યુસુફ પઠાણને પ્લોટ આપવાનો મામલોઃ VMC સામાન્ય સભામાં મંજૂરી મળે તે પહેલાં વિરોધ, 30 પાનાના પુરાવા સાથે રજૂઆત
VMCની સામાન્ય સભામાં આ દરખાસ્તને મંજૂરી આપવાની પ્રક્રિયા આગળ વધે તે પહેલાં જ 'વિશ્વામિત્રી બચાવો સમિતિ'એ વિરોધનો મોરચો ખોલ્યો છે.
Published : November 17, 2026 at 10:51 AM IST
વડોદરા: તાંદલજા વિસ્તારમાં આવેલી વડોદરા મહાનગરપાલિકા (VMC)ની માલિકીની કરોડો રૂપિયાની જમીન પૂર્વ ક્રિકેટર અને પશ્ચિમ બંગાળના બહેરામપુરના સાંસદ યુસુફખાન મહેમુદખાન પઠાણને ફાળવવાના પ્રસ્તાવને લઈને વિવાદ વધુ વકર્યો છે. આગામી 18 નવેમ્બર, 2026ના રોજ મળનારી VMCની સામાન્ય સભામાં આ દરખાસ્તને મંજૂરી આપવાની પ્રક્રિયા આગળ વધે તે પહેલાં જ 'વિશ્વામિત્રી બચાવો સમિતિ'એ વિરોધનો મોરચો ખોલ્યો છે. સમિતિના પ્રમુખ કિશોર શર્મા, સંજય વાઘેલા અને એડવોકેટ શૈલેષભાઈ અમીને 16 નવેમ્બરના રોજ ગુજરાત સરકારના શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગના સચિવ એમ. થેન્નારસન (IAS) તથા VMC કમિશનરને 30 પાનાના દસ્તાવેજી પુરાવા સાથે પત્ર પાઠવી દરખાસ્ત રદ કરવાની માગ કરી છે.
તાંદલજાના પ્લોટને લઈને શું છે સમગ્ર વિવાદ?
તાંદલજા વિસ્તારમાં આવેલી ટી.પી. સ્કીમ નંબર 22ના ફાઇનલ પ્લોટ નંબર 90ની કુલ 978 ચોરસ મીટર જમીનને લઈને આ વિવાદ ઊભો થયો છે. સમિતિના જણાવ્યા મુજબ, આ જમીન વર્ષ 2012થી યુસુફ પઠાણ દ્વારા માગવામાં આવી રહી હતી. જમીનની વર્તમાન બજાર કિંમત અંદાજે રૂ. 20 કરોડ હોવાનું જણાવવામાં આવી રહ્યું છે. જોકે, રાજ્ય સરકારના મંત્રીમંડળની 12/08/2026ના રોજ યોજાયેલી બેઠક અને શહેરી વિકાસ વિભાગના 13/08/2026ના ઠરાવના આધારે આ જમીન આશરે રૂ. 5 કરોડમાં ફાળવવાની ગોઠવણ કરવામાં આવી હોવાનો સમિતિનો આક્ષેપ છે.
આ દરખાસ્ત મુજબ, કુલ 978 ચોરસ મીટરમાંથી 500 ચોરસ મીટર જમીન 99 વર્ષ માટે ભેટ સ્વરૂપે આપવાની અને બાકીની 478 ચોરસ મીટર જમીન વુડા (VUDA)ની વેલ્યુએશન કમિટી દ્વારા નક્કી કરાયેલા ભાવના 55 ટકા ભાવે ફાળવવાની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. એટલે કે બાકીની જમીનના મૂલ્યાંકનમાં 45 ટકા રાહત આપવાની દરખાસ્ત છે. સમિતિના જણાવ્યા અનુસાર, આ દરખાસ્ત 15/10/2026ના રોજ સ્થાયી સમિતિમાં સર્વાનુમતે મંજૂર કરવામાં આવી હતી. હવે 18 નવેમ્બરે મળનારી સામાન્ય સભામાં તેને આખરી મંજૂરી મળે છે કે નહીં તેના પર સૌની નજર છે.
એડવોકેટ શૈલેષ અમીને સરકાર અને તંત્ર સામે ઉઠાવ્યા સવાલો
આવેદનપત્ર આપ્યા બાદ એડવોકેટ અને વિશ્વામિત્રી બચાવો સમિતિના સભ્ય શૈલેષ અમીને જણાવ્યું હતું કે, યુસુફખાન મહેમુદખાન પઠાણ વર્ષ 2012થી તાંદલજા ટીપી-22નો 978 ચોરસ મીટરનો પ્લોટ માગી રહ્યા હતા. તેમના જણાવ્યા મુજબ, કોર્પોરેશન દ્વારા આ જમીનની બજાર કિંમત રૂ. 20 કરોડ નક્કી કરવામાં આવી છે. તેમ છતાં રાજ્ય સરકાર દ્વારા 12 ઓગસ્ટ, 2026ના રોજ મંત્રીમંડળની બેઠક યોજીને 500 ચોરસ મીટર જમીન 99 વર્ષ માટે ભેટ સ્વરૂપે અને બાકીની 478 ચોરસ મીટર જમીન 55 ટકા કિંમત વસૂલીને આપવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે.
