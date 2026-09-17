વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના રાષ્ટ્રસેવાના 25 વર્ષ પૂર્ણ: વડનગરમાં 'સેવા સંકલ્પ અભિયાન'નો શાનદાર પ્રારંભ, બાઈક રેલીનું પ્રસ્થાન
અમિત શાહ, ભૂપેન્દ્ર પટેલ સહિતના મહાનુભાવોએ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના દીર્ઘાયુ માટે વિશેષ પ્રાર્થના કરી
Published : September 17, 2026 at 10:42 PM IST
વડનગર: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના જન્મદિવસ નિમિત્તે અને તેમના જનસેવાથી રાષ્ટ્રસેવાના 25 વર્ષ પૂર્ણ થવાના ઐતિહાસિક અવસરે તેમની જન્મભૂમિ વડનગર ખાતેથી ‘સેવા સંકલ્પ અભિયાન’નો ભવ્ય પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે. મહેસાણા જિલ્લાના વડનગરના ઐતિહાસિક અને સુપ્રસિદ્ધ શર્મિષ્ઠા તળાવના કિનારે આયોજિત આ વિશેષ કાર્યક્રમમાં કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકાર મંત્રી અમિત શાહ તથા ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ વિશેષ રૂપે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ પવિત્ર પ્રસંગે તમામ મહાનુભાવોએ શર્મિષ્ઠા તળાવ ખાતે આયોજિત મહાઆરતીમાં ઉત્સાહભેર ભાગ લીધો હતો અને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના દીર્ઘાયુ તથા સ્વસ્થ અને નિરોગી જીવન માટે ઈશ્વરને વિશેષ પ્રાર્થના કરી હતી. મહાઆરતી બાદ તમામ નેતાઓએ સુપ્રસિદ્ધ હાટકેશ્વર મહાદેવના મંદિરે શીશ નમાવીને આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કર્યા હતા.
અમિત શાહનું સંબોધન: 25 વર્ષનું બેદાગ અને પારદર્શક શાસન
આ પ્રસંગે કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રી અમિત શાહે વિશાળ જનમેદનીને સંબોધતા જણાવ્યું હતું કે, આઝાદી પછી ભારતના ઈતિહાસમાં અત્યાર સુધી કોઈપણ રાજનેતાએ સતત 25 વર્ષ સુધી રાજ્ય અને દેશના વડા તરીકે સેવા આપવાનો આવો અનોખો અને અદભુત વિક્રમ સ્થાપ્યો નથી. પ્રધાનમંત્રીએ છેલ્લા 25 વર્ષમાં પોતાના અંગત સ્વાર્થને બાજુ પર મૂકીને એક પણ દિવસની રજા લીધા વિના પોતાનું સમગ્ર જીવન રાષ્ટ્રની સેવામાં સમર્પિત કરી દીધું છે. તેમણે ગર્વ સાથે ઉમેર્યું હતું કે 25 વર્ષના આ લાંબા જાહેર જીવનમાં વડાપ્રધાન પર ભ્રષ્ટાચારનો એક પણ નાનો ડાઘ લાગ્યો નથી અને કટ્ટર વિરોધ પક્ષો પણ તેમના પર ક્યારેય વ્યક્તિગત આક્ષેપ કરી શક્યા નથી. વડાપ્રધાન માટે દેશના 140 કરોડ નાગરિકો જ તેમનો વાસ્તવિક પરિવાર છે. ‘ભારત પ્રથમ’ના મંત્ર સાથે તેમણે દેશની વિકાસયાત્રાને નવી દિશા આપી છે.
ગૃહમંત્રીએ વધુમાં જણાવ્યું કે વડાપ્રધાનના શાસનકાળને ઈતિહાસમાં ગરીબ કલ્યાણના સુવર્ણ યુગ તરીકે ઓળખવામાં આવશે. 25 કરોડ લોકોને ગરીબી રેખામાંથી મુક્ત કરવાનું ઐતિહાસિક કાર્ય આ સરકારના કાર્યકાળમાં જ શક્ય બન્યું છે. 80 કરોડ ગરીબ નાગરિકોને નિઃશુલ્ક અનાજ, પાકાં મકાનો, શૌચાલય, વીજળી, ગેસ કનેક્શન અને 5 લાખ રૂપિયા સુધીની મફત આરોગ્ય સારવાર પૂરી પાડીને છેવાડાના માનવીનું જીવન ધોરણ ઊંચું લાવવામાં આવ્યું છે. તેમણે ગુજરાત મોડલને યાદ કરતા કહ્યું કે, જ્યોતિગ્રામ અને વનબંધુ કલ્યાણ જેવી યોજનાઓએ ગુજરાતને મોખરે રાખ્યું છે. કલમ 370 ની નાબૂદી અને સર્જિકલ સ્ટ્રાઈક જેવા નિર્ણયોએ રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરી છે.
મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલનો દ્રષ્ટિકોણ: યુવાનો માટે પ્રેરણારૂપ ભારત
કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે જણાવ્યું હતું કે, વડનગરની પવિત્ર ભૂમિએ વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીને દેશપ્રેમ, સાદગી અને રાષ્ટ્રહિત માટે સમર્પિત થવાની સૌપ્રથમ પ્રેરણા આપી છે. આજે ભારત સમગ્ર દુનિયા માટે અનંત તકોનો દેશ બની ગયો છે. જે દેશના યુવાનો અગાઉ રોજગારીની શોધમાં વિદેશ જવા મજબૂર હતા, તે જ ભારત આજે વિશ્વનો સૌથી મોટો ટેલેન્ટ પૂલ બની ગયો છે. ટેક્નોલોજી ક્ષેત્રે ભારતની હરણફાળનો ઉલ્લેખ કરતા તેમણે કહ્યું કે ડિજિટલ પેમેન્ટથી લઈને સ્પેસ ટેક્નોલોજી સુધી ભારત સમગ્ર દુનિયામાં પોતાનો ડંકો વગાડી રહ્યું છે. 4 કરોડ પરિવારોને પાકાં આવાસ મળ્યા છે અને 'સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ' હવે એક રાષ્ટ્રીય આંદોલન બની ચૂક્યું છે. બ્રિક્સ સમિટ જેવી આંતરરાષ્ટ્રીય મંચો પર ભારતનું નેતૃત્વ દેશને 'વિશ્વમિત્ર' તરીકે પ્રસ્થાપિત કરી રહ્યું છે.
બાઈક રેલીનું પ્રસ્થાન અને અન્ય મહાનુભાવોની ઉપસ્થિતિ
મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી એકનાથ શિંદે અને કેન્દ્રીય મંત્રી અનુપ્રિયા પટેલે પણ આ પ્રસંગે હાજરી આપીને વડાપ્રધાનની 'લાસ્ટ માઈલ ડિલિવરી' નીતિ અને આર્થિક સિદ્ધિઓની પ્રશંસા કરી હતી. કાર્યક્રમનું વિશેષ આકર્ષણ 'અનંત અનાદિ વડનગરથી આધ્યાત્મિક વારાણસી' સુધીની ભવ્ય બાઈક રેલી રહી હતી. કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ અને મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે લીલી ઝંડી આપી ૨૫૦ થી વધુ યુવા બાઈકર્સની આ રેલીને પ્રસ્થાન કરાવ્યું હતું. મહાનુભાવોએ શર્મિષ્ઠા ઘાટ પરથી એક કળશમાં પવિત્ર જળ ગ્રહણ કર્યું હતું, જેને આ બાઈકર્સ વારાણસી લઈ જઈને કાશી વિશ્વનાથ મહાદેવને અર્પણ કરશે. આ યાત્રા બંને ઐતિહાસિક નગરો વચ્ચેનો આધ્યાત્મિક સેતુ વધુ મજબૂત બનાવશે.
સ્વચ્છતા અભિયાન અને પર્યાવરણ જતન
કાર્યક્રમના અંતિમ ચરણમાં, ગૃહમંત્રી અમિત શાહે વડનગર રેલવે સ્ટેશન ખાતે સ્વચ્છતા અભિયાનમાં સક્રિયપણે જોડાઈને જાતે શ્રમદાન કર્યું હતું અને નાગરિકોને પોતાનું પરિસર સ્વચ્છ રાખવા માટે એક પ્રેરણાદાયક સંદેશ આપ્યો હતો. આ ઉપરાંત, પર્યાવરણના જતન અને સંરક્ષણ માટે ચાલી રહેલા ‘એક પેડ મા કે નામ’ અભિયાન અંતર્ગત સ્ટેશન પરિસરમાં વૃક્ષારોપણ પણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ સમગ્ર અને ઐતિહાસિક કાર્યક્રમમાં નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી, ઉર્જા મંત્રી ઋષિકેશ પટેલ સહિત રાજ્ય સરકારના અનેક મંત્રીઓ, સામાજિક અગ્રણીઓ અને વિશાળ સંખ્યામાં સ્થાનિક નગરજનો ઉત્સાહપૂર્વક ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
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