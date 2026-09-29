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પીપાવાવ કોસ્ટગાર્ડ સ્ટેશનમાં જવાને આપઘાત કરતા ચકચાર

ઘટનાને પગલે કોસ્ટગાર્ડ સ્ટેશનમાં પણ શોકનું વાતાવરણ જોવા મળ્યું હતું.

ઇન્ડિયન કોસ્ટગાર્ડમાં સિપાઈ ધાર્મિક શાંતિલાલ કોટડીયાની ફાઇલ તસવીર
ઇન્ડિયન કોસ્ટગાર્ડમાં સિપાઈ ધાર્મિક શાંતિલાલ કોટડીયાની ફાઇલ તસવીર (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 29, 2026 at 6:53 PM IST

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Updated : September 29, 2026 at 7:21 PM IST

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અમરેલી: રાજુલા તાલુકાના પીપાવાવ ખાતે આવેલા ઇન્ડિયન કોસ્ટગાર્ડ સ્ટેશનમાં એક જવાને આપઘાત કરી લેતા ચકચાર મચી ગઈ હતી. સ્ટેશનની અંદર આવેલી મેચ બિલ્ડિંગમાં બનેલી આ ઘટનાની જાણ થતાં કોસ્ટગાર્ડના અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓમાં સન્નાટો છવાઈ ગયો હતો.

મળતી માહિતી મુજબ, ધાર્મિક શાંતિલાલ કોટડીયા (ઉંમર 28), મૂળ જૂનાગઢના રહેવાસી અને ઇન્ડિયન કોસ્ટગાર્ડમાં સિપાઈ તરીકે ફરજ બજાવતા હતા. તેઓ પીપાવાવ કોસ્ટગાર્ડ સ્ટેશન ખાતે ફરજ પર હતા. દરમિયાન સ્ટેશનની મેચ બિલ્ડિંગમાં તેમણે આપઘાત કરી લીધો હોવાની ઘટના સામે આવી હતી. ઘટનાની જાણ થતાં પીપાવાવ મરીન પોલીસને જાણ કરવામાં આવી હતી. પોલીસની ટીમ સ્થળ પર પહોંચી હતી અને જરૂરી કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે રાજુલા સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યો હતો.જવાને કયા કારણોસર આપઘાતનું પગલું ભર્યું તે અંગે હજુ સુધી કોઈ સ્પષ્ટ માહિતી સામે આવી નથી.

બનાવ અંગે પોલીસ દ્વારા તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. ઘટનાને પગલે કોસ્ટગાર્ડ સ્ટેશનમાં પણ શોકનું વાતાવરણ જોવા મળ્યું હતું.આ અંગે પીપાવાવ મરીન પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઈ વી.કે. રાઠોડે જણાવ્યું હતું કે સમગ્ર ઘટનાની તપાસ ચાલી રહી છે. મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે રાજુલા સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો છે.

પોલીસ તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ આપઘાતનું કારણ સહિતની વધુ વિગતો જાણવા મળશે.પોલીસ દ્વારા મૃતક જવાનના પરિવારજનોને જાણ કરવામાં આવી છે અને સમગ્ર મામલે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.

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Last Updated : September 29, 2026 at 7:21 PM IST

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GUJARAT
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પીપાવાવ
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