડોરની સૌથી મોટી વિશેષતા એ છે કે માલગાડીઓ માટે અલગ રેલવે માર્ગ ઉપલબ્ધ થયો છે. અગાઉ માલગાડીઓ અને મુસાફર ટ્રેનો માટે સમાન રેલવે નેટવર્કનો ઉપયોગ થતો હોવાથી ટ્રાફિકનું દબાણ રહેતું હતું. હવે માલગાડીઓ માટે અલગ કોરિડોર મળવાથી મુસાફર ટ્રેનોની અવરજવર વધુ સુવ્યવસ્થિત બનવામાં મદદ મળશે.

PM મોદીએ રાષ્ટ્રને સમર્પિત કર્યા ડેડિકેટેડ ફ્રેટ કોરિડોરના નવા સ્ટેશનો, ગુજરાતના 4 સ્ટેશનોને મળ્યું જોડાણ (Etv Bharat Gujarat)

લોકલ ટ્રેનોના સમયપત્રકમાં નિયમિતતા

માલગાડીઓ માટે અલગ ટ્રેક મળતાં લોકલ અને અન્ય મુસાફર ટ્રેનોને પણ તેનો લાભ મળી રહ્યો છે. રેલવે ટ્રાફિકનું સંચાલન વધુ સુગમ બનવાથી ટ્રેનોના સમયપત્રકમાં નિયમિતતા જળવાઈ રહેવાની શક્યતા વધી છે. મુસાફરોને નવા રેલવે સ્ટોપેજનો લાભ પણ મળ્યો છે.

ઉદ્યોગો માટે ઝડપી માલ પરિવહનની સુવિધા

વાપી-વલસાડ સહિત દક્ષિણ ગુજરાતનો વિસ્તાર ઔદ્યોગિક રીતે મહત્વપૂર્ણ છે. અહીંથી તૈયાર માલ અને કાચા માલનું દેશના વિવિધ વિસ્તારોમાં મોટા પ્રમાણમાં પરિવહન થાય છે. ડેડિકેટેડ ફ્રેટ કોરિડોરના કારણે ઉદ્યોગો અને નાના-મોટા વેપારીઓને માલ સમયસર ગંતવ્ય સુધી પહોંચાડવામાં મદદ મળશે.

ન્યૂ ઉમરગામ રેલવે સ્ટેશન
ન્યૂ ઉમરગામ રેલવે સ્ટેશન (Etv Bharat Gujarat)

દેશની અર્થવ્યવસ્થાને મળશે વેગ

માલ પરિવહન માટે ઝડપી અને અલગ રેલવે નેટવર્ક ઉપલબ્ધ થવાથી લોજિસ્ટિક્સ ક્ષેત્ર વધુ કાર્યક્ષમ બનવાની અપેક્ષા છે. માલની અવરજવર ઝડપી બનવાથી ઉદ્યોગોના પરિવહન ખર્ચ અને સમય બંનેમાં બચત થઈ શકે છે. પરિણામે દેશના વેપાર અને અર્થતંત્રને પણ તેનો લાંબા ગાળે લાભ મળવાની શક્યતા છે.

ડબલ ડેકર માલગાડીઓ પણ દોડશે

ડેડિકેટેડ ફ્રેટ કોરિડોર પર ડબલ ડેકર માલગાડીઓ દોડાવવાની ક્ષમતા પણ આ પ્રોજેક્ટની મહત્વપૂર્ણ વિશેષતા છે. એક જ ટ્રેનમાં વધુ પ્રમાણમાં માલનું પરિવહન કરી શકાય તેમ હોવાથી રેલવેની માલ વહન ક્ષમતા વધશે. જેના કારણે દેશના માલ પરિવહન ક્ષેત્રને નવી દિશા મળવાની આશા છે.

ન્યૂ ઉમરગામ રેલવે સ્ટેશન
ન્યૂ ઉમરગામ રેલવે સ્ટેશન (Etv Bharat Gujarat)

દાદરીથી JNPT સુધીનું વિશાળ રેલ નેટવર્ક

દાદરીથી JNPT સુધીનો ડેડિકેટેડ ફ્રેટ કોરિડોર ઉત્તર ભારત અને પશ્ચિમ કાંઠાના મહત્વપૂર્ણ બંદર વચ્ચે માલ પરિવહન માટે મહત્વપૂર્ણ કડી બન્યો છે. આ કોરિડોરના વિકાસથી ઉદ્યોગો, બંદરો, વેપારીઓ અને લોજિસ્ટિક્સ ક્ષેત્રને ઝડપી રેલ કનેક્ટિવિટી મળવાની દિશામાં મહત્વપૂર્ણ પ્રગતિ થઈ છે.

ન્યૂ ઉમરગામમાં ભવ્ય કાર્યક્રમ

ન્યૂ ઉમરગામ રેલવે સ્ટેશન ખાતે યોજાયેલા કાર્યક્રમમાં ભાજપના ધારાસભ્ય સહિત ભાજપના આગેવાનો, રેલવે અધિકારીઓ અને સ્થાનિક લોકો હાજર રહ્યા હતા. કાર્યક્રમ દરમિયાન ડેડિકેટેડ ફ્રેટ કોરિડોરના ફાયદા અને રેલવેના વિકાસ અંગે માહિતી આપવામાં આવી હતી.

રેલવે વિકાસથી દક્ષિણ ગુજરાતને પણ ફાયદો

ડેડિકેટેડ ફ્રેટ કોરિડોરના કારણે એક તરફ માલગાડીઓની અવરજવર માટે અલગ માર્ગ મળ્યો છે, તો બીજી તરફ મુસાફર ટ્રેનો માટે રેલવે નેટવર્ક પરનું દબાણ ઘટાડવામાં મદદ મળશે. ખાસ કરીને વાપી-ઉમરગામ સહિતના ઔદ્યોગિક વિસ્તારો માટે ઝડપી માલ પરિવહન અને વધુ સારી રેલ કનેક્ટિવિટી આગામી સમયમાં આર્થિક પ્રવૃત્તિઓને વેગ આપી શકે છે.

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