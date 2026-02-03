રાજપીપળામાં બગીચાની જગ્યા પર કોમર્શિયલ બાંધકામ થતા હાઇકોર્ટમાં PIL, શું છે ઘટના?
Published : February 3, 2026 at 3:48 PM IST
રાજપીપળા: રાજપીપળામાં બગીચાની જગ્યા પર કોમર્શિયલ બાંધકામ થતા પૂર્વ પ્રિન્સ માનવેન્દ્રસિંહ ગોહિલે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં જાહેરહિતની અરજી કરી છે. પૂર્વ પ્રિન્સ માનવેન્દ્રસિંહ ગોહિલે જાહેર નાણાનો દૂરઉપયોગ કરાયાનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો છે.
બગીચાની જગ્યા પર કોમર્શિયલ બાંધકામ થતા હાઇકોર્ટમાં PIL
રાજપીપળા નગરપાલિકા દ્વારા શહેરના સ્થાનિક ગાર્ડનની અનામત જગ્યા પર કોમર્શિયલ બાંધકામ કરી જાહેર નાણાનો દૂરઉપયોગ કરાયા મામલે વિવાદ ઉભો થયો છે. રાજપીપળાના પૂર્વ પ્રિન્સ માનવેન્દ્રસિંહ ગોહિલે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં આ મામલે જાહેર હિતની અરજી કરી છે. જોકે, હાઇકોર્ટે અરજદાર પક્ષને કેટલા એરિયામાં બાંધકામ થયું છે તે સહિતની જરૂરી માહિતી પિટિશનમાં રજૂ કરવા તાકીદ કરી કેસની વધુ સુનાવણી 13 ફેબ્રુઆરીએ નિર્ધારીત કરી છે.
જાહેરહિતની અરજીમાં એવી રજૂઆત કરાઇ હતી કે નગરપાલિકા સત્તાવાળાઓ દ્વારા બગીચાના અનામત હેતુ રખાયેલી જમીન પર ગેરકાયદેસર રીતે અને કોઇ પણ પ્રકારની મંજૂરી વિના કોમર્શિયલ બાંધકામ હાથ ધરવામાં આવ્યું છે તેથી હાઇકોર્ટે આ ગેરકાયદેસરતાને અટકાવવી જોઇએ. હાઇકોર્ટે હળવી ટકોર કરી હતી કે, શું તમે હજુ વ્યવસ્થા નિયંત્રિત કરવા માંગો છો? અરજદાર પૂર્વ પ્રિન્સ માનવેન્દ્રસિંહ દ્વારા તેનો નકારમાં જવાબ અપાયો હતો અને વિવાદિત જમીનનું પ્રોપર્ટી કાર્ડ રજૂ કર્યું હતું જેમાં જમીનની સત્તા પ્રકારનું વર્ણન હતું. જે મુજબ જમીન બિનનફાકારક હેતુ માટે અનામત રાખવામાં આવી હતી. નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસર એમ કહે છે કે, આ બાંધકામ માટે જરૂરી મંજૂરી મળી છે પરંતુ RTIમાં માંગેલી માહિતીમાં આવી કોઇ મંજૂરી નહીં હોવાનું સામે આવ્યું છે.
અરજદાર સહિત સ્થાનિક ગ્રામજનો દ્વારા પણ નગરપાલિકા સત્તાધીશોને આ સમગ્ર મામલે રજૂઆત કરી આ ગેરકાયદેસર બાંધકામ નહીં કરવાની રજૂઆત કરવામાં આવી હતી તેમ છતાં કોમર્શિયલ બાંધકામ ઉભુ કરી દેવાયું હતું. હવે આ મામલે વધુ સુનાવણી 13 ફેબ્રુઆરીએ યોજાશે.
