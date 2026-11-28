રાજકોટ: 2011ની જંત્રી મુજબ વળતર સામે ખેડૂતોનો અર્ધનગ્ન વિરોધ, ચાર ગણું વળતર નહીં મળે તો મહુવા સુધી પદયાત્રાની ચીમકી
પીઠડિયાના ખેડૂતો જેતપુર મહુવા હાઇવેના જમીન સંપાદનમાં અપૂરતા વળતર સામે મેદાને ઉતર્યા, વર્ષ 2026માં પણ 2011ની જંત્રી મુજબ નજીવું વળતર ચૂકવતા ખેડૂતોમાં રોષ ભભૂક્યો છે.
Published : November 28, 2026 at 8:26 PM IST
રાજકોટ: જિલ્લાના જેતપુર તાલુકાના પીઠડિયા ગામના ખેડૂતો જેતપુર-મહુવા નેશનલ હાઇવેના જમીન સંપાદનમાં અપૂરતા વળતર સામે મેદાને ઉતર્યા છે. વર્ષ 2026માં પણ તંત્ર દ્વારા 15 વર્ષ જૂની એટલે કે વર્ષ 2011ની જંત્રી મુજબ સાવ નજીવું વળતર ચૂકવવામાં આવતા ધરતીપુત્રોમાં ભારે રોષ ભભૂકી ઉઠ્યો છે.
જેના વિરોધમાં પીઠડિયાના ખેડૂતોએ એકત્ર થઈ અર્ધનગ્ન અવસ્થામાં અનોખું વિરોધ પ્રદર્શન યોજી સરકાર સામે આક્રોશ વ્યક્ત કર્યો છે અને વર્તમાન બજાર કિંમત મુજબ ચાર ગણું વળતર નહીં મળે તો મહુવા સુધી પદયાત્રા તેમજ ઉગ્ર આંદોલન છેડવાની ચીમકી ઉચ્ચારી છે.
15 વર્ષ જૂની જંત્રી સામે ખેડૂતોનો સવાલ
ખેડૂતોનો સૌથી મોટો સવાલ એ છે કે જ્યારે બજારમાં જમીનના ભાવ વધી ગયા છે, ત્યારે 2011ની જંત્રી મુજબ વળતર કેવી રીતે યોગ્ય ગણાય?
2011માં જે જમીનની કિંમત હતી, તે 2026માં અનેક ગણી વધી ચૂકી છે. છતાં સંપાદનની પ્રક્રિયામાં જૂની જંત્રીને આધાર બનાવવામાં આવી રહ્યો છે, જેના કારણે ખેડૂતોને તેમની જમીનના બદલામાં નજીવી રકમ મળી રહી છે. ખેડૂતોનું કહેવું છે કે આ વળતરથી તેઓ ન તો બીજે જમીન ખરીદી શકે તેમ છે, ન તો પોતાના પરિવારનું ભવિષ્ય સુરક્ષિત કરી શકે તેમ છે.
જેતપુર-મહુવા નેશનલ હાઇવે માટે ખેડૂતોની ફળદ્રુપ જમીન સંપાદિત થઈ રહી છે. આ જમીન જ તેમની આજીવિકાનો એકમાત્ર આધાર છે. પેઢી દર પેઢીથી ખેતી કરતા આ પરિવારો માટે જમીન માત્ર મિલકત નથી, તે તેમની ઓળખ છે, તેમનો સ્વાભિમાન છે. તે જમીન જતી રહે તો તેમની પાસે બીજું કંઈ બચતું નથી.
અર્ધનગ્ન પ્રદર્શન: વ્યથા વ્યક્ત કરવાનો અનોખો માર્ગ
પોતાની વેદના સરકાર સુધી પહોંચાડવા માટે પીઠડિયાના ખેડૂતોએ અર્ધનગ્ન અવસ્થામાં વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું. આ પ્રદર્શન તંત્રના બહેરા કાને પોતાનો અવાજ પહોંચાડવાનો પ્રયાસ હતો.
ગામમાં એકત્ર થયેલા ખેડૂતોએ સૂત્રોચ્ચાર કરીને પોતાની માંગણીઓ રજૂ કરી હતી. વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન વાતાવરણમાં ભારે આક્રોશ જોવા મળ્યો હતો. ખેડૂતોએ સ્પષ્ટ કહ્યું હતું કે વિકાસનો વિરોધ નથી, પરંતુ વિકાસના નામે ખેડૂતો સાથે અન્યાય ન થવો જોઈએ.
ચાર ગણું વળતરની માંગ, નહીં તો પદયાત્રા
ખેડૂતોની મુખ્ય માંગ એક જ છે - વર્તમાન બજાર કિંમત મુજબ ચાર ગણું વળતર આપવામાં આવે.
ખેડૂતોએ ચીમકી ઉચ્ચારી છે કે જો તેમની માંગણી નહીં સ્વીકારાય તો આ આંદોલન પીઠડિયા પૂરતું મર્યાદિત નહીં રહે. તેઓ મહુવા સુધી પદયાત્રા કરશે અને ઉગ્ર આંદોલન છેડશે. આ પદયાત્રામાં હાઇવેથી પ્રભાવિત અન્ય ગામોના ખેડૂતો પણ જોડાય તેવી શક્યતા છે.
વિકાસ વિરુદ્ધ ન્યાયની લડાઈ
વિકાસના નામે બનતા નેશનલ હાઇવે માટે પોતાની મહામૂલી જમીન અને આજીવિકા ગુમાવી રહેલા ખેડૂતો અત્યારે ન્યાયની ગુહાર લગાવી રહ્યા છે. વર્ષ 2026માં 15 વર્ષ જૂની જંત્રી મુજબ વળતર ચૂકવવાની નીતિ સામે ધરતીપુત્રોએ આરપારની લડાઈનું રણશિંગું ફૂંક્યું છે.
ત્યારે હવે જોવાનું એ રહેશે કે તંત્ર ખેડૂતોની વેદના સમજીને યોગ્ય વળતર ચૂકવે છે કે પછી પીઠડિયાથી શરૂ થયેલું આ આંદોલન મહુવા સુધી ઉગ્ર સ્વરૂપ ધારણ કરે છે.
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