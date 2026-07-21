ગીર ગઢડાના ધોકડવા ગામે પ્લોટ કૌભાંડ! 30 વર્ષ જૂના સરકારી રેકોર્ડમાં કથિત ચેડાં કરી વિધવાનો પ્લોટ વેચી દેવાનો આક્ષેપ
ગામ નમૂના નંબરમાં ફરિયાદીના નામ પર ચેકો મારી અન્યનું નામ ચડાવ્યાનો આરોપ; મગનભાઈ ઢોલા, તત્કાલીન તલાટી કમ મંત્રી સહિત અન્ય સામે પોલીસમાં ગુનો નોંધાયો.
Published : July 21, 2026 at 3:14 PM IST
ગીરસોમનાથ: ગીર સોમનાથ જિલ્લાના ગીર ગઢડા તાલુકાના ધોકડવા ગામમાં નવા ગામતળના પ્લોટની માલિકી અંગે ગંભીર કથિત ગેરરીતિ સામે આવી છે. વર્ષ 1996માં ફાળવાયેલા સરકારી પ્લોટના રેકોર્ડમાં ચેડાં કરી ફરિયાદીના નામને દૂર કરીને અન્ય વ્યક્તિનું નામ દાખલ કરાયું હોવાના આક્ષેપ સાથે ગીર ગઢડા પોલીસ સ્ટેશનમાં ભારતીય ન્યાય સંહિતાની વિવિધ કલમો હેઠળ ગુનો નોંધાતા સમગ્ર વિસ્તારમાં ચર્ચા જાગી છે.
ગીર ગઢડા પોલીસમાં નોંધાયેલ ફરિયાદ અનુસાર ધોકડવા ગામના રહેવાસી મગનભાઈ મુળુભાઈ ઢોલા, તે સમયના તત્કાલીન તલાટી કમ મંત્રી તથા તપાસ દરમિયાન સામે આવતા અન્ય જવાબદારો સામે ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે.
ફરિયાદી રેખાબેન વીરાજીભાઈ વાઘેલા (ઉં. 75), રહેવાસી ધોકડવા ગામે પોલીસને જણાવ્યું છે કે, વર્ષ 1996માં ધોકડવા ગામના સર્વે નં. 117માં આવેલા નવા ગામતળમાં તેમને 143.29 ચોરસ મીટરનો પ્લોટ ફાળવવામાં આવ્યો હતો. આ ફાળવણી ગામ નમૂના નં. 2ની નોંધ નં. 864 તથા તાલુકા નોંધ નં. 860માં નોંધાયેલી હતી. બાદમાં પરિવારિક સંજોગોને કારણે તેઓ કેટલાક વર્ષો માટે વતન સિદ્ધપુર ખાતે રહેવા ગયા હતા.
વર્ષ 2024 દરમિયાન તેઓ પોતાના પ્લોટ પર પહોંચ્યા ત્યારે ત્યાં ગીતાબેન રાજુભાઈ વાઢેર દ્વારા બાંધકામ ચાલી રહ્યું હોવાનું જોવા મળ્યું હતું. વિરોધ કરતાં ગીતાબેને આ પ્લોટ મગનભાઈ મુળુભાઈ ઢોલા પાસેથી ખરીદ્યો હોવાનું જણાવ્યું હતું. ત્યારબાદ ફરિયાદી તલાટી કમ મંત્રી પાસે પહોંચ્યા ત્યારે પણ પ્લોટ મગનભાઈના નામે હોવાનું જણાવાયું હતું.
આ ઘટનાથી શંકા જતાં ફરિયાદી તથા તેમના પરિવારજનોએ જૂના સરકારી રેકોર્ડ અને ગામ નમૂના નં. 2ની નકલો મેળવતા ચોંકાવનારી વિગતો સામે આવી હતી. ફરિયાદ મુજબ, મૂળ નોંધમાં ફરિયાદીના નામ પર ચેકો મારી મગનભાઈ મુળુભાઈ ઢોલાનું નામ દાખલ કરવામાં આવ્યું હતું અને બાદમાં પ્લોટ ગીતાબેન રાજુભાઈ વાઢેરના નામે દર્શાવવામાં આવ્યો હતો. આ સમગ્ર પ્રક્રિયા ફરિયાદીની જાણ બહાર કરવામાં આવી હોવાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે.
ફરિયાદમાં એવો પણ આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે કે સરકારી રેકોર્ડમાં કથિત ખોટી નોંધો કરીને પ્લોટની માલિકી બદલવામાં આવી અને ત્યારબાદ ખોટા દસ્તાવેજોના આધારે વેચાણ કરવામાં આવ્યું. આ મામલે જવાબદારો સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવા તેમજ પોતાનો પ્લોટ પરત અપાવવાની માંગણી ફરિયાદીએ કરી છે.
ગીર ગઢડા પોલીસે ફરિયાદના આધારે ભારતીય ન્યાય સંહિતાની કલમ 336(2), 338, 336(3), 340(2), 337, 201 સહિતની જોગવાઈઓ હેઠળ ગુનો નોંધી સમગ્ર પ્રકરણની તપાસ શરૂ કરી છે. તપાસ દરમિયાન તે સમયના સરકારી રેકોર્ડ, ગામ નમૂના, દસ્તાવેજી પુરાવા અને સંબંધિત અધિકારીઓની ભૂમિકા અંગે પણ તપાસ કરવામાં આવશે. સમગ્ર મામલાની સત્યતા હવે પોલીસ તપાસ બાદ સ્પષ્ટ થશે.
ઉના વિભાગના DYSP મહાદેવ ચૌધરી દ્વારા જણાવાયું હતું કે, હાલ આ સમગ્ર ઘટના બાબતે ગીર ગઢડા પોલીસ દ્વારા ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે અને વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.
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