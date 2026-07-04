ગુજરાતમાંથી રજીસ્ટ્રેશન વગર અમરનાથ યાત્રાએ ગયેલા યાત્રાળુઓ મુંઝવણમાં મુકાયા, તંત્રએ કહ્યું '15 જૂલાઈએ આવજો'
અમરનાથ યાત્રાના પ્રથમ દિવસથી જ રજીસ્ટ્રેશન વિના પહોંચેલા હજારો શ્રદ્ધાળુઓની ભીડને કારણે બાલતાલ અને પહેલગામ બેઝ કેમ્પ ખાતે ભારે અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો.
Published : July 4, 2026 at 1:18 PM IST|
Updated : July 4, 2026 at 1:51 PM IST
રાજકોટઃ અમરનાથ યાત્રાના પ્રથમ દિવસથી જ રજીસ્ટ્રેશન વિના પહોંચેલા હજારો શ્રદ્ધાળુઓની ભીડને કારણે બાલતાલ અને પહેલગામ બેઝ કેમ્પ ખાતે ભારે અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો છે. પ્રશાસન દ્વારા હાલ 15 જુલાઈનાં ટોકન આપવામાં આવી રહ્યાં છે, જેને લઈને અહીં આવી ચૂકેલા યાત્રિકો માટે આગામી 10-12 દિવસ ક્યાં રહેવું એ પ્રશ્ન ઊભો થયો છે.
ગઈકાલ તા. 3 જુલાઈ, 2026ના રોજ અમરનાથ યાત્રાનો પ્રારંભ થયો હતો. બાલતાલ રૂટ પરથી સવારે પ્રથમ જથ્થો રવાના થઈ ગયો હતો. જે લોકોએ પ્રથમ દિવસનું ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું હતું, તેમનો આજે દર્શનાર્થે જવાનો વારો આવ્યો છે. પરંતુ, હજારોની સંખ્યામાં રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યા વગરના શ્રદ્ધાળુઓ બેઝ કેમ્પ પર પહોંચી ગયા છે. રજીસ્ટ્રેશન ઓફિસ ખાતે લોકો સમાતા નથી અને રજીસ્ટ્રેશન કરાવવા માટે ભારે ધક્કામુક્કી થઈ રહી છે. સ્થિતિ એવી છે કે એક કિલોમીટર લાંબી લાઈનો લાગી છે.
જ્યારે યાત્રિકોનો વારો આવે છે ત્યારે પ્રશાસન દ્વારા તેમને 15 જુલાઈનું ટોકન આપી દેવામાં આવે છે અને કહેવામાં આવે છે કે તમે 15 જુલાઈએ આવજો. હવે અત્યારે જે યાત્રિકો ત્યાં આવી ગયા છે, તેઓ આટલા દિવસો સુધી ક્યાં રહેશે તે એક મોટો પ્રશ્ન બની ગયો છે. આ ઉપરાંત, ઘણા યાત્રિકો પહેલગામથી રજીસ્ટ્રેશન કરાવવા માટે શ્રીનગર બેઝ કેમ્પ તરફ રવાના થયા છે, પરંતુ ત્યાં પણ હજારો લોકોની ભીડ જોવા મળી રહી છે. એવા સમાચાર પણ મળી રહ્યા છે કે બાલતાલ ખાતે પણ રજીસ્ટ્રેશન માટે હજારો માણસોની લાઈનો લાગી છે.
આપણા ગુજરાતી યાત્રિકો પહેલગામમાં પણ મોટી સંખ્યામાં છે, જેઓ મેડિકલ ચેકઅપ કરાવીને પહોંચ્યા છે. ગુજરાતથી આવેલા લોકોનું પણ રજીસ્ટ્રેશન થઈ શકતું નથી. અમે જ્યારે બાલતાલ ખાતે રહેલા ગુજરાતીઓને ફોન કરીએ છીએ તો તેઓ પણ કહે છે કે અહીં પણ રજીસ્ટ્રેશન થઈ રહ્યું નથી.
આ સંજોગોમાં અમરનાથ યાત્રાએ જવા ઇચ્છતા ગુજરાતીઓને ખાસ અપીલ કરવામાં આવી રહી છે કે તેઓ પોતાનું ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન કરાવીને જ જાય. જે દિવસનું રજીસ્ટ્રેશન થયેલું હોય તે જ દિવસે બેઝ કેમ્પ ઉપર પહોંચે. અન્યથા, રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યા વિના અમરનાથ આવવાથી તેમને ભારે હેરાનગતિનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
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