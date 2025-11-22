ETV Bharat / state

વાપીમાં પ્લમ્બરે ડોક્ટરના ઘરમાં ઘુસી છરીની અણીએ સોનાની લૂંટ મચાવી, પોલીસ આરોપીને ઝડપી પાડ્યો

પોલીસે આરોપી પાસેથી લૂંટાયેલ સોનાની અઢી લાખની ચેઇન પણ કબ્જે કરી હતી. આ ઘટનાઓ બાદ સમગ્ર વિસ્તારમાં ચકચાર મચી જવા પામી છે.

આરોપીને સાથે રાખી રી–કન્સ્ટ્રક્શન હાથ ધરાયું
આરોપીને સાથે રાખી રી–કન્સ્ટ્રક્શન હાથ ધરાયું (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 22, 2025 at 3:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

વલસાડ : વાપીના ચલા વિસ્તારમાં આવેલી ભાગ્યોદય સોસાયટીના ડોક્ટર પરિવારના ઘરે થયેલી લૂંટકાંડમાં પકડાયેલા પ્લમ્બર આરોપીને આજે સવારે વાપી ટાઉન પોલીસ સ્થળ પર લઈ જઈ સમગ્ર ઘટનાનું રી–કન્સ્ટ્રક્શન કર્યું હતું. પોલીસે આરોપી પાસેથી લૂંટાયેલ સોનાની અઢી લાખની ચેઇન પણ કબ્જે કરી હતી. આ ઘટનાઓ બાદ સમગ્ર વિસ્તારમાં ચકચાર મચી જવા પામી છે.

પાણી માંગવાની આડમાં હુમલો

મળતી માહિતી મુજબ, વાપીના ભાગ્યોદય સોસાયટીના જયમ બંગલામાં રહેતા તબીબ અને તેમના પરિવાર સાથે છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી ઓળખાણમાં રહેલો સનાતન બેરા નામનો પ્લમ્બર લૂંટનો પ્લાન બનાવી ઘરમાં ઘૂસ્યો હતો. તબીબ ઘરે ન હોય તે સમયે તેણે તેમની પત્ની પાસે પાણી માગ્યું અને તે સમયે તેમના ગળા ઉપર ચાકુ વડે હુમલો કર્યો હતો.

આરોપીને સાથે રાખી રી–કન્સ્ટ્રક્શન હાથ ધરાયું (ETV Bharat Gujarat)

હુમલાની બૂમાબૂમ સાંભળી ઘરની અંદર હાજર 75 વર્ષીય વૃદ્ધા પણ આવી પહોંચતાં, આરોપીએ તેમના ગળામાંથી લગભગ બે લાખની સોનાની ચેઇન આંચકી લીધી હતી. હુમલા બાદ બંને મહિલાઓ ગંભીર રીતે ઘાયલ થઈ ગઈ હતી.

બાલ્કનીથી ટેરેસ ઉપર ચડી સંતાયેલો આરોપી

બૂમાબૂમ સાંભળીને આસપાસના રહેવાસીઓ દોડી આવ્યા બાદ ગભરાયેલા સનાતન બેરા ભાગવા માટે બંગલાના પહેલા માળે ગયેલો અને બેડરૂમની બાલ્કનીમાંથી સીધો ટેરેસ પર ચડી છુપાઈ ગયો હતો, પરંતુ ઘટનાની જાણ થતાં વાપી ટાઉન પોલીસના પી.આઈ. મયુર પટેલ અને તેમની ટીમ સ્થળ પર પહોંચી ગઈ હતી અને થોડા જ સમયમાં પ્લમ્બરને દબોચી લીધો હતો. પોલીસે ચકાસણી દરમિયાન તેની ખિસ્સામાંથી સોનાની ચેઇન કબ્જે કરી હતી.

