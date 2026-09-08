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'ભારત માતા કી જય કરે અને પછી પિચકારી મારે', નવસારીમાં PM મોદીએ માવો ખાઈને જ્યાં-ત્યાં પિચકારી મારતા લોકોને શું કહ્યું?

PM મોદીએ નવસારીવાસીઓને સ્વચ્છતાનો સંદેશ આપ્યો હતો. આ સાથે જ નવસારી જિલ્લાને TB મુક્ત કરવાની પણ હાકલ કરી હતી.

PM મોદીની નવસારી સભાની તસવીર
PM મોદીની નવસારી સભાની તસવીર (youtube/ Narendra Modi)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 8, 2026 at 5:02 PM IST

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નવસારી: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આજે ગુજરાતના પ્રવાસે છે. વડોદરાની મુલાકાત બાદ તેઓ સાંજે તેઓ નવસારીમાં પહોંચ્યા હતા. અહીં તેમણે ભાજપના AIથી સજ્જ હાઇટેક કાર્યાલય 'નમો કમલમ'નું ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું અને અહીં ઉપસ્થિત લોકોને પણ સંબોધન કર્યું હતું. દરમિયાન તેમણે નવસારીવાસીઓને સ્વચ્છતાનો સંદેશ આપ્યો હતો. આ સાથે જ નવસારી જિલ્લાને TB મુક્ત કરવાની પણ હાકલ કરી હતી.

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ નવસારીમાં નવા ભાજપના કાર્યાલયનું ઉદ્ઘાટન કર્યા બાદ ભાજપના કાર્યકરોને યાદ કરતા કહ્યું કે, "પક્ષના કાર્યકરોને મળવું એ મારા માટે હંમેશા એક યાદગાર પ્રસંગ હોય છે. આ એક એવી ક્ષણ છે જે ખૂબ જ ઉત્સાહથી ભરેલી હોય છે. અને આજે, મને ખરેખર આનંદ છે કે મને આપણા કાર્યકરોને મળવાની અને તેમની સાથે વાતચીત કરવાની તક મળી. મને પૂરો વિશ્વાસ છે કે આ કાર્યાલયમાં બેઠેલા પક્ષના કાર્યકરો સમગ્ર નવસારી જિલ્લાને એક પરિવાર તરીકે જોશે. તેઓ આ નવી ઇમારતમાંથી તાજા ઉત્સાહ અને જોશથી ભરપૂર થઈને બહાર નીકળશે, અને માનશે કે: 'અહીંના દરેક નાગરિકનો આપણા પર હક છે, અને આપણે તેમના નમ્ર સેવકો છીએ.'..."

જિલ્લાને TB મુક્ત કરવા વિશે PM મોદીએ કહ્યું કે, TB ભયંકર બીમારી નથી, બરાબર 6 મહિના એક દર્દીની કાળજી લેવામાં આવે તો 6 મહિનામાં તે ટીબી TB મુક્ત થઈ શકે. આખી દુનિયામાં TB મુક્ત થવામાં ભારત સફળતા પૂર્વક આગળ વધી રહ્યું છે પણ નવસારી જિલ્લાનો મારો કાર્યકર્તા 'અમે નવસારીને ટીબી મુક્ત કરીને રહીશું' એવો સંકલ્પ કરે એનો મતલબ એવો થયો કે તમે આવનારી પેઢીઓનું ક્લ્યાણ કરી રહ્યા છો.

