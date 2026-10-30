'જો ગિનિસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડવાળાને બોલાવ્યા હોય તો રેકોર્ડ બન્યો હોત, બનાસકાંઠાના ભીલડીમાં પીએમ મોદીની ખાટલા સભા
બે દિવસ ગુજરાતની મુલાકાતે આવેલા પીએમ મોદીએ શુક્રવારે બનાસકાંઠાના ભીલડીમાં રોડ શો કરી સભા સંબોધી હતી.
Published : October 30, 2026 at 8:06 PM IST
બનાસકાંઠાઃ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આજથી બે દિવસ ગુજરાતના પ્રવાસે છે. જેમાં પ્રથમ દિવસે શુક્રવારે વડાપ્રધાન મોદીએ બનાસકાંઠાના ભીલડીમાં રોડ શો કરી સભા સંબોધી હતી. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ બનાસ ડેરીના ET-IVF લેબોરેટરી અને ભારત બોવાઇન બ્રીડિંગ એન્ડ રિસર્ચ સેન્ટર કેટલ ફાર્મની મુલાકાત લીધી લઈને આધુનિક પશુ સંવર્ધન અને સંશોધન કેન્દ્રનું લોકાર્પણ કર્યું હતું.
રોડ શો પૂરો કરીને કાર્યક્રમ સ્થળે પહોંચેલા વડાપ્રધાન મોદીનું અભિવાદન થયા બાદ વડાપ્રધાને સંબોધનની શરુઆત કરી હતી, જેમાં કહ્યું કે, બનાસકાંઠાએ તો વટ પાડી દીધો. દુનિયામાં આટલી મોટી ખાટલા સભા ક્યારેય નહીં થઈ હોય. સભામાં બધા લોકો ચારપાઈ પર બેઠેલા છે. મોદીએ કહ્યું, જો ગિનિસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડવાળાને બોલાવ્યા હોય તો આ ઘટના રેકોર્ડમાં નોંધાઈ ગઈ હોત.
વડાપ્રધાને આડકતરી રીતે કોંગ્રેસ ઉપર પ્રહાર કરીને કહ્યું કે, કેટલાક લોકો દેશને મુશ્કેલીમાં જોવા માંગે છે, દેશમાં સંકટ આવે છે ત્યારે તેમને ખુશી મળે છે. તેનું તાજુ ઉદાહરણ ઈરાન યુદ્ઘ છે. ત્યારે આ લોકોએ અફવા ફેલાવી અને ગેસ અને ખાતર નહીં મળે. આર્ટિફિશિયલ લાઈનો લગાવી દીધી. કારણ કે તેઓ વડાપ્રધાન મોદીને બદનામ કરાવા માંગે છે. યુદ્ઘના કારણે ખાતરની કિંમત વધી પણ સરકારે તેનો બોજ ખેડૂતો પર નથી પડવા દીધો. દુનિયામાં 3 હજારમાં જે યુરિયાની બોરી મળે છે તે ભારતના ખેડૂતોને સરકાર માત્ર 300માં અને ડીએપી દુનિયામાં 5 હજારમાં મળે છે પરંતુ ખેડૂતોને તે 1350 રુપિયામાં સરકાર આપી રહી છે.
વડાપ્રધાન મોદીના સંબોધન સમયે એક લાગણીશીલ ઘટના બની, જેમાં તેમણે ભાષણ સમયે હાથમાં ફોટો ફ્રેમ લઈને બાળકી ઉપર નજર જતા કહ્યું કે, આ બાળકીએ મને હરાવી દીધો. ક્યારની એ ફોટો લઈને ઉભી છે એના હાથ દુખે છે. એસપીજી તેની પાસેથી આ ફોટો ફ્રેમ લઈ આવો. આમ એસપીજીના કમાન્ડે આ ફોટો ત્યાં જઈને સ્વીકારી.
આમ મોદીએ લાખોની જનમેદનીમાં પણ પોતાની સંવેદનશીલતા વ્યક્ત કરી હતી. જે દીકરીનો ફોટો ફ્રેમ વડાપ્રધાને સ્વીકાર્યો તેને કહ્યું કે મારું નામ સીમા પરમાર છે અને હું ખીમાણા ગામની છે. અત્યારે અભ્યાસ કરી રહી છું. ચાર દિવસમાં નરેન્દ્ર મોદી વડાપ્રધાનનો આ ફોટો ફ્રેમ બનાવ્યો છે, જોકે તેને કહ્યું કે બધાની વચ્ચે ચિંતા કરી ફોટો ફ્રેમ વડાપ્રધાને સ્વીકારી જેનાથી મને ખૂબ જ ખુશી છે.
વડાપ્રધાને બનાસ ડેરી અને તેના કાર્યની ભારે પ્રશંસા કરી હતી. સાથે જ કહ્યું આજે મને થોડું અતડું લાગતું હતું કે મને શંકરભાઇ ચૌધરીએ પ્રાધનમંત્રી સાહેબ કહ્યા પણ મને તો આપણા નરેન્દ્રભાઇ કહે એમાં જ મજા આવે. એમાં જ મારી છાતી ફુલાઇ જાય છે. દરેક ગુજરાતીએ મને બહુ શીખવાડ્યું છે.
વડાપ્રધાને કહ્યું અહીંયા મોટી વયના લોકો છે તેમને યાદ હશે 25 વર્ષ પહેલા હું આવતો હતો ત્યારે વીજળી પાણીની સમસ્યા હતી. ખેડૂતો મારા વિરૂદ્ઘ આંદોલન કરતા હતા. આખરે તમે મારી પ્રાર્થના માની. આજે પણ કહું છું પાણી બચાવવાનું છે અને વીજળી પણ બચાવવાની છે.
ભીલડીમાં વડાપ્રધાન મોદીના કાર્યક્રમને લઈને પશુપાલકોમાં પણ અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો. મહિલા પશુપાલકોએ PM મોદીના કાર્યક્રમને લઈ ખુશી વ્યક્ત કરી હતી. પશુપાલક મહિલાઓએ કહ્યું કે, આજે અમને મોદી સાહેબના દર્શન થયા છે. એટલે કે PM મોદીના કાર્યક્રમમાં મોદી સાહેબને જોવા અને સાંભળવા માટે મોટી સંખ્યામાં ખેડૂત પશુપાલકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
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