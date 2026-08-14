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ગુજરાત હાઈકોર્ટનો મહત્વનો ચુકાદો - ઘરમાં પત્તાં રમવા એ ગુનો નથી જો તેમાં નફાનું તત્વ શામેલ ન હોય

અમદાવાદના એક ઘરમાં જુગાર રમાતો હોવાના કેસમાં નોંધાયેલી FIR મુદ્દે હાઈકોર્ટે મહત્વનો ચુકાદો આપ્યો

અમદાવાદના એક ઘરમાં જુગાર રમાતો હોવાના કેસમાં નોંધાયેલી FIR મુદ્દે હાઈકોર્ટે મહત્વનો ચુકાદો આપ્યો
અમદાવાદના એક ઘરમાં જુગાર રમાતો હોવાના કેસમાં નોંધાયેલી FIR મુદ્દે હાઈકોર્ટે મહત્વનો ચુકાદો આપ્યો (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 14, 2026 at 7:30 PM IST

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અમદાવાદ: અમદાવાદના શાલિગ્રામ-2 ખાતે એક ખાનગી મકાનમાં જુગાર રમાતો હોવાની માહિતીના આધારે કરવામાં આવેલી પોલીસ કાર્યવાહી અને નોંધાયેલી FIR મામલે ગુજરાત હાઈકોર્ટે મહત્વપૂર્ણ ચુકાદો આપ્યો છે. જસ્ટિસ પી. એમ. રાવલે જ્યોલભાઈ નિલેશભાઈ શાહ સહિતના અરજદારો સામે આનંદનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલી FIR અને તેની અનુસંધાનમાં ચાલી રહેલી કાર્યવાહી રદ કરી છે.

આ કેસમાં પોલીસને માહિતી મળી હતી કે, પ્રહલાદનગર-સેટેલાઈટના શાલિગ્રામ-2માં મકાન નંબર 83ના આઠમા માળે જુગાર રમાઈ રહ્યો છે. ત્યારબાદ પોલીસ દ્વારા દરોડો પાડવામાં આવ્યો હતો. પોલીસને મકાનની અંદર પાંચ વ્યક્તિઓ બેઠેલી મળી હતી અને ટેબલ પરથી પત્તા તથા અલગ-અલગ રંગના સિક્કા મળી આવ્યા હતા. જેના આધારે ગુજરાત પ્રિવેન્શન ઓફ ગેમ્બલિંગ એક્ટની કલમ 4 અને 5 હેઠળ FIR નોંધવામાં આવી હતી.

અરજદારો તરફથી સિનિયર એડ્વોકેટ તેજસ એમ. બારોટે દલીલ કરી હતી કે, FIRના પ્રથમદર્શી વાંચનથી ગુજરાત જુગાર અધિનિયમની કલમ 4ના જરૂરી તત્વો સાબિત થતા નથી. જે મકાનમાં દરોડો પાડવામાં આવ્યો હતો તે ‘કૉમન ગેમિંગ હાઉસ’ની વ્યાખ્યામાં આવતું નથી અને મકાનનો ઉપયોગ કોઈ વ્યક્તિ દ્વારા જુગારના નફા કે લાભ માટે કરવામાં આવતો હોવાનો કોઈ પુરાવો પણ નથી. તેથી FIR અને તેની અનુસંધાનની કાર્યવાહી રદ કરવાની માંગ કરવામાં આવી હતી. તેજસ બારોટે વધુમાં કોર્ટ સમક્ષ રજૂઆત કરી હતી કે પોલીસ દ્વારા મકાનમાં પ્રવેશ અને સર્ચ કરવામાં આવે તે પહેલાં પણ તેને ‘કૉમન ગેમિંગ હાઉસ’ હોવાની શંકા માટે પૂરતા આધાર હોવા જરૂરી હતા. ખાસ સર્ચ વોરંટ જારી કરતી વખતે સક્ષમ સત્તાધિકારીએ જરૂરી તપાસ અને તથ્યોના આધારે સંતોષ મેળવ્યો ન હોવાનું પણ દલીલ કરવામાં આવ્યું હતું.