પ્રધાનમંત્રીએ નવસારીમાં સરકારી યોજનાના લાભ વિશે વાત કરતા કહ્યું કે, "આ રેકડીવાળા ભાઈઓ વહેલી સવારે નીકળે, વ્યાજે પૈસા ઉછીના આપતા ભાઈના ઘરે જાય, માન-અપમાન સહન કરીને પણ તેની પાસેથી ₹1,000 ઉછીના લે છે. તે ₹1,000 લઈને જથ્થાબંધ બજારમાં જાય છે, માલ ખરીદે અને લારી ભરે. આખો દિવસ લારી લઈને માલ વેચે અને સાંજે પાછો તે ભાઈના ઘરે જઈને જેણે 1,000 માંગ્યા હોય અને ₹900 આપ્યા હોય, અને ફરી પાછો રાત્રે પહોંચે અને પેલો ભાઈ ₹800 અને બીજા ₹100 વધારેને બીજા ₹1,000 માંગી લે. વ્યાજના બોજમાં લારી-ગલ્લાવાળા મારા ભાઈ-બહેનો દબાયેલા હતા. એક પણ રૂપિયો બચે નહીં. માંડ કરીને રાત્રે રોટલા ભેગા થાય. આપણે નક્કી કર્યું કે ભાઈ એની ઈમાનદારી પર શંકા ન કરો. કોઈપણ ગેરંટી વગર એમને બેંકમાંથી ખાતુ ખોલીને પેમેન્ટ આપવાની અને ડિજિટલ પેમેન્ટની વ્યવસ્થા કરી. આજે લાખો રેકડી, લારી-ગલ્લાવાળા ભાઈઓ-બહેનો છે જેમને પહેલીવાર 15000ની લોન મળી હોય બરાબર સમય પર ભરપાઈ કરી હોય તો પાછળથી 30,000 અને 50,000ની લોન મળી. પહેલા કુટુંબના એકને મળતી હવે બેને મળવા લાગી. લારી-ગલ્લા હતા હવે પાક્કી દુકાન થઈ ગઈ. પહેલા એક દિવસનો માલ લાવતા હવે અઠવાડિયાનો માલ લાવતા થઈ ગયા. પહેલા એક પૈસો બચાવતા હવે 12 પૈસા બચાવતા થઈ ગયા. જિંદગી બદલાઈ ગઈ દોસ્તો. એક યોજના જીવન કેવી રીતે બદલે એમાં મારા નવસારી જિલ્લાના ભાઈ-બહેનો, કાર્યકર્તા નક્કી કરે. એક લારી-ગલ્લાવાળો એવો નહીં હોય જે યોજનાથી બાકાત રહે. યોજના લાગે નાની પણ જેણે સમાજના સુખ-દુઃખ સમજ્યા હોય એને ખબર પડે યોજના કેટલી કામની હોય છે.

સ્વચ્છતાને લઈને વડાપ્રધાને કહ્યું કે, "હાલમાં જ, શ્રાવણ મહિનામાં, આપણે ભગવાન શિવની પૂજા કરી. હવે ગણપતિ બાપ્પા, અને ગણપતિ બાપ્પામાંથી નવરા પડ્યા નથી કે લક્ષ્મીજી પધાર્યા નથી, દુર્ગાજી પધાર્યા નથી, અને પછી નવરાત્રીનો જયજયકાર. આ સ્વચ્છતા આ વખતની નવરાત્રીમાં કેટલી શોભશે તેનો તમે અંદાજ કરી શકો. આ વખતે દિવાળીના દીવા કેટલા ચમકશે તે આ સ્વચ્છતાથી દેખાશે. જો ગણપતિ બાપ્પા પ્રસન્ન થતા હોય, નવરાત્રીનો તહેવાર આનંદ-ઉત્સવથી ઉજવાતો હોય અને દિવાળીના સમયે આપણો દીવો ઝળહળતો હોય તો ભાઈઓ સ્વચ્છતા એ આપણે સ્વભાવ બનાવો જોઈએ કે નહીં. એના માટે જિલ્લો જે પણ કંઈ કરે, ગમે તે થાય હું ગંદકી નહીં કરું. મારા દ્વારા ગંદકી નહીં થાય. આપણે ગંદકી કરવાનું બંધ કરીએ તો સ્વચ્છતાનું અભિયાન ચલાવવું પડે? આપણે નવસારીને સ્વચ્છ રાખવો છે. આ કામ આપણા બધાનું છે માત્ર સફાઈ કરનાર 5-50 લોકોના માથે બધુ ન નાખી દેવાય. એ તો સેવા કરે છે. ગંદકી ન કરવાની જવાબદારી આપણી છે. આપણા ઘરમાં પણ માતા કેટલી સ્વચ્છતા રાખે છે, એક છોકરો ઘરમાં કંઈને કંઈ ગંદુ કર્યા કરતો હોય તો માતાને દુઃખ થાય કે નહીં? અહીં સૌરાષ્ટ્રના પણ ઘણા લોકો રહે છે. મને ખબર નથી કે અહીં માવાની ટેવ આવી છે કે નહીં. જો આવી હોય તો પછી ભારત માતાની કી જય કરે અને પિચકારી મારે. કેન્સરના ડોક્ટર કહે છે કે આ માવાથી મુક્તિ અપાવો."

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