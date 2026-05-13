અમદાવાદના માણેકચોક જવે્લરી બજારમાં કેમ સન્નાટો છવાયો?, વેપારીઓ આવું બોલ્યા....
આ અપીલ બાદ માણેક ચોકમાં કેવો છે માહોલ અને વેપારી શું કહી રહ્યા છે. જાણો વિગતે...
Published : May 13, 2026 at 4:33 PM IST
અમદાવાદ : શહેરનું માણેકચોક બજાર, ભારતનું બીજા નંબરનું સૌથી મોટું જવેલરી બજાર છે. આ માણેક ચોક બજાર 600 વર્ષ જૂનું બજાર છે. વડાપ્રધાન મોદીએ આગામી એક વર્ષ સુધી "સોનુ ખરીદવાનું ટાળો" એવી અપીલ કરી છે. જેના લીધે માણેકચોક સોનાના બજારમાં સન્નાટો છવાયો છે. આ અપીલ બાદ માણેક ચોકમાં કેવો છે માહોલ અને વેપારી શું કહી રહ્યા છે. જાણો વિગતે...
માણેકચોક મજૂર મહાજન મંડળના પ્રમુખ ચિનુભાઈ અંબાલાલે જણાવ્યું હતું કે, "માણેક ચોકમાં સોના ચાંદીનું બજાર 128 વર્ષ જૂનું બજાર છે. આ બજારમાં લોકો વર્ષોથી સોના ચાંદીના ઘરેણા ખરીદે છે. અહીંયા જુના સોના વેચવા માટે લોકો આવતા હોય છે. વડાપ્રધાન મોદીએ એક બે વર્ષ સુધી એક વર્ષ સુધી ઓછા સોના માટે અપીલ કરી છે તે અસર બજારમાં જોવા મળી રહી છે. ગ્રાહકો સોનાની ખરીદારી તો કરશે, પરંતુ જુના સોનામાંથી જ નવા ઘરેણા બનાવી લેશે."
તેમણે વધુુમાં જણાવ્યું કે, "આ જ અનુસંધાનમાં સોના પર 6% ઘટીને 15% થયું છે. એના કારણે આજે સોના ચાંદીના ભાવમાં વધારો થયો છે. સોનાનો ભાવ ગઈકાલે 1 લાખ 52 હજાર હતો અને આજે 1 લાખ 60 સુધી પહોંચી જશે. જ્યારે ચાંદીનો ભાવ રુ.2,70,000 પર પહોંચી ગયો છે. મંદીને કારણે કારીગરોને કામ ઓછું મળશે, એના પર આર્થિક અસર પડશે. અત્યારે 220 દુકાનો અહીંયા કાર્યરત છે."
વેપારી અંકિત સોનીએ જણાવ્યું હતું કે, "વડાપ્રધાન મોદીની અપીલથી લોકોને કોઈ ફરક નહીં પડે, જેને સોનું ખરીદવાનું છે તેઓ ખરીદશે જ અને લગ્ન પ્રસંગમાં પણ આપશે. અમે વડાપ્રધાન મોદીની અપીલને સમર્થન આપીએ છીએ."
શેહઝાદ મેમણ જણાવ્યું હતું કે, "માણેકચોક જૂનામાં જૂનુ બજાર છે. વડાપ્રધાન અપીલ કરી તેની બજારમાં અસર પડી રહી છે. જેથી રોજીરોટી પર અસર પડી શકે છે. કારીગરોને ધરે બેસવાનો વારો આવ્યો છે. ગ્રાહકો વધારે ગિફ્ટ માટે સોના ચાંદીના ઘરેણા ખરીદતા હતા તે હવે બંધ થઈ જશે. જેેને જરુર પડશે તે માટે લગ્ન માટે સોનાની ખરીદી કરશે. અમે સવારથી દુકાન ખોલીને બેઠા છીએ પરંતુ ગ્રાહકો જ આવતા નથી. સોનાના ભાવમાં વધારો થઈ ગયો છે. જે વસ્તું 500થી હજારથી મળતી હતી કે 5,000 સુધી પહોંચી ગઈ છે. આ લોકો હવે કેવી રીતે ખરીદશે. એ લોકોને હવે અનેક તફલીફનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે."
વેપારી હનીફ મેમણે જણાવ્યું હતું કે, "લગ્ન ગાળાની સીઝન આવે છે તો અમારે થોડી ઘણી ભીડ રહે છે. થોડી ઘણી ગ્રાહકોની ભીડ પણ ન રહે અને એવી આર્થિક પરિસ્થિતિ થઈ જશે કે દુકાનના ખર્ચા નહીં નીકળે. કારીગરોનો પગાર નહીં થાય અને મંદીના કારણે બહુ જ મુશ્કેલીઓ પડશે."
ગ્રાહક શેખ અહેમદ મિયાંએ જણાવ્યું હતું કે, "અમે અવારનવાર માણેકચોકમાંથી સોનાની ખરીદી કરવા માટે આવીએ છીએ. સોનાના ભાવના લીધે અત્યારે માર્કેટમાં મંદી છે. અમે પણ ખરીદી કરવા માટે આવ્યા છીએ, પરંતુ હવે સોનાના ભાવમાં વધારો થઈ ગયો છે, એટલે બહુ જ વિચારીને સોનું ખરીદવું પડશે. માણેકચોક બજારમાં સન્નાટો જોવા મળી રહ્યો છે, થોડા સમયમાં આવી સ્થિતિ રહેશે તો દુકાનો બંધ કરવાનો વારો આવી જશે."