બીજી તરફ, રાજ્ય સરકાર તરફથી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે મકાન ‘કૉમન ગેમિંગ હાઉસ’ તરીકે ઉપયોગમાં લેવાતું હતું કે નહીં તે પુરાવાનો વિષય છે. પોલીસને સ્થળ પરથી પત્તા અને અલગ-અલગ રંગના સિક્કા મળી આવ્યા હોવાથી પ્રથમદર્શી રીતે જુગાર અંગેની કાર્યવાહી યોગ્ય હોવાનું જણાવાયું હતું. જોકે, હાઈકોર્ટે સમગ્ર FIR અને ચાર્જશીટના દસ્તાવેજોનું અવલોકન કર્યા બાદ નોંધ્યું કે મકાનનો ઉપયોગ માલિક અથવા ત્યાં રહેતી વ્યક્તિ દ્વારા નફો કે લાભ મેળવવા માટે ‘કૉમન ગેમિંગ હાઉસ’ તરીકે કરવામાં આવતો હોવાનો કોઈ પુરાવો નથી. કોર્ટના અવલોકન મુજબ માત્ર ખાનગી મકાનમાં પત્તા રમતા લોકો મળી આવે, પત્તા અને સિક્કા મળી આવે અથવા વ્યક્તિઓના ખિસ્સામાંથી રોકડ મળી આવે એટલા આધારે મકાનને ‘કૉમન ગેમિંગ હાઉસ’ કહી શકાય નહીં.

કોર્ટે ખાસ સર્ચ વોરંટ અંગે પણ મહત્વપૂર્ણ નોંધ કરી હતી. કાયદા મુજબ આવા વોરંટ પહેલાં સક્ષમ સત્તાધિકારીએ જરૂરી તપાસ કરીને મકાન ‘કોમન ગેમિંગ હાઉસ’ હોવાની શંકા માટે સારા આધાર હોવાનો સંતોષ મેળવવો જરૂરી છે. આ કેસમાં પોલીસને રાત્રે 11:52 વાગ્યે માહિતી મળી અને માત્ર 23 મિનિટ બાદ, એટલે કે રાત્રે 12:15 વાગ્યે, વોરંટ મેળવીને પોલીસ કાર્યવાહી માટે નીકળી હતી. હાઈકોર્ટે આ બાબતને ધ્યાનમાં લઈને કહ્યું કે તપાસ અત્યંત ઔપચારિક અથવા અપૂરતી રહી હોવાનું જણાય છે. હાઈકોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું કે કાયદા હેઠળ મળેલી સત્તાનો ઉપયોગ સાવચેતીપૂર્વક થવો જોઈએ અને કાયદાની મર્યાદા ઓળંગીને કરવામાં આવેલી કાર્યવાહી વ્યક્તિ માટે ‘પર્સિક્યુશન’નું સાધન બની શકે નહીં. માત્ર ખાનગી એપાર્ટમેન્ટમાં કેટલાક લોકો જુગાર રમતા હોવાની માહિતીથી, FIRમાં ‘કોમન ગેમિંગ હાઉસ’ અંગે જરૂરી આરોપો કે તત્વો ન હોય ત્યારે ગુનો રચાતો નથી. આ તમામ બાબતોને ધ્યાનમાં રાખીને ગુજરાત હાઈકોર્ટે અરજદારોની અરજી મંજૂર કરી હતી અને આનંદનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલી FIR તેમજ તેની અનુસંધાનમાં ચાલી રહેલી કાર્યવાહી અરજદારો પૂરતી રદ કરી દીધી છે.

અરજદાર પક્ષના સિનિયર એડવોકેટ તેજસ બારોટે રજૂઆત કરતા જણાવ્યું હતું કે ખાનગી જગ્યાએ પત્તા રમાયા હોવા માત્રથી તેને કાયદાકીય રીતે ‘કૉમન ગેમિંગ હાઉસ’ કહી શકાય નહીં અને ગુનો સાબિત કરવા માટે કાયદામાં નિર્ધારિત જરૂરી તત્વો તથા પુરાવા હોવા આવશ્યક છે. હાઈકોર્ટના આ ચુકાદાથી ખાનગી મકાનમાં જુગારના કેસોમાં ‘કૉમન ગેમિંગ હાઉસ’ની કાયદાકીય આવશ્યકતા અંગે મહત્વપૂર્ણ સ્પષ્ટતા થઈ છે.

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