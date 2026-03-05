મોઢેરા રોડના 'આઈકોનિક' પ્રોજેક્ટમાં દબાણ હટાવવા મામલે પાલિકા પર ભેદભાવનો આરોપ, રહીશોએ હાઈકોર્ટમાં નોંધાવી PIL
મહેસાણા શહેરમાં ટ્રાફિકથી ધમધમતા મોઢેરા રોડને 'આઈકોનિક રોડ' બનાવવાની કામગીરી હાલ વિવાદોના ઘેરામાં આવી છે.
મહેસાણા: મહેસાણા શહેરમાં ટ્રાફિકથી ધમધમતા મોઢેરા રોડને 'આઈકોનિક રોડ' બનાવવાની કામગીરી હાલ વિવાદોના ઘેરામાં આવી છે. પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત દબાણો હટાવવામાં મહાનગરપાલિકા દ્વારા વહાલા-દવલાની નીતિ અપનાવાઈ હોવાના ગંભીર આક્ષેપો સ્થાનિકો કરી રહ્યા છે. મહેસાણા મહાનગરપાલિકા દ્વારા મોઢેરા રોડ પર આઈકોનિક રોડની કામગીરીમાં રસ્તાની એક બાજુ દબાણ અને માર્જીનની જગ્યા ખુલ્લી કરાઈ છે પરંતુ, એટલી જ દબાણ અને માર્જિનની જગ્યા બીજી બાજુ ખુલ્લી નહીં કરીને ભેદભાવ કરાયો છે. આ અન્યાયી કાર્યવાહીના વિરોધમાં વિસ્તારના જાગૃત રહીશોએ ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં જાહેરહિતની અરજી (PIL) દાખલ કરી છે.
દબાણ હટાવવામાં પક્ષપાત અને વહીવટી તંત્રની નિષ્ક્રિયતા
મોઢેરા રોડ વિસ્તારના સુરેશભાઈ મણિભાઈ પટેલ, દશરથભાઈ અંબાલાલ પટેલ, કનુભાઇ આશવદાસ પટેલ અને સતિષભાઈ અંબાલાલ પટેલ દ્વારા વકીલ મારફતે મોઢેરા રોડ સેન્ટરથી બંને બાજુ 80 ફૂટ જગ્યા ખુલ્લી કરવામાં ભેદભાવ કરાયો હોવા અંગે મહાનગરપાલિકા વિરુદ્ધ હાઈકોર્ટમાં રજૂઆત કરાઈ છે. અરજદાર સુરેશ પટેલે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, રોડની મધ્યથી બંને બાજુ 80 ફૂટનું દબાણ તોડાયું નથી. માત્ર રોડની એક બાજુ જ 80 ફૂટનું દબાણ તોડયું છે. મોઢેરા ચોકડીથી એફસીઆઈ, સ્વામિનારાયણ મંદિર તરફ ઘણી જગ્યા ખુલ્લી કરાઇ નથી, દબાણ રહ્યા છે.
સ્થાનિક રહીશ પ્રવીણભાઈ પટેલ અને અન્ય અરજદારોના જણાવ્યા અનુસાર, મોઢેરા ચોકડીથી દેદિયાસણ તરફ જતા માર્ગ પર મહાનગરપાલિકાએ એકતરફી કાર્યવાહી કરી છે. એક તરફ 80 ફૂટ સુધીના દબાણો તોડી પડાયા છે, જ્યારે બીજી તરફ માત્ર 30 થી 40 ફૂટ જ જગ્યા ખુલ્લી કરાઈ છે. આ બાબતે સ્થાનિકોએ અગાઉ શહેરના ધારાસભ્ય, સાંસદ સભ્ય, મનપા કમિશનર અને જિલ્લા કલેક્ટર સહિતના તમામ ઉચ્ચ સત્તાધીશોને લેખિત અને મૌખિક રજૂઆતો કરી હતી. તેમ છતાં, કોઈ જ સકારાત્મક નિરાકરણ ન આવતા, આખરે તેઓએ સચોટ પુરાવાઓ—કોના કેટલા દબાણ તોડ્યા અને કોના છોડી દીધા—સાથે ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં PIL દાખલ કરવાની ફરજ પડી છે.