શૈલેષભાઈ અમીને સવાલ ઉઠાવ્યો હતો કે, વડોદરામાં અનેક અર્જુન એવોર્ડ વિજેતા અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે દેશનું પ્રતિનિધિત્વ કરનારા ખેલાડીઓ છે, તો પછી માત્ર યુસુફ પઠાણ માટે જ આવી ખાસ જોગવાઈ શા માટે કરવામાં આવી? તેમણે આ નિર્ણય પાછળના કારણો અંગે પણ સવાલો કર્યા હતા.
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાત સરકારે આ જમીન ફાળવવા માટે લેન્ડ ડિસ્પોઝલ રેગ્યુલેશન-2002ના નિયમ-13નો આધાર લીધો છે, પરંતુ સમિતિના મતે આ નિયમમાં યુસુફ પઠાણને આ રીતે જમીન ફાળવવાની કોઈ જોગવાઈ દેખાતી નથી. તેમના આક્ષેપ મુજબ, નિયમનું ખોટું અર્થઘટન કરીને જાહેરહિત વિના ગેરબંધારણીય નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. દરખાસ્તમાં આ ફાળવણીને ભવિષ્યમાં અન્ય ખેલાડીઓ માટે દાખલો ન ગણવાની શરત મૂકવામાં આવી હોવાનો પણ તેમણે ઉલ્લેખ કર્યો હતો. આ જોગવાઈને લઈને તેમણે સરકાર સામે સવાલો ઉઠાવ્યા હતા અને સામાન્ય સભા પહેલાં દરખાસ્ત પાછી ખેંચવાની માગ કરી હતી.
સમિતિએ રજૂ કરેલા પાંચ મુખ્ય કાયદાકીય અને બંધારણીય મુદ્દા
વિશ્વામિત્રી બચાવો સમિતિએ પોતાના 30 પાનાના આવેદનપત્રમાં પાંચ મુખ્ય મુદ્દાઓ રજૂ કરીને સમગ્ર જમીન ફાળવણી પ્રક્રિયા સામે વાંધો નોંધાવ્યો છે.
1. લેન્ડ ડિસ્પોઝલ રેગ્યુલેશન-2002ના નિયમ-13નો ઉપયોગ
સમિતિના જણાવ્યા અનુસાર, વર્ષ 2002ના લેન્ડ ડિસ્પોઝલ રેગ્યુલેશનના નિયમ-13 હેઠળ વિશેષ કિસ્સામાં જમીન ફાળવવાની જોગવાઈનો ઉપયોગ માત્ર ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ, શૈક્ષણિક કે સંશોધન સંસ્થા, ધાર્મિક ટ્રસ્ટ, અંધ-બહેરાની સંસ્થા અથવા જાહેર સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ જેવા સમાજોપયોગી હેતુઓ માટે થઈ શકે છે. જ્યારે નિયમ-3 મુજબ કોમર્શિયલ કે રહેણાંક પ્લોટની ફાળવણી માટે જાહેર હરાજી, ટેન્ડર અથવા જાહેરાતની પ્રક્રિયા જરૂરી હોવાનું સમિતિએ જણાવ્યું છે. આ કિસ્સામાં આવી પ્રક્રિયાનું પાલન કરવામાં આવ્યું નથી એવો સમિતિનો આક્ષેપ છે.
2. વર્ષ 2014માં નામંજૂર દરખાસ્તને 2026માં મંજૂરી કેમ?
સમિતિએ રજૂઆતમાં જણાવ્યું છે કે આ નિયમો 2 ફેબ્રુઆરી, 2008થી અમલમાં આવ્યા હતા. આ જ કાયદા હેઠળ ગુજરાત સરકારે 9 જૂન, 2014ના રોજ ખાસ કિસ્સામાં યુસુફ પઠાણને જમીન આપવાની દરખાસ્ત નામંજૂર કરી હતી. તેમ છતાં 12 વર્ષ બાદ ફરીથી આ જ કાયદાનો આધાર લઈને જમીન ફાળવવાની મંજૂરી આપવામાં આવી હોવાનો સમિતિએ વિરોધ કર્યો છે. સમિતિએ આ નિર્ણય પાછળ ક્રિકેટમાં યોગદાન ઉપરાંત પશ્ચિમ બંગાળના બહેરામપુરના સાંસદ તરીકેના રાજકીય સમીકરણો જવાબદાર હોવાની આશંકા પણ વ્યક્ત કરી છે.
