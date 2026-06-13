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પીપોદરા જીઆઇડીસી હત્યાકાંડનો ભેદ ઉકેલાયો, એલસીબી પોલીસે મુખ્ય આરોપીને મહારાષ્ટ્રનાં પુણેથી દબોચ્યો

ઘટના ૮ જૂનની રાત્રે અંદાજે ૧૦:૪૫ વાગ્યે બંસરી ટેક્ષટાઇલ પાર્કના રામકૃષ્ણ કોમ્પ્લેક્ષમાં આવેલી રત્ની મોબાઇલ શોપના ઓટલા પર બની હતી.

પીપોદરા જીઆઇડીસી હત્યાકાંડનો ભેદ ઉકેલાયો, એલસીબી પોલીસે મુખ્ય આરોપીને મહારાષ્ટ્રનાં પુણેથી દબોચ્યો
પીપોદરા જીઆઇડીસી હત્યાકાંડનો ભેદ ઉકેલાયો, એલસીબી પોલીસે મુખ્ય આરોપીને મહારાષ્ટ્રનાં પુણેથી દબોચ્યો (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 13, 2026 at 9:12 AM IST

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સુરત: માંગરોળ તાલુકાના પીપોદરા ગામે આવેલા બંસરી ટેક્ષટાઇલ પાર્કમાં ગત ૮ જૂને રાત્રે બની ચૂકેલી સનસનાટીભરી હત્યાનો ભેદ માત્ર પાંચ દિવસમાં ઉકેલાઈ ગયો છે. સુરત જિલ્લા એલસીબી પોલીસે મુખ્ય આરોપી સૂરજ ઉર્ફે સૂર્યા મરાઠીને મહારાષ્ટ્રના પુણેમાંથી ઝડપી લીધો છે.

ઘટના ૮ જૂનની રાત્રે અંદાજે ૧૦:૪૫ વાગ્યે બંસરી ટેક્ષટાઇલ પાર્કના રામકૃષ્ણ કોમ્પ્લેક્ષમાં આવેલી રત્ની મોબાઇલ શોપના ઓટલા પર બની હતી. મૃતક જીતેન્દ્ર ઉર્ફે રાજુભાઇ જોગરાજ પઢીયાર (ઉંમર ૩૯) માંગરોળના નવાપરા ખાતેની બાલાજી સોસાયટીમાં રહેતા હતા અને મૂળ રાજસ્થાનના રાજસમંદ જિલ્લાના કુકરખેડા ગામના વતની હતા. પૈસાની લેતી-દેતી અંગે બોલાચાલી થતાં આરોપીઓએ તેમના ગળામાં ચપ્પુના જીવલેણ ઘા મારી ક્રૂર હત્યા કરી હતી.

પાલોદ પોલીસ સ્ટેશનમાં હત્યાનો ગુનો નોંધાયા બાદ એલસીબીની ટીમે તપાસ હાથ ધરી હતી. ઘટના સ્થળ આસપાસના સીસીટીવી ફૂટેજ, હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સ અને ટેક્નિકલ સર્વેલન્સના આધારે પોલીસને મુખ્ય આરોપીઓ સુધી પહોંચવામાં સફળતા મળી. તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે પીપોદરા બંસરી ટેક્ષટાઇલ પાર્કમાં રહેતા સુબાલા મુરલી ગૌડા અને તેના મિત્ર સૂર્યા મરાઠીએ મળીને આ હત્યા કરી હતી.

પુણેથી અટકાયત

એલસીબીને મળેલી ચોક્કસ માહિતી અનુસાર આરોપી સૂર્યા મરાઠી (ઉર્ફે સૂર્યકાંત શિંદે, ઉંમર ૨૮) પુણે ગ્રામ્ય જિલ્લાના રાંજણ ગામ વિસ્તારના ડોકસાંગવી ગામે છુપાયો હતો. પોલીસ ટીમે તાત્કાલિક પુણે જઈને દરોડો પાડ્યો અને રૂમ નંબર ૧૮માંથી તેને ઝડપી લીધો. આરોપી મૂળ મહારાષ્ટ્રના અહમદનગર જિલ્લાના જામખેડ તાલુકાના દિઘોલ ગામનો વતની છે.

પૂછપરછ દરમિયાન સૂર્યા મરાઠીએ કબૂલાત આપી છે કે તેના મિત્ર સુબાલા મુરલી ગૌડા અને મૃતક જીતેન્દ્ર પઢીયાર વચ્ચે પૈસાની લેતી-દેતી અંગે લાંબા સમયથી વિવાદ ચાલતો હતો. સુબાલાએ જીતેન્દ્રને રસ્તામાંથી હટાવવા માટે સૂર્યાની મદદ માંગી અને બંનેએ મળીને હત્યાની યોજના ઘડી. ૮ જૂનની રાત્રે બંનેએ મળીને જીતેન્દ્રના ગળામાં ચપ્પુના ઘા કરી તેને મોતને ઘાટ ઉતાર્યા હતા.

આરોપીનો ગુનાહિત ઇતિહાસ

સુરત જિલ્લા એલસીબીના પીઆઈએ જણાવ્યું કે પકડાયેલા આરોપી સૂર્યા મરાઠીનો ગુનાહિત ઇતિહાસ છે. તેની સામે અગાઉ સરથાણા પોલીસ સ્ટેશનમાં પ્રોહિબીશન એક્ટ હેઠળ અને પાંડેસરા પોલીસ સ્ટેશનમાં સીઆરપીસી હેઠળ કેસ નોંધાયેલા છે.

હાલમાં પકડાયેલા આરોપીને આગળની કાર્યવાહી માટે પાલોદ પોલીસ સ્ટેશનને સોંપવામાં આવ્યો છે. પોલીસ સુબાલા મુરલી ગૌડાની શોધમાં લાગી છે.

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LCB POLICE ARRESTED ACCUSED
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PIPODRA GIDC
PIPODRA GIDC MURDER CASE

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