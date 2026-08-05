સુરેન્દ્રનગર: 1000 વર્ષ જૂનો ઐતિહાસિક વઢવાણનો ગઢ જર્જરીત, ઉતારી લેવાની તજવીજ શરૂ; રિનોવેશન કરાશે
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના વઢવાણ શહેરનો 1000 વર્ષ જૂનો અને ઐતિહાસિક ગઢ ભારે વરસાદના કારણે જર્જરીત થઈ ગયો છે.
Published : August 5, 2026 at 12:30 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના વઢવાણ શહેરનો 1000 વર્ષ જૂનો અને ઐતિહાસિક ગઢ ભારે વરસાદના કારણે જર્જરીત થઈ ગયો છે. ધોળીપોળ અને ખાંડીપોળ નજીક ગઢના પથ્થરો નીચે પડવા લાગતા અને મોટી દુર્ઘટનાનું જોખમ ઊભું થતાં મહાનગરપાલિકા દ્વારા આ ગઢનો જોખમી ભાગ ઉતારી લેવાની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે. વઢવાણ સ્ટેટ સમયના આ પૌરાણિક વારસાની મૂળ ડિઝાઇનમાં ફેરફાર કર્યા વગર તેનું રિનોવેશન કરવા માટે સ્થાનિક રહેવાસીઓ દ્વારા ખાસ માંગ કરવામાં આવી છે.
વઢવાણનો 1000 વર્ષ જૂનો ગઢ જર્જરીત
વઢવાણ સ્ટેટ દ્વારા આશરે 1000 વર્ષ પહેલાં વઢવાણવાસીઓની રક્ષા માટે બનાવવામાં આવેલો ઐતિહાસિક ગઢ ગુજરાતમાં એક પૌરાણિક ધરોહર તરીકે ગણવામાં આવતો હતો. પરંતુ, તાજેતરમાં પડેલા ભારે વરસાદના કારણે વઢવાણના ધોળીપોળ અને ખાંડીપોળ નજીક ગઢનો ભાગ તૂટી પડ્યો છે અને ઉપરથી પથ્થરો નીચે પડવા લાગ્યા છે.
સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા ગઢનો જર્જરીત ભાગ ઉતારી લેવા માટે આર્કિટેક વિભાગને જાણ કરવામાં આવી હતી. સલામતીના ભાગરૂપે જોખમી અને જર્જરીત બનેલો ગઢનો ભાગ તોડી પાડવાની અને ઉતારી લેવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. ટુંક સમયમાં રીનોવેશનનું કામ પણ હાથ ધરવામાં આવશે. ગઢની આસપાસ કરવામાં આવેલા ગેરકાયદેસર દબાણોને દૂર કરવાની તજવીજ પણ મહાનગરપાલિકા દ્વારા હાથ ધરવામાં આવી છે. આ પૌરાણિક વારસાની મૂળ ડિઝાઇનમાં ફેરફાર કર્યા વગર રિનોવેશન કરવા માટે સ્થાનિકો તેમજ આગેવાનો દ્વારા ખાસ માંગ કરવામાં આવી છે.
"ગઢ 1000 વર્ષ જૂનો છે અને તે અત્યંત જર્જરીત થઈ ગયો હોવાથી કોઈ મોટી દુર્ઘટના સર્જાય તે પહેલાં મહાનગરપાલિકા અને આર્કિટેક વિભાગ દ્વારા તેને ઉતારી લેવાની તથા ડેવલપમેન્ટ કરવાની તજવીજ સરાહનીય છે. જો કે, એજન્સી દ્વારા ખાસ એ વાતની તકેદારી રાખવી જોઈએ કે ગઢની મૂળ ડિઝાઇનમાં કોઈ ફેરફાર ન થાય, જેથી આવનારી પેઢી પણ આ પૌરાણિક અને ઐતિહાસિક ધરોહરને તેની અસલ શૈલીમાં નિહાળી શકે." વિક્રમ દવે, પૂર્વ પ્રમુખ, વઢવાણ નગરપાલિકા
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