વકરતી ટ્રાફિકની સમસ્યા અને આયોજનનો અભાવ
મોઢેરા રોડ પર દરરોજ પસાર થતા વાહનચાલકો અને સ્થાનિક વેપારીઓ માટે ટ્રાફિક એક માથાના દુખાવા સમાન બની ગયો છે. વ્યવસાયે ટેમ્પોચાલક એવા ગણેશભાઈ રાવળ જણાવે છે કે, રોડની બંને બાજુ લારી-ગલ્લાઓ અને દબાણોને કારણે રસ્તો અત્યંત સાંકડો થઈ ગયો છે. ટ્રાફિક જામ એટલો રહે છે કે વાહનોને પસાર થવામાં ભારે જહેમત ઉઠાવવી પડે છે. તેમાં પણ ચોમાસાની ઋતુમાં પાણી ભરાઈ જવાના કારણે વાહનો ફસાઈ જાય છે અને કોઈ પણ પ્રકારની નક્કર રોડ વ્યવસ્થા જોવા મળતી નથી.
આ રોડનું ભૌગોલિક અને સામાજિક મહત્વ પણ ઘણું મોટું છે. આ રોડ ઉપર નાની-મોટી 12 સ્કૂલો છે અને 40 હજારથી વધુ લોકો રહે છે. એટલું જ નહીં, પ્રખ્યાત યાત્રાધામ બહુચરાજી અને મોઢેરા જવાનો આ મુખ્ય માર્ગ છે, હોસ્પિટલો પણ છે. આવામાં મોઢેરા રોડ પહેલેથી જ સાંકડો હતો. તેને ભવિષ્યની જરૂરિયાત મુજબ પહોળો કરવાની સખત જરૂર હતી, પરંતુ ત્યાં આઈકોનિક પ્રોજેક્ટમાં તે વધુ સાંકડો બની રહ્યો હોવાનો ભય છે.
વહીવટી તંત્રના આયોજનના અભાવનું ઉદાહરણ એ છે કે, સ્વામિનારાયણ મંદિરથી દેદિયાસણ જીઆઈડીસી તરફ વરસાદી લાઈન માટે કરવામાં આવેલા ખોદકામને લઇ બે જગ્યાએ ડાયવર્ઝન આપવા પડ્યા છે. જેનાથી મુખ્ય રસ્તો વન-વે બની ગયો છે. આશ્ચર્યની વાત એ છે કે, એક જ રોડમાં વચ્ચે વરસાદી લાઇન અને આઈકોનિક અધૂરી કામગીરી વચ્ચે મોઢેરા રોડના શરૂઆત અને છેડાના ભાગમાં ડામર રોડ રીસરફેસ કરી દેવાયો છે. વધુમાં, મોઢેરા રોડને સાઈડ પાર્કિંગ વગર આઇકોનિક બનાવવાની યોજના હોવાનું પણ જાણવા મળે છે. જો પાર્કિંગ વ્યવસ્થા સ્પષ્ટ ન હોય, તો ભવિષ્યમાં ટ્રાફિક દબાણ વધુ વધવાની શક્યતા નકારી શકાય નહીં.
સ્થાનિકોની મુખ્ય માંગણીઓ
હાઈકોર્ટમાં કરાયેલી અપીલ અને લોકોના રોષ પાછળનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય રોડની સમાનતા અને ટ્રાફિકની સરળતા છે. રોડ સેન્ટરથી બંને તરફ 80 ફૂટ જગ્યા સમાંતર ખુલ્લી થવી જોઈએ, પણ એક તરફ કામગીરી થઇ છે. બીજી તરફ દબાણ, માર્જીન ખુલ્લા કરવાની કામગીરી ખૂબ ઓછી કરી ભેદભાવ રખાયો હોઈ જાહેરહિતમાં અપીલ કરી છે. સ્થાનિકોમાં હવે એક જ માંગ ઉઠી રહી છે, કામ ઝડપથી અને ટેક્નિકલ ધોરણો મુજબ પૂર્ણ કરવું જેથી ‘આઈકોનિક’ રોડ વાસ્તવમાં સુવિધાજનક સાબિત થાય. બંને બાજુ યોગ્ય સર્વિસ રોડ બને અને વર્ષો જૂની ટ્રાફિકની સમસ્યાનો કાયમી ઉકેલ આવે તેવી આશા નાગરિકો રાખી રહ્યા છે.
