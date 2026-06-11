વિમાને ઉડાન ભરી પણ સપના અધૂરા રહી ગયા, અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશ દુર્ઘટનામાં જીવ ગુમાવનાર રુદ્રની વિદાયને એક વર્ષ
આ ગોઝારી વિમાન દુર્ઘટનામાં ખેડા જિલ્લાના મહેમદાવાદ તાલુકાના વણસોલી ગામના આશાસ્પદ યુવાન રુદ્ર પટેલના જીવનનો કરુણ અંત આવ્યો હતો.
Published : June 11, 2026 at 6:38 PM IST
ખેડા: અમદાવાદ ખાતે બનેલી ગોઝારી વિમાન દુર્ઘટનાને એક વર્ષ પૂર્ણ થયું છે. આ દુર્ઘટનાએ અનેક અરમાનો અને સપનાઓને રોળી નાખ્યા છે. દુર્ઘટનામાં સ્વજનો ગુમાવી ચૂકેલા અનેક પરિવારો માટે આ ઘટના દુઃસ્વપ્ન સમાન છે, જેને ભૂલી શકાતી નથી.
આ ગોઝારી વિમાન દુર્ઘટનામાં ખેડા જિલ્લાના મહેમદાવાદ તાલુકાના વણસોલી ગામના આશાસ્પદ યુવાન રુદ્ર પટેલના જીવનનો કરુણ અંત આવ્યો હતો. આંખોમાં ઉજ્જવળ કારકિર્દીના સપના સાથે લંડન જતા વિમાનમાં તેણે પ્રથમ વખત ઉડાન ભરી હતી. તેને વિદાય આપવા મિત્રો ભારે હર્ષભેર એરપોર્ટ પર પહોંચ્યા હતા. પરંતુ વિમાને ઉડાન ભરતાની સાથે જ આશાસ્પદ યુવાનનું સપનું રોળાઈ ગયું. આ વિમાન સફર તેના જીવનની પહેલી અને અંતિમ સફર સાબિત થઈ.
પરિવારજનો માટે આ દુર્ઘટના હજુ પણ ભૂલી શકાતી નથી. આખો પરિવાર હજુ ભારે આઘાતમાં છે. લાડલા દીકરાનો ફોટો પણ ઘરમાં રાખી શકે તેવી સ્થિતિમાં પરિવાર નથી. તેના પિતા મોબાઇલ સ્ટેટસમાં પણ ફોટો રાખી શકતા નથી કે ઉડતું વિમાન જોઈ શકતા નથી. માતા, પિતા, બા, દાદા, ભાઈ અને મિત્રો આંસુ રોકી શકતા નથી.
19 વર્ષીય રુદ્ર પટેલના આકસ્મિક અવસાનથી તેના માતા-પિતા, પરિવારજનો અને મિત્રોને ભારે આઘાત લાગ્યો છે. હોશિયાર અને હોનહાર પુત્રની નાની વયે અણધારી વિદાયથી માતા-પિતા અને સમગ્ર પરિવાર ભાંગી પડ્યો છે. ગોઝારી વિમાન દુર્ઘટનાએ આ પરિવારને જીવનભરનો આઘાત આપી દીધો છે.
વિદેશમાં ઉચ્ચ શિક્ષણ મેળવી કારકિર્દી બનાવવાનું સપનું હતું:
રુદ્ર પટેલના મિત્રો અને પરિવારજનોના જણાવ્યા અનુસાર તે વિજ્ઞાનનો અત્યંત હોશિયાર વિદ્યાર્થી હતો. ધોરણ 10 અને 12માં તેણે ખૂબ સારા માર્ક્સ મેળવ્યા હતા. વિદેશમાં ઉચ્ચ શિક્ષણ મેળવીને કારકિર્દી બનાવવાનું તેનું સપનું હતું. પરંતુ વિમાન દુર્ઘટનામાં તે સપનું રોળાઈ ગયું.
“એના ફોટા હજી જોવાતા નથી” – પિતા
રુદ્રના પિતા ચિરાગભાઈ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, “હજુ પણ અમને એવું લાગે છે કે આ ઘટના કાલે જ બની છે. કારણ કે હજુ હું એના ફોટા પણ જોઈ શકતો નથી. મારા દીકરાનો સ્ટેટસ પણ મુકી શકતો નથી. જ્યારે જોઉં છું ત્યારે રાત્રે ઊંઘ ઊડી જાય છે અથવા આંખમાંથી પાણી વહી જાય છે. વારંવાર સ્વભાવ ચીડિયો થઈ જાય છે. આવી ઘટનાઓ વારંવાર બને છે. અમે બધા એના માટે રોજ અડધો કલાક સુધી પ્રાર્થના કરીએ છીએ.”
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