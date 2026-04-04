પ્લાસ્ટિકના દહનથી વીજળી અને કાર્બન મેળવતો ભાવનગરના વિદ્યાર્થીનો અનોખો પ્રોજેક્ટ
પ્લાસ્ટિકમાંથી વીજળી ઉત્પન્ન કરતો પ્રોજેકટ, પ્રદૂષણ ના ફેલાય તથા રાખ અને કાર્બનનો પણ થાય છે ઉપયોગ
Published : April 4, 2026 at 4:52 PM IST
ભાવનગર: આજના ગ્લોબલાઇઝેશનના યુગમાં ઉર્જા એ ખૂબ જ મહત્વની જરૂરિયાત બની ગઈ છે. પર્યાવરણને નુકસાન ન પહોંચાડતાં વીજળી ઉત્પન્ન કરવી એ સૌથી મોટો પડકાર છે. આવા સમયે ભાવનગરની સર ભાવસિંહજી પોલિટેકનિક કોલેજ (BPTI) ના અંતિમ વર્ષના વિદ્યાર્થીઓએ એક અનોખો પ્રોજેક્ટ તૈયાર કર્યો છે. આ પ્રોજેક્ટમાં પ્લાસ્ટિકના દહનથી વીજળી તૈયાર થાય છે, સાથે જ તેની રાખ અને કાર્બનનો પણ વિવિધ કામોમાં ઉપયોગ કરી શકાય છે. સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે, આ પ્રક્રિયામાં વાતાવરણ પ્રદૂષિત થતું નથી.
પ્લાસ્ટિક આજે વૈશ્વિક ચિંતાનો વિષય બન્યું છે. એક વાર ફેંકી દેવાયેલું પ્લાસ્ટિક 200 વર્ષ સુધી નાશ પામતું નથી. તેને સળગાવવામાં આવે તો ભારે પ્રમાણમાં ઝેરી ધુમાડો ફેલાય છે. આ સમસ્યાનો ઉકેલ શોધતાં મિકેનિકલ વિભાગના છઠ્ઠા સેમેસ્ટરના વિદ્યાર્થી વિપુલ સોલંકી અને તેમના સાથીદારોએ ‘વેસ્ટ પ્લાસ્ટિક ટુ એનર્જી’ પ્રોજેક્ટ તૈયાર કર્યો છે.
પ્રોજેક્ટ કેવી રીતે કામ કરે છે?
વિપુલ સોલંકીએ જણાવ્યું કે, “અમે એક ખાસ પ્રકારનું બોક્સ (ચેમ્બર) બનાવ્યું છે. તેમાં પ્લાસ્ટિકને સળગાવવામાં આવે છે. આ ચેમ્બરની ફરતે સોલાર પેનલો ગોઠવવામાં આવી છે. પ્લાસ્ટિક સળગવાથી જે અગ્નિ અને ઉષ્મા ઉત્પન્ન થાય છે, તેની અસર સોલાર પેનલો પર થાય છે અને તેના દ્વારા વીજળી ઉત્પન્ન થાય છે.”
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, “અગ્નિની ઉપર એક ચીમની (પીવીસી પાઇપ) રાખવામાં આવી છે. આ ચીમની મારફતે તમામ ધુમાડો એક અલગ બોક્સમાં મોકલવામાં આવે છે. ત્યાં ધુમાડામાંથી રાખ અને કાર્બન અલગ થાય છે. આ રાખનો ઉપયોગ રોડ નિર્માણ અને અન્ય બાંધકામના કામોમાં કરી શકાય છે. કાર્બનને પ્રોસેસ કરીને વિવિધ ઉદ્યોગોમાં વાપરી શકાય છે.”
પ્રદૂષણમુક્ત અને ઓછા ખર્ચનો પ્રોજેક્ટ
આ પ્રોજેક્ટની સૌથી મોટી ખાસિયત એ છે કે તેમાં કોઈ પ્રકારનું પ્રદૂષણ ફેલાતું નથી. સામાન્ય રીતે પ્લાસ્ટિક સળગાવવાથી જે ઝેરી ગેસ બહાર આવે છે, તે આ ચીમનીની મદદથી કેદ કરી લેવામાં આવે છે અને તેનો ઉપયોગી ઉત્પાદનોમાં રૂપાંતર થાય છે.
આ પ્રોજેક્ટનો ખર્ચ પણ ખૂબ જ ઓછો છે. વિપુલ સોલંકીએ જણાવ્યું કે, “અમે આ પ્રોજેક્ટ માત્ર 400થી 500 રૂપિયાના ખર્ચે તૈયાર કર્યો છે. તેમાં સોલાર પેનલ, કેપેસીટર, નાનો પંખો, પીવીસી પાઇપ અને અન્ય સામગ્રીનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે.”
આ પ્રોજેક્ટનું મહત્વ
આ પ્રોજેક્ટ એક સાથે ત્રણ મોટી સમસ્યાઓનો ઉકેલ રજૂ કરે છે:
પ્લાસ્ટિક કચરાનો નાશ : 200 વર્ષ સુધી ન નાશ પામતા પ્લાસ્ટિકનો સુરક્ષિત રીતે નિકાલ.
ઉર્જા ઉત્પાદન : પ્રદૂષણ વિના વીજળીનું ઉત્પાદન.
ઉપયોગી કચરો : રાખ અને કાર્બનનો રોડ નિર્માણ અને અન્ય ઉદ્યોગોમાં ઉપયોગ.
શિક્ષકોનો અભિગમ
કોલેજના શિક્ષક જે. આર. વાઘેલાએ આ પ્રોજેક્ટ અંગે ગૌરવ વ્યક્ત કર્યું. તેમણે જણાવ્યું કે, “અમારા વિદ્યાર્થીઓએ પ્રોજેક્ટ ફેરમાં આંખે ઉડીને વળગે તેવો પ્રોજેક્ટ રજૂ કર્યો છે. પ્લાસ્ટિક વેસ્ટમાંથી વીજળી પેદા કરવાની આ એક સરાહનીય પહેલ છે. સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે, આ પ્રક્રિયામાં રાખ અને કાર્બનનો પણ ઉપયોગ થઈ જાય છે, તેથી કોઈ પણ પ્રકારનો કચરો બાકી રહેતો નથી.”
આ નાના સ્તરનો પ્રોજેક્ટ આવનારા સમયમાં મોટા ઔદ્યોગિક સ્તરે ઉપયોગી સાબિત થઈ શકે છે, જો તેને વધુ વિકસાવવામાં આવે અને યોગ્ય ટેકનોલોજીનો ઉમેરો કરવામાં આવે.