3. ગુજરાત હાઈકોર્ટના આદેશના અનાદરનો આક્ષેપ
સમિતિના પત્ર મુજબ, વર્ષ 2012થી આ પ્લોટ પર કથિત ગેરકાયદે કબજાનો મુદ્દો રહ્યો છે. દબાણ હટાવવાની નોટિસ સામે યુસુફ પઠાણે ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં રિટ અરજી (SCA/18072/2024) કરી હતી. સમિતિએ જણાવ્યું છે કે 21 ઓગસ્ટ, 2025ના રોજ હાઈકોર્ટે આ અરજી ફગાવી હતી અને અરજદારને કથિત ગેરકાયદે કબજાવાળી જમીન પર કબજો ચાલુ રાખવાની મંજૂરી આપી શકાય નહીં તેવી નોંધ કરી હતી. તેમ છતાં દબાણ દૂર કરવાની કાર્યવાહી કરવાને બદલે એ જ જમીન ફાળવવાની પ્રક્રિયા આગળ વધારવામાં આવી હોવાનો સમિતિનો આક્ષેપ છે. આ સમગ્ર પ્રક્રિયાને સમિતિએ કોર્ટના આદેશના અનાદર સમાન ગણાવી છે.
4. બંધારણના આર્ટિકલ 15, 16 અને 17ના ભંગનો મુદ્દો
સમિતિએ દરખાસ્તમાં મૂકવામાં આવેલી 'પૂર્વ દૃષ્ટાંત ન ગણવાની શરતે'ની જોગવાઈ સામે પણ વાંધો ઉઠાવ્યો છે. સમિતિના જણાવ્યા મુજબ, આ શરત અન્ય મેડલ વિજેતા અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે દેશનું પ્રતિનિધિત્વ કરનારા ખેલાડીઓ સાથે ભેદભાવ ઊભો કરે છે. સમિતિએ આ જોગવાઈને ભારતના બંધારણના આર્ટિકલ 15, 16 અને 17 હેઠળના સમાનતાના અધિકારના ભંગ સાથે જોડીને રજૂઆત કરી છે.
5. સરકારી દસ્તાવેજો જાહેર ન કરાયા હોવાનો અને દંડ વસૂલાતનો મુદ્દો
સમિતિએ વધુમાં સવાલ ઉઠાવ્યો છે કે, 12 ઓગસ્ટ, 2026ના રોજ મળેલી કેબિનેટ બેઠકમાં આ જમીન ફાળવણીની દરખાસ્ત કોણે રજૂ કરી હતી, બેઠકની મિનિટ્સમાં શું નોંધાયું હતું અને 13 ઓગસ્ટનો સત્તાવાર ઠરાવ શું છે, તે અંગેની વિગતો આજદિન સુધી નગરજનો કે ચૂંટાયેલા સભાસદો સમક્ષ જાહેર કરવામાં આવી નથી. આ ઉપરાંત, સમિતિના આક્ષેપ મુજબ, આશરે 14 વર્ષના કથિત ગેરકાયદે કબજા બદલ કરોડો રૂપિયાની દબાણ લાગત અને વ્યાજ વસૂલ્યા વિના જમીન સોંપવાની તૈયારી કરવામાં આવી રહી છે.
આ તમામ મુદ્દાઓને આધારે વિશ્વામિત્રી બચાવો સમિતિએ શહેરી વિકાસ વિભાગના સચિવ અને VMC કમિશનરને લેખિત રજૂઆત કરી છે. સમિતિએ જમીન ફાળવણીની દરખાસ્તની કાયદેસરતા અંગે સવાલો ઉઠાવીને સામાન્ય સભામાં તેને મંજૂરી ન આપવામાં આવે અને હાલની દરખાસ્ત તાત્કાલિક પાછી ખેંચવામાં આવે તેવી માગ કરી છે.
વડોદરા મહાનગરપાલિકાની 18 નવેમ્બરે મળનારી સામાન્ય સભા પહેલાં યુસુફ પઠાણના પ્લોટનો વિવાદ વધુ ગરમાયો છે. એક તરફ જમીન ફાળવણીની દરખાસ્તને સ્થાયી સમિતિની મંજૂરી મળી ચૂકી છે, તો બીજી તરફ વિશ્વામિત્રી બચાવો સમિતિએ 30 પાનાના દસ્તાવેજી પુરાવા સાથે સરકાર અને મ્યુનિસિપલ તંત્ર સમક્ષ કાયદાકીય તથા બંધારણીય સવાલો ઊભા કર્યા છે.
સમિતિએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે જો આ દરખાસ્ત રદ નહીં થાય અને સામાન્ય સભામાં બહુમતીના જોરે તેને મંજૂર કરવામાં આવશે, તો નિર્ણય માટે જવાબદાર લોકો સામે કાયદાકીય અને ફોજદારી કાર્યવાહીનો માર્ગ અપનાવવામાં આવશે. હવે સામાન્ય સભામાં આ મુદ્દે શું નિર્ણય લેવાય છે અને સરકાર તથા VMC તંત્ર સમિતિના વાંધાઓનો શું જવાબ આપે છે તે જોવું મહત્વપૂર્ણ રહેશે.
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