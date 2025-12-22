ETV Bharat / state

પીર મહેમુદશાહ બુખારી દાદાનો ઉર્સ મેળો આ વર્ષે ક્યારથી શરૂ થશે? મેળાને લઈને અમદાવાદથી ભડીયાદ સુધી કરાઈ તૈયારી

રાજસ્થાનના અજમેર ખાતે ખ્વાજા ગરીબ નવાઝના ઉર્સ બાદ ગુજરાતમાં સૌથી મોટો અને પ્રખ્યાત ઉર્સ તરીકે ઓળખાતો ભડિયાદ પીર દાદાનો ઉર્સ આ વર્ષે પણ હર્ષોલ્લાસથી ઉજવાશે.

ભડીયાદ પીર દરગાહ
ભડીયાદ પીર દરગાહ (ETV Bharat Gujarat)
Published : December 22, 2025 at 5:53 PM IST

અમદાવાદ: કોમી એકતાના હિમાયતી શહીદ પીર મહેમુદશાહ બુખારી દાદાનો ઉર્સ (મેળો) અમદાવાદ જિલ્લાના પોલેરા તાલુકામાં તા. 26/12/2025 થી તા. 03/01/2026 સુધી પરંપરાગત રીતે મનાવવામાં આવશે. જાણો આ વર્ષે ભડીયાદ પીરનું ઉર્સ કેવી રીતે મનાવવામાં આવશે.

ભડિયાદ પીર દરગાહ ના હાસ્તી અજય મોદીએ જણાવ્યું હતું કે, રાજસ્થાનના અજમેર ખાતે ખ્વાજા ગરીબ નવાઝના ઉર્સ બાદ ગુજરાતમાં સૌથી મોટો અને પ્રખ્યાત ઉર્સ તરીકે ઓળખાતો ભડિયાદ પીર દાદાનો ઉર્સ આ વર્ષે પણ હર્ષોલ્લાસ અને ધાર્મિક ભાવનાથી ઉજવાશે. કોમી એકતાના હિમાયતી શહીદ પીર મહેમુદશાહ બુખારી દાદાનો ઉર્ષ (મેળો) અમદાવાદ જિલ્લાના ધોલેરા તાલુકામાં તા. 26/12/2025 (રજબ ચાંદ 5)થી તા. 03/01/2026 (રજબ ચાંદ 13) સુધી પરંપરાગત રીતે મનાવવામાં આવશે. ઉર્સની શરૂઆત તા. 26/12/2025, શુક્રવારના રોજ બપોરે 2:30 કલાકે ખમાસા ગેટ, અમદાવાદથી પગપાળા સંઘ (મેદની) નીકળવાથી થશે. આ પગપાળા સંઘનું જમાલપુર દરવાજા પાસે આવેલા ભગવાન જગન્નાથ મંદિરના મહંત શ્રી દિલીપદાસજી મહારાજ દ્વારા ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવશે. જે કોમી એકતાનું ઉત્તમ ઉદાહરણ રજૂ કરે છે. ઉર્ષ દરમિયાન વિવિધ ધાર્મિક રસમો યોજાશે. તા. 30/12/2025, મંગળવાર (રજબ ચાંદ 9)ના રોજ નિશાન ચઢાવવાની રસમ, તા. 31/12/2025, બુધવાર (રજબ ચાંદ 10)ના રોજ રાત્રે સંદલ શરીફની પવિત્ર રસમ અને તા. 01/01/2026, ગુરુવાર (રજબ ચાંદ 11)ના રોજ 11મી શરીફ મનાવવામાં આવશે. તા. 02/01/2026,શુક્રવારના રોજ ઉર્ષ શરીફ યોજાશે, જ્યારે તા. 03/01/2026, શનિવારે ઉર્ષનું વિધિવત સમાપન થશે.

પીર મહેમુદશાહ બુખારી દાદાનો ઉર્સ મેળો આ વર્ષે ક્યારે ઉજવાશે? (ETV Bharat Gujarat)

આ ઉર્સમાં ગુજરાત ઉપરાંત અન્ય રાજ્યોમાંથી પણ હજારો શ્રદ્ધાળુઓ ભાગ લેવા આવે છે. ભડિયાદ પીર ગાદીપતિ અને કોમી એકતાના હિમાયતી બાવામીયાં બાપુએ યાત્રિકોને વિનંતી કરી છે કે, મેદની કમિટીએ નક્કી કરેલા માર્ગ પરથી જ યાત્રા કરવી, રેલ્વે ટ્રેક પર ન ચાલવું તેમજ ખેતરોમાં ઊગેલા પાકને નુકસાન ન પહોંચાડવું. સાથે સાથે શાંતિ, સૌહાર્દ અને સહકાર જાળવવા અપીલ કરવામાં આવી છે. ભડિયાદ પીર દાદાનો આ ઉર્સ માત્ર ધાર્મિક આસ્થા નહીં, પરંતુ સર્વધર્મ સમભાવ અને કોમી એકતાનો જીવંત સંદેશ આપતો મહત્વનો મેળો ગણાય છે.

ઉર્સ દરમિયાન દર વર્ષે અમદાવાદથી ધજા લઈ જનાર ફેઝાન ધોબીએ જણાવ્યું હતું કે, દર વર્ષે અમદાવાદના ખમાસાથી ભડીયાદ પીર માટે મેદની કાઢવામાં આવે છે. અને લાખોની સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ જોડાય છે. અને કોમી એકતાનું બહુ જ સુંદર માહોલ જોવા મળે છે. અરે જમાલપુર દરવાજા પાસે ભગવાન જગન્નાથ મંદિરના મહંત દિલીપદાસજી મહારાજ પણ આવે છે અને આ મેદનીનું સ્વાગત કરે છે. લોકો પગપાળામાં જાય છે અને પોતાની બાધાઓ માંગે છે. તેમની બાધાઓ ત્યાં પૂરી કરવામાં આવે છે.

શ્રદ્ધાળુ અને ઉર્સના આગેવાન જી.પી ચાયવાલાએ જણાવ્યું હતું કે, અમદાવાદના જમાલપુર વિસ્તારમાં ભડીયાદ પીર બાવાનો જિલ્લો આવેલો છે અને ત્યાંથી દર વર્ષે મેદની નીકળે છે અને તેનું સંચાલન અમે કરીએ છીએ. છેલ્લા 600 વર્ષથી આ ઉર્સ મનાવવામાં આવે છે. મોટી સંખ્યામાં લોકો પગપાળા ભડીયાદ જાય છે. તેમાં દલિત સમાજ, મોદી સમાજ, ધોબી સમાજ, હિન્દુ સમાજ, મુસ્લિમ સમાજના બધા લોકો ધજા લઈને જાય છે. કોમી એકતાનો બહુ જ અદભુત માહોલ જોવા મળે છે. રસ્તાઓમાં બધાને ખાવા-પીવા, જમવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે. મેડિકલની પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે. કોર્પોરેશન તરફથી તમામ પ્રકારની વ્યવસ્થા હોય છે તેની સાથે પોલીસ પ્રશાસન તરફથી પણ ખૂબ સારી વ્યવસ્થા હોય છે અને આના માટે અમે બધાએ પોલીસ પ્રશાસન અને કોર્પોરેશન દ્વારા પરમિશન માંગી છે. અમારી મીટીંગ પણ થઈ હતી અને આ વર્ષે પણ ખૂબ જ ધૂમધામથી ભડીયાદ પીરનું ઉર્સ મનાવવામાં આવશે.

