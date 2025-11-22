વાપીમાં પ્લમ્બરે ડોક્ટરના ઘરમાં ઘુસી છરીની અણીએ સોનાની લૂંટ મચાવી, પોલીસ આરોપીને ઝડપી પાડ્યો
પોલીસે આરોપી પાસેથી લૂંટાયેલ સોનાની અઢી લાખની ચેઇન પણ કબ્જે કરી હતી. આ ઘટનાઓ બાદ સમગ્ર વિસ્તારમાં ચકચાર મચી જવા પામી છે.
વલસાડ : વાપીના ચલા વિસ્તારમાં આવેલી ભાગ્યોદય સોસાયટીના ડોક્ટર પરિવારના ઘરે થયેલી લૂંટકાંડમાં પકડાયેલા પ્લમ્બર આરોપીને આજે સવારે વાપી ટાઉન પોલીસ સ્થળ પર લઈ જઈ સમગ્ર ઘટનાનું રી–કન્સ્ટ્રક્શન કર્યું હતું. પોલીસે આરોપી પાસેથી લૂંટાયેલ સોનાની અઢી લાખની ચેઇન પણ કબ્જે કરી હતી. આ ઘટનાઓ બાદ સમગ્ર વિસ્તારમાં ચકચાર મચી જવા પામી છે.
પાણી માંગવાની આડમાં હુમલો
મળતી માહિતી મુજબ, વાપીના ભાગ્યોદય સોસાયટીના જયમ બંગલામાં રહેતા તબીબ અને તેમના પરિવાર સાથે છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી ઓળખાણમાં રહેલો સનાતન બેરા નામનો પ્લમ્બર લૂંટનો પ્લાન બનાવી ઘરમાં ઘૂસ્યો હતો. તબીબ ઘરે ન હોય તે સમયે તેણે તેમની પત્ની પાસે પાણી માગ્યું અને તે સમયે તેમના ગળા ઉપર ચાકુ વડે હુમલો કર્યો હતો.
હુમલાની બૂમાબૂમ સાંભળી ઘરની અંદર હાજર 75 વર્ષીય વૃદ્ધા પણ આવી પહોંચતાં, આરોપીએ તેમના ગળામાંથી લગભગ બે લાખની સોનાની ચેઇન આંચકી લીધી હતી. હુમલા બાદ બંને મહિલાઓ ગંભીર રીતે ઘાયલ થઈ ગઈ હતી.
બાલ્કનીથી ટેરેસ ઉપર ચડી સંતાયેલો આરોપી
બૂમાબૂમ સાંભળીને આસપાસના રહેવાસીઓ દોડી આવ્યા બાદ ગભરાયેલા સનાતન બેરા ભાગવા માટે બંગલાના પહેલા માળે ગયેલો અને બેડરૂમની બાલ્કનીમાંથી સીધો ટેરેસ પર ચડી છુપાઈ ગયો હતો, પરંતુ ઘટનાની જાણ થતાં વાપી ટાઉન પોલીસના પી.આઈ. મયુર પટેલ અને તેમની ટીમ સ્થળ પર પહોંચી ગઈ હતી અને થોડા જ સમયમાં પ્લમ્બરને દબોચી લીધો હતો. પોલીસે ચકાસણી દરમિયાન તેની ખિસ્સામાંથી સોનાની ચેઇન કબ્જે કરી હતી.
આરોપીને સાથે રાખી રી–કન્સ્ટ્રક્શન હાથ ધરાયું
આજે સવારે પોલીસે સનાતન બેરાને સાથે રાખી ચલા વિસ્તારમાં આવેલા બંગલામાં જઈ સમગ્ર ઘટનાની કડીઓ જોડતા રી–કન્સ્ટ્રક્શન કર્યું હતું. પોલીસે પસંદગીના દરેક સ્થળ રસોડું, બેડરૂમ, બાલ્કની અને ટેરેસની તપાસ કરી અને આરોપી પાસેથી તમામ માહિતી મેળવી હતી. આરોપી સામે લૂંટ, હુમલો અને અન્ય ગંભીર ગુનાઓ દાખલ કરવામાં આવ્યા છે.
ત્રણ વર્ષથી તબીબ પરિવાર સાથે સંપર્કમાં હતો
મળતી માહિતી મુજબ, સનાતન બેરા છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી તે જ ઘરમાં પ્લમ્બિંગ કામે જતો હતો. ઘટનાથી એક દિવસ પૂર્વે પણ તે ડોક્ટરની આંખમાં કશુંક પડ્યું છે કહી દવા માંગવા ગયો હતો. પરંતુ ક્લિનિક જવાની ના પાડી સીધી દવા લખાવી લઈ ગયો હતો. બીજા જ દિવસે ડોક્ટર ઘરે ન હોય તે સમયે તેણે ફરી સંપર્ક કરી હુમલો કરી લૂંટને અંજામ આપ્યો હતો. હાલ વાપી ટાઉન પોલીસે તેની પાછળના હેતુ, અગાઉની પ્રવૃત્તિઓ અને કોઈ અન્ય સહયોગી છે કે નહીં તેની તપાસ શરૂ કરી છે.
પોલીસે આગળની કાર્યવાહી તેજ કરી
આ લૂંટકાંડ બાદ પોલીસે દ્રઢપણે પગલા લઈને આરોપીને ઝડપથી પકડી લેવો સફળતા માની રહી છે. ઘટનાથી વિસ્તારમાં સુરક્ષા અંગે ચર્ચા શરૂ થઈ છે અને આગામી દિવસોમાં પોલીસ ચેકિંગ તથા પેટ્રોલિંગ વધુ સખત કરવામાં આવશે તેમ અનુમાન કરવામાં આવી રહ્યું છે.