પોલીસની કડક કાર્યવાહી
પોલીસની કડક કાર્યવાહી (ETV Bharat Gujarat)

આરોપીને સાથે રાખી રી–કન્સ્ટ્રક્શન હાથ ધરાયું

આજે સવારે પોલીસે સનાતન બેરાને સાથે રાખી ચલા વિસ્તારમાં આવેલા બંગલામાં જઈ સમગ્ર ઘટનાની કડીઓ જોડતા રી–કન્સ્ટ્રક્શન કર્યું હતું. પોલીસે પસંદગીના દરેક સ્થળ રસોડું, બેડરૂમ, બાલ્કની અને ટેરેસની તપાસ કરી અને આરોપી પાસેથી તમામ માહિતી મેળવી હતી. આરોપી સામે લૂંટ, હુમલો અને અન્ય ગંભીર ગુનાઓ દાખલ કરવામાં આવ્યા છે.

ત્રણ વર્ષથી તબીબ પરિવાર સાથે સંપર્કમાં હતો

મળતી માહિતી મુજબ, સનાતન બેરા છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી તે જ ઘરમાં પ્લમ્બિંગ કામે જતો હતો. ઘટનાથી એક દિવસ પૂર્વે પણ તે ડોક્ટરની આંખમાં કશુંક પડ્યું છે કહી દવા માંગવા ગયો હતો. પરંતુ ક્લિનિક જવાની ના પાડી સીધી દવા લખાવી લઈ ગયો હતો. બીજા જ દિવસે ડોક્ટર ઘરે ન હોય તે સમયે તેણે ફરી સંપર્ક કરી હુમલો કરી લૂંટને અંજામ આપ્યો હતો. હાલ વાપી ટાઉન પોલીસે તેની પાછળના હેતુ, અગાઉની પ્રવૃત્તિઓ અને કોઈ અન્ય સહયોગી છે કે નહીં તેની તપાસ શરૂ કરી છે.

રી–કન્સ્ટ્રક્શન હાથ ધરાયું
રી–કન્સ્ટ્રક્શન હાથ ધરાયું (ETV Bharat Gujarat)

પોલીસે આગળની કાર્યવાહી તેજ કરી

આ લૂંટકાંડ બાદ પોલીસે દ્રઢપણે પગલા લઈને આરોપીને ઝડપથી પકડી લેવો સફળતા માની રહી છે. ઘટનાથી વિસ્તારમાં સુરક્ષા અંગે ચર્ચા શરૂ થઈ છે અને આગામી દિવસોમાં પોલીસ ચેકિંગ તથા પેટ્રોલિંગ વધુ સખત કરવામાં આવશે તેમ અનુમાન કરવામાં આવી રહ્યું છે.

આ પણ વાંચો...

  1. દાહોદમાં ભીક્ષાના બહાને લૂંટ કરતી મહિલા ટોળકી ઝડપાઈ, પોલીસની કડક કાર્યવાહી
  2. અમદાવાદમાં પોલીસની હની ટ્રેપ, આરોપીને રિવરફ્રન્ટ મળવા બોલાવીને બુરખામાં જઈને મહિલા પોલીસે પકડ્યો

TAGGED:

VALSAD CRIME
VALSAD POLICE
PLUMBER ATTACKED VAPI
VAPI
VALSAD NEWS

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સ: અન્ય ભાષાઓ આપણી આદિવાસી ઓળખ પર અસર કરી રહી છે: સથુપતિ પ્રસન્ના શ્રી

Ramoji Excellence Awards: 'પત્રકારત્વમાં ઉદ્દેશ્ય વધુ મહત્વપૂર્ણ છે' - ગ્રામીણ પત્રકાર જયદીપ હાર્દિકર

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ: "માનવ તસ્કરીમાંથી 10,000થી વધુ લોકોને બચાવ્યા" પલ્લવીએ કહ્યું 'આ ક્ષેત્ર પસંદ કરવું સરળ નહોતું'

ડૉ. માધવી લતાને મળ્યો રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ; જાણો તેમને વિશ્વનો સૌથી ઊંચો ચેનાબ પુલ બનાવવાની તક કેવી રીતે મળી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